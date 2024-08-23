«Краснодар» набрал ход после невзрачного старта. И теперь навестит «Динамо», которому в прошлом сезоне помешал стать чемпионом
21 июля «Динамо» примет «Краснодар» в шестом туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный судья — Сергей Карасев. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 17.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 25 августа 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность такого исхода — примерно 39%. Раздел очков доступен за 3.75 (26%), успех «Краснодара» — за 2.85 (35%).
В двух предыдущих сезонах РПЛ «быки» увезли с «ВТБ Арены» победу и ничью. Считаете, что южане снова не уступят в столице? Опция Х2 идет за 1.62.
На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.65, на ТМ 2.5 — 2.25.
Обмен голами предлагают взять за 1.57, обратный рынок — за 2.40.
Триумф «Динамо» с форой (0) оценили в 1.73. Этот же вариант для команды Мурада Мусаева представили за 2.10.
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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 августа 2024 года
После поражения от «Зенита» на «Газпром Арене» (0:1) бело-голубые провели два домашних поединка — обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке России и «Крылья Советов» (1:0) в чемпионате. Этим летом команда Марцела Лички победила во всех матчах на «ВТБ Арене» — в списке жертв также присутствуют «Факел» и «Локомотив», которых москвичи прихлопнули с одинаковым счетом (3:1). На выезде «Динамо» добилось успеха лишь однажды — в разборке с дебютантом РПЛ «Акроном» (2:0). И допустило две осечки: до проигрыша в Санкт-Петербурге был разгром на «Лукойл Арене» от «Спартака» в Кубке (0:3).
Ярче остальных в атаке бело-голубых зажигает Бителло — бразилец идет вторым в топе ассистентов РПЛ с четырьмя передачами. А еще на его счету один забитый мяч. Лучший бомбардир «Динамо» — Ярослав Гладышев, который оформил два гола в чемпионате и один в Кубке. Также россиянин отметился одним результативным пасом.
«Краснодар» открыл сезон поражением от «Зенита» в Суперкубке России (2:4), а после выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не выиграл ни в одном из трех стартовых туров. Черно-зеленые трижды разошлись вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Единственным успехом южан в июле стала победа над ЦСКА в Кубке России (1:0).
В последние две недели результаты наладились: «быки» отпраздновали триумф еще в одном поединке с ЦСКА — на этот раз в РПЛ (2:1). После чего обыграли «Ахмат» (1:0) в Кубке и «Пари НН» в чемпионате (2:1).
Победы дались команде Мурада Мусаева непросто: армейцев дожали только на первой компенсированной минуте, в матче с грозненцами все решил автогол Александра Жирова за три минуты до финального свистка, ход встречи с нижегородцами перевернул дубль Мозеса на 76-й и 80-й минутах — до этого «Краснодар» уступал в счете более 40 минут. Теперь нигериец — лучший игрок черно-зеленых по баллам за результативность с двумя голами и одним ассистом. Второй по этому показателю — Эдуард Сперцян (0+2).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Краснодар»
Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, а Муми Нгамале — из-за травмы голеностопа. В лазарете «быков» находятся Александр Кокшаров и Кайо. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.
«Динамо» — «Краснодар»: статистика личных встреч
Клубы провели между собой 26 поединков в РПЛ и Кубке России: и у москвичей, и у южан по девять побед. Еще восемь матчей завершились вничью.
В прошлом сезоне соперники сыграли друг с другом четыре раза: в чемпионате «Динамо» уступило «быкам» и дома (1:3), и на выезде (0:1). На групповом этапе Кубка России бело-голубые добились успеха на «ВТБ Арене» (4:3). На стадионе «Краснодар» в основное время разошлись миром (1:1), но хозяева взяли верх в серии пенальти (4:2).
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»
В прошлом сезоне команда Марцела Лички остановилась в шаге от чемпионства — бело-голубые упустили титул как раз в разборке с «быками» на стадионе «Краснодар». Встреча на «ВТБ Арене» — отличная возможность отомстить черно-зеленым за эту подножку. Два последних поединка соперников в Москве получились результативными: в РПЛ оформили четыре гола на двоих, в Кубке — семь. Ближайший матч вряд ли получится столь же ярким: парней Мурада Мусаева все еще критикуют за игру в нападении, динамовцы из-за травмы лишились важного вингера Муми Нгамале, что также может сильно повлиять на их атакующий потенциал. К тому же оба клуба уделяют большое внимание обороне — за пять туров их ворота поразили лишь трижды, меньше пропустил только «Зенит».
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.80 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0