«Динамо» — «Нижний Новгород»: Смолов выбьет команду Кержакова из Кубка
1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
«Динамо» — «Нижний Новгород»: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).
Ф1(-2.5) идет за 3.70, а Ф2(+2.5) — за 1.24.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.90.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.23. Обратный результат есть за 1.58.
«Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча
Московское «Динамо» — явный фаворит этой встречи. Несмотря на то что в единственном очном матче между командами победу одержали нижегородцы, сегодняшняя форма бело-голубых впечатляет.
Дома команда Шварца не проигрывает пять матчей подряд, а в последнем туре перед перерывом москвичи смогли сыграть вничью с лидером чемпионата — «Зенитом».
«Нижний» в гостях играет неубедительно. Последняя победа на чужом поле была одержана в октябре прошлого года — над «Факелом» в заключительном туре группового этапа Кубка России. Однако потом команда потерпела дома два поражения от «Ахмата» — 1:3 и «Зенита» — 1:5, а также сыграла нулевую ничью с «Краснодаром».
Перед матчем Кубка России «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 3:0. В первой же игре после возвращения в родной клуб отличился Федор Смолов.
Поставим на победу «Динамо» и в этом матче, с учетом того, что москвичи не пропустят. Этот исход можно найти за 2.05. Также берем исход «обе забьют: нет» за 1.90.
«Динамо» — «Нижний Новгород»: ставка на матч
«Динамо» отлично вернулось с перерыва, обыграв «Химки» со счетом 3:0. В домашних матчах команда не проигрывает с ноября, а в последнем матче перед перерывом сыграла вничью с «Зенитом». «Динамо» будет фаворитом в этой игре и должно будет уверенно побеждать. Поставим на сухую победу клуба с коэффициентом 2.05.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» победит и не пропустит« за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7