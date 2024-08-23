«Краснодар» набрал ход после невзрачного старта. И теперь навестит «Динамо», которому в прошлом сезоне помешал стать чемпионом

Этим летом бело-голубые пока не теряли очков дома.

21 июля «Динамо» примет «Краснодар» в шестом туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный судья — Сергей Карасев. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 17.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 25 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность такого исхода — примерно 39%. Раздел очков доступен за 3.75 (26%), успех «Краснодара» — за 2.85 (35%).

В двух предыдущих сезонах РПЛ «быки» увезли с «ВТБ Арены» победу и ничью. Считаете, что южане снова не уступят в столице? Опция Х2 идет за 1.62.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.65, на ТМ 2.5 — 2.25.

Обмен голами предлагают взять за 1.57, обратный рынок — за 2.40.

Триумф «Динамо» с форой (0) оценили в 1.73. Этот же вариант для команды Мурада Мусаева представили за 2.10.

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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 августа 2024 года

После поражения от «Зенита» на «Газпром Арене» (0:1) бело-голубые провели два домашних поединка — обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке России и «Крылья Советов» (1:0) в чемпионате. Этим летом команда Марцела Лички победила во всех матчах на «ВТБ Арене» — в списке жертв также присутствуют «Факел» и «Локомотив», которых москвичи прихлопнули с одинаковым счетом (3:1). На выезде «Динамо» добилось успеха лишь однажды — в разборке с дебютантом РПЛ «Акроном» (2:0). И допустило две осечки: до проигрыша в Санкт-Петербурге был разгром на «Лукойл Арене» от «Спартака» в Кубке (0:3).

Ярче остальных в атаке бело-голубых зажигает Бителло — бразилец идет вторым в топе ассистентов РПЛ с четырьмя передачами. А еще на его счету один забитый мяч. Лучший бомбардир «Динамо» — Ярослав Гладышев, который оформил два гола в чемпионате и один в Кубке. Также россиянин отметился одним результативным пасом.

Бителло («Динамо»). Фото Getty Images

«Краснодар» открыл сезон поражением от «Зенита» в Суперкубке России (2:4), а после выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не выиграл ни в одном из трех стартовых туров. Черно-зеленые трижды разошлись вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Единственным успехом южан в июле стала победа над ЦСКА в Кубке России (1:0).

В последние две недели результаты наладились: «быки» отпраздновали триумф еще в одном поединке с ЦСКА — на этот раз в РПЛ (2:1). После чего обыграли «Ахмат» (1:0) в Кубке и «Пари НН» в чемпионате (2:1).

Победы дались команде Мурада Мусаева непросто: армейцев дожали только на первой компенсированной минуте, в матче с грозненцами все решил автогол Александра Жирова за три минуты до финального свистка, ход встречи с нижегородцами перевернул дубль Мозеса на 76-й и 80-й минутах — до этого «Краснодар» уступал в счете более 40 минут. Теперь нигериец — лучший игрок черно-зеленых по баллам за результативность с двумя голами и одним ассистом. Второй по этому показателю — Эдуард Сперцян (0+2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Краснодар»

Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, а Муми Нгамале — из-за травмы голеностопа. В лазарете «быков» находятся Александр Кокшаров и Кайо. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.

«Динамо» — «Краснодар»: статистика личных встреч

Клубы провели между собой 26 поединков в РПЛ и Кубке России: и у москвичей, и у южан по девять побед. Еще восемь матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне соперники сыграли друг с другом четыре раза: в чемпионате «Динамо» уступило «быкам» и дома (1:3), и на выезде (0:1). На групповом этапе Кубка России бело-голубые добились успеха на «ВТБ Арене» (4:3). На стадионе «Краснодар» в основное время разошлись миром (1:1), но хозяева взяли верх в серии пенальти (4:2).

«Краснодар» — «Динамо». Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

В прошлом сезоне команда Марцела Лички остановилась в шаге от чемпионства — бело-голубые упустили титул как раз в разборке с «быками» на стадионе «Краснодар». Встреча на «ВТБ Арене» — отличная возможность отомстить черно-зеленым за эту подножку. Два последних поединка соперников в Москве получились результативными: в РПЛ оформили четыре гола на двоих, в Кубке — семь. Ближайший матч вряд ли получится столь же ярким: парней Мурада Мусаева все еще критикуют за игру в нападении, динамовцы из-за травмы лишились важного вингера Муми Нгамале, что также может сильно повлиять на их атакующий потенциал. К тому же оба клуба уделяют большое внимание обороне — за пять туров их ворота поразили лишь трижды, меньше пропустил только «Зенит».

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.80 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).

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