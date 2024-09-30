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Тюкавин разозлил «Спартак» после последнего матча. Дерби вновь будет ярким, несмотря на кризис красно-белых

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» 2 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
«Спартак» забивает меньше и пропускает больше по сравнению со стартом сезона.

2 октября в пятом туре группового этапа FONBET Кубка России пройдет московское дерби — «Динамо» примет «Спартак» на «ВТБ Арене». Игра начнется в 19.00 по столичному времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 18.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» 2 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у команд практически равные шансы на успех: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.80, что около 35% вероятности. Выигрыш красно-белых дан за чуть меньшие 2.50 (40%), поставить на ничью можно за 3.75 (25%).

22 сентября «Динамо», играя в меньшинстве, на последних минутах матча со «Спартаком» в РПЛ вырвало ничью (2:2). Вероятность того, что коллектив Марцела Лички вновь как минимум не уступит, оценена в 1.55.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.50;

• 0:0 и 2:1 в пользу гостей — за 10.0.

Триумф бело-голубых с учетом серии пенальти доступен за 1.97, этот рынок на «Спартак» дан за 1.85.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 2 октября 2024 года

Команды встречались в этом сезоне уже дважды: в первом туре группового этапа Кубка России «Спартак» добыл разгромную победу (3:0), но в недавней игре чемпионата упустил три очка на последних минутах (2:2). «Динамо» в последние годы стало удобным оппонентом для красно-белых — у бело-голубых всего четыре победы в 20 предыдущих дерби, спартаковцы за это время выиграли 11 раз. «Если брать последние матчи между «Спартаком» и «Динамо», то динамовская команда — очень удобный соперник для красно-белых. Возможно, это связано с психологией футболистов «Динамо», — считает экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов.

«Спартак» лидирует в группе А — набрал девять очков в четырех матчах и на один балл опережает бело-голубых, занимающих вторую строчку. Также в квартете находятся «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Дагестанский коллектив неожиданно оказался единственным, кто остановил красно-белых — на выезде удержал минимальные 1:0. Во всех остальных играх Кубка команда Деяна Станковича выиграла с разницей в три мяча.

Правда, сейчас у «Спартака» появились проблемы в атаке — больше одного гола москвичи вымучили лишь в двух из семи предыдущих матчей во всех турнирах. Причем один из этих поединков был против бело-голубых (2:2). С победами на этом отрезке тоже туго — только две. А перед игрой с «Динамо» красно-белые звучно проиграли «Локомотиву» в чемпионате (1:3). Команда стала больше пропускать: если на старте сезона штамповала сухие матчи, то сейчас получила семь только за четыре прошлых встречи, ни разу не отыграв на ноль.

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«Динамо» же подъехало на шестиматчевой серии без поражений — конечно, она чуть не оборвалась в недавней игре чемпионата со «Спартаком», но подопечные Лички все равно выглядят достаточно уверенно. Кажется, начал обретать форму главный нападающий команды Константин Тюкавин — у него три гола в последних трех турах РПЛ, а в ворота красно-белых он воткнул дубль. «Ему не нужно быть великим, показывать феноменальную игру. В этом феномен Тюкавина — у него было два момента, он их забил», — хвалил партнера после дерби Муми Нгамале.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Спартак»

У хозяев травмированы Луис Чавес и Вячеслав Грулев, а из-за дисквалификации не будет защитника Роберто Фернандеса.

У «Спартака» травмирован центрбек Никита Чернов.

«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Спартак» разгромил соперника в Кубке (3:0), игра в чемпионате закончилась вничью (2:2). Всего команды пересекались 215 раз: преимущество у красно-белых — 84 победы при 58 поражениях.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Очные встречи команд почти всегда получаются яркими: минимум три гола на двоих они заколотили в семи из 10 предыдущих очных матчей во всех турнирах — в том числе в обеих встречах в этом сезоне. К тому же нерв последнего противостояния «Спартака» и «Динамо» будет сопровождать и предстоящую игру: то дерби получилось горячим, а после финального свистка многих со стороны красно-белых раздразнили слова Тюкавина о Данииле Денисове, которого он назвал слабым защитником.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.80 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 0 : 1
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
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