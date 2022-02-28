В выходные динамовцы размялись на «Химках».

1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

«Динамо» — «Нижний Новгород»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).

Ф1(-2.5) идет за 3.70, а Ф2(+2.5) — за 1.24.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.90.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.23. Обратный результат есть за 1.58.

«Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча

Московское «Динамо» — явный фаворит этой встречи. Несмотря на то что в единственном очном матче между командами победу одержали нижегородцы, сегодняшняя форма бело-голубых впечатляет.

Дома команда Шварца не проигрывает пять матчей подряд, а в последнем туре перед перерывом москвичи смогли сыграть вничью с лидером чемпионата — «Зенитом».

«Нижний» в гостях играет неубедительно. Последняя победа на чужом поле была одержана в октябре прошлого года — над «Факелом» в заключительном туре группового этапа Кубка России. Однако потом команда потерпела дома два поражения от «Ахмата» — 1:3 и «Зенита» — 1:5, а также сыграла нулевую ничью с «Краснодаром».

Перед матчем Кубка России «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 3:0. В первой же игре после возвращения в родной клуб отличился Федор Смолов.

Поставим на победу «Динамо» и в этом матче, с учетом того, что москвичи не пропустят. Этот исход можно найти за 2.05. Также берем исход «обе забьют: нет» за 1.90.

«Динамо» — «Нижний Новгород»: ставка на матч

«Динамо» отлично вернулось с перерыва, обыграв «Химки» со счетом 3:0. В домашних матчах команда не проигрывает с ноября, а в последнем матче перед перерывом сыграла вничью с «Зенитом». «Динамо» будет фаворитом в этой игре и должно будет уверенно побеждать. Поставим на сухую победу клуба с коэффициентом 2.05.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» победит и не пропустит« за 2.05.