Успей зарегистрироваться по секретному промокоду и получить увеличенный бонус!

В преддверии финала Лиги чемпионов и БЕТСИТИ Кубка России букмекер дарит игрокам крутой подарок.

БЕТСИТИ увеличивает размер приветственного фрибета в два раза — до 3 000 рублей. Акция действует только в мобильном приложении букмекера.

Для участия скачайте мобильное приложение БЕТСИТИ и зарегистрируйтесь по промокоду FINAL2022. Так вы получите первый фрибет на 1000 рублей.

В случае проигрыша первой ставки вы получите вторую бесплатную ставку на 1000 рублей, а при повторной неудаче — третью.

Таким образом, новые игроки БЕТСИТИ могут получить до трех бесплатных ставок по 1000 рублей каждая без пополнения счета.

Акция продлится с 27 по 30 мая.