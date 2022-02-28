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«Динамо» — «Нижний Новгород»: Смолов выбьет команду Кержакова из Кубка

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород»
Егор Сергеев
Федор Смолов.
Фото «СЭ»
В выходные динамовцы размялись на «Химках».

1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Нижний Новгород

«Динамо» — «Нижний Новгород»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).

Ф1(-2.5) идет за 3.70, а Ф2(+2.5) за 1.24.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.90.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.23. Обратный результат есть за 1.58.

 
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«Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча

Московское «Динамо» — явный фаворит этой встречи. Несмотря на то что в единственном очном матче между командами победу одержали нижегородцы, сегодняшняя форма бело-голубых впечатляет.

Дома команда Шварца не проигрывает пять матчей подряд, а в последнем туре перед перерывом москвичи смогли сыграть вничью с лидером чемпионата — «Зенитом».

«Нижний» в гостях играет неубедительно. Последняя победа на чужом поле была одержана в октябре прошлого года — над «Факелом» в заключительном туре группового этапа Кубка России. Однако потом команда потерпела дома два поражения от «Ахмата» — 1:3 и «Зенита» — 1:5, а также сыграла нулевую ничью с «Краснодаром».

Перед матчем Кубка России «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 3:0. В первой же игре после возвращения в родной клуб отличился Федор Смолов.

Поставим на победу «Динамо» и в этом матче, с учетом того, что москвичи не пропустят. Этот исход можно найти за 2.05. Также берем исход «обе забьют: нет» за 1.90.

 
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«Динамо» — «Нижний Новгород»: ставка на матч

«Динамо» отлично вернулось с перерыва, обыграв «Химки» со счетом 3:0. В домашних матчах команда не проигрывает с ноября, а в последнем матче перед перерывом сыграла вничью с «Зенитом». «Динамо» будет фаворитом в этой игре и должно будет уверенно побеждать. Поставим на сухую победу клуба с коэффициентом 2.05.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» победит и не пропустит« за 2.05.

 
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Бетсити Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Плей-офф КХЛ: кто выиграет Кубок Гагарина после провала на Олимпиаде?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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