Москвичи недавно разгромили блогеров со счетом 5:0.

Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону РПЛ и проведет второй товарищеский матч против профессионального клуба. Соперником бело-голубых станет казанский «Рубин». Встреча пройдет на базе москвичей в Новогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» — «Рубин» 5 июля 2022 года

Аналитики отдали предпочтение хозяевам поля — на победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Самая высокая котировка — на успех «Рубина». Его предложено оформить за 4.20 (23%), ничью — за 3.50 (22%).

Во время зимнего перерыва команды также сыграли товарищеский матч и победителя не выявили. Если ждешь повторения исхода, возьми вариант «гости не проиграют» за 1.95.

Есть множество вариантов для ставок на голы. Например, общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.67. В трех из последних пяти встреч команды успешно пробивали «верх». На обратный исход котировка 2.12.

Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.04. Тот же рынок у «Рубина» идет за 2.80 и 1.39 соответственно.

Аналитики почти не сомневаются, что команды сыграют расслабленно и обменяются голами — на «обе забьют» котировка 1.64.

Можете поставить на время первого результативного удара: гол с 1-й по 25-ю минуту оценен коэффициентом 1.94, с таким же идет забитый мяч с 25-й по 90-ю. Скучные нули можно взять за 12.5.

Но наиболее вероятный точный счет все-таки предполагает наличие голов — это ничья 1:1 за 7.10.

«Динамо» — «Рубин»: прогноз и анализ товарищеского матча 5 июля 2022 года

Бронзовые призеры РПЛ сильно затянули с подготовкой к старту нового сезона. В то время как «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы сыграли не менее трех-четырех матчей, «Динамо» провело только один полноценный товарняк — обыграло со счетом 3:0 «СКА-Хабаровск». Прежде состоялась увлекательная и обсуждаемая встреча против медиафутбольного клуба «Амкал», но ничего общего с включением игроков в работу она не имела.

Возможно, отложенные тренировки и игры связаны с назначением нового главного тренера. После ухода немца Сандро Шварца бело-голубых возглавил сербский специалист Славиша Йоканович. Формальности с подписанием соглашения и переездом экс-полузащитника «Челси» в Москву могли сказаться на команде и не позволили вовремя начать работу. Впрочем, провести бодрый и результативный матч против «Рубина» это вряд ли помешает — например, на победу «Динамо» и тотал больше 2.5 гола коэффициент аж 2.55.

Казанцы после поражения от «Уфы» и вылета из РПЛ немного отдохнули и с новым настроем взялись за работу. Пока с виду все идет неплохо — команда Леонида Слуцкого выиграла три товарищеских матча (в том числе победила «Крылья Советов») с общим счетом 9:1. В Москве казанцам будет приятно продолжить серию и ненадолго мысленно вернуться в РПЛ, сыграв против соперника из элиты.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Рубин»

В матче против «СКА-Хабаровск» 30 июня «Динамо» уже играло приличным составом, который вобрал в себя всех лучших российских игроков и некоторых иностранцев. За пять дней к тренировкам должны вернуться все остальные, и Йоканович наверняка захочет проверить их в деле. Слуцкий также не станет никого жалеть и выставит если не оптимальный, то близкий к этому состав.

Так как матч товарищеский и пройдет без болельщиков, команды не должны ничего стесняться и могут сыграть в меру открыто, по ходу дела устраняя ошибки. В таком случае голы точно должны быть, и обязательно с обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.