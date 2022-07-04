Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Динамо» — «Рубин»: с командой Слуцкого будет сложнее, чем с «Амкалом»

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Динамо» — «Рубин» 5 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий, «Рубин».
Фото Global Look Press
Москвичи недавно разгромили блогеров со счетом 5:0.

Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону РПЛ и проведет второй товарищеский матч против профессионального клуба. Соперником бело-голубых станет казанский «Рубин». Встреча пройдет на базе москвичей в Новогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» — «Рубин» 5 июля 2022 года

Аналитики отдали предпочтение хозяевам поля — на победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Самая высокая котировка — на успех «Рубина». Его предложено оформить за 4.20 (23%), ничью — за 3.50 (22%).

Во время зимнего перерыва команды также сыграли товарищеский матч и победителя не выявили. Если ждешь повторения исхода, возьми вариант «гости не проиграют» за 1.95.

Владимир Федотов в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. ЦСКА — «Нижний Новгород»: удобнее соперника для первой победы Федотова не придумать

Есть множество вариантов для ставок на голы. Например, общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.67. В трех из последних пяти встреч команды успешно пробивали «верх». На обратный исход котировка 2.12.

Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.04. Тот же рынок у «Рубина» идет за 2.80 и 1.39 соответственно.

Аналитики почти не сомневаются, что команды сыграют расслабленно и обменяются голами — на «обе забьют» котировка 1.64.

Можете поставить на время первого результативного удара: гол с 1-й по 25-ю минуту оценен коэффициентом 1.94, с таким же идет забитый мяч с 25-й по 90-ю. Скучные нули можно взять за 12.5.

Но наиболее вероятный точный счет все-таки предполагает наличие голов — это ничья 1:1 за 7.10.

«Динамо» — «Рубин»: прогноз и анализ товарищеского матча 5 июля 2022 года

Бронзовые призеры РПЛ сильно затянули с подготовкой к старту нового сезона. В то время как «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы сыграли не менее трех-четырех матчей, «Динамо» провело только один полноценный товарняк — обыграло со счетом 3:0 «СКА-Хабаровск». Прежде состоялась увлекательная и обсуждаемая встреча против медиафутбольного клуба «Амкал», но ничего общего с включением игроков в работу она не имела.

Леонид Слуцкий (&laquo;Рубин&raquo;). Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки

Возможно, отложенные тренировки и игры связаны с назначением нового главного тренера. После ухода немца Сандро Шварца бело-голубых возглавил сербский специалист Славиша Йоканович. Формальности с подписанием соглашения и переездом экс-полузащитника «Челси» в Москву могли сказаться на команде и не позволили вовремя начать работу. Впрочем, провести бодрый и результативный матч против «Рубина» это вряд ли помешает — например, на победу «Динамо» и тотал больше 2.5 гола коэффициент аж 2.55.

Казанцы после поражения от «Уфы» и вылета из РПЛ немного отдохнули и с новым настроем взялись за работу. Пока с виду все идет неплохо — команда Леонида Слуцкого выиграла три товарищеских матча (в том числе победила «Крылья Советов») с общим счетом 9:1. В Москве казанцам будет приятно продолжить серию и ненадолго мысленно вернуться в РПЛ, сыграв против соперника из элиты.

Илья Кутепов. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: один Кутепов не спасет оборону москвичей перед стартом РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Рубин»

В матче против «СКА-Хабаровск» 30 июня «Динамо» уже играло приличным составом, который вобрал в себя всех лучших российских игроков и некоторых иностранцев. За пять дней к тренировкам должны вернуться все остальные, и Йоканович наверняка захочет проверить их в деле. Слуцкий также не станет никого жалеть и выставит если не оптимальный, то близкий к этому состав.

Так как матч товарищеский и пройдет без болельщиков, команды не должны ничего стесняться и могут сыграть в меру открыто, по ходу дела устраняя ошибки. В таком случае голы точно должны быть, и обязательно с обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
1
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Помните Даниила Квята из «Формулы-1»? Теперь он нужен Америке и будет выступать в NASCAR
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ахмат» назначил нового тренера-аналитика
Сутормин не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в предстоящем сезоне
Два игрока ЦСКА приостановили контракты, Тил уходит из «Спартака», «Зенит» ведет защитника из Сербии
Сутормин — о целях на сезон: «Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд»
Сутормин: «С Федотовым в ЦСКА «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ»
Сутормин — о высказываниях Заремы в адрес «Зенита»: «Разговоры остаются разговорами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: один Кутепов не спасет оборону москвичей перед стартом РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости