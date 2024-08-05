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Киевское «Динамо» легко снесло «Партизан». Ярмоленко и Шовковского не запугает даже «Рейнджерс»

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Рейнджерс» 6 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Рейнджерс».
Фото Getty Images
Киевляне забили сербам девять мячей в двух играх.

6 августа киевское «Динамо» встретится с шотландским «Рейнджерс» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет в Польше на «Арене Люблин», литовский арбитр Донатас Румшас даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России не запланирована прямая трансляция.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
06 авг, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Рейнджерс

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Рейнджерс» 6 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на киевлян можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — около 44%. Успех клуба из Глазго предложен с котировкой 3.15 (31%), ничья идет за еще большие 3.55 (27%).

Вероятность прохода «Динамо» в следующий раунд оценена в 1.93. Этот рынок на «Рейнджерс» доступен за 1.88.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство коллектива Александра Шовковского:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 и 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.

Рынок на обмен голами дан за 1.62, опция «обе забьют — нет» идет за 2.20.

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«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2024 года

Киевляне начали со второго раунда квалификации, в котором безжалостно разбили сербский «Партизан» — 9:2 по сумме двух матчей. Удивительно, но лучшим бомбардиром в противостоянии с Гробарями стал правый защитник Александр Караваев — на его счету два мяча. Остальные авторы голов отличились по одному разу. Перед встречей с «Рейнджерс» динамовцы должны были стартовать в чемпионате Украины, однако игру первого тура с «Александрией» перенесли.

Украинская команда обладает неплохой линией нападения, что и продемонстрировала в зарубах с «Партизаном». Самый известный нападающий «Динамо» — Андрей Ярмоленко, который оформил один из мячей в ворота сербов. Также стоит выделить два таланта: 21-летнего Назара Волошина и 22-летнего Владислава Ваната. Первый отметился двумя голевыми, второй сделал 1+1.

Валерий Кечинов (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Ротора&raquo;. В «Спартаке» с ним про дриблингу мог сравниться только Цымбаларь. Валерию Кечинову — 50

«Рейнджерс» только начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов. На выходных клуб из Глазго, в отличие от «Динамо», сыграл в первом туре национального чемпионата. Правда, старт получился неудачным — нулевая ничья с «Хартс», к которой добавилась очередная травма 20-летнего нападающего Оскара Кортеса. Летом шотландцы обильно усилились: подписали сразу восемь человек (включая арендованного Вацлава Черны), но в основном взяли игроков на перспективу. По составу «Джерс» точно не превосходит киевлян.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

У номинальных хозяев травмированы защитник Максим Дьячук и хавбек Владимир Шепелев. У гостей под вопросом состояние Оскара Кортеса, точно не сыграют полузащитники Николас Раскин и Киран Дауэлл.

«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: статистика личных встреч

Команды встречались дважды — в далеком сентябре 1987 года в первом раунде Кубка чемпионов. Тогда обменялись домашними победами — 1:0 в Киеве и 2:0 в Глазго. «Джерс» пробились дальше, но с тех пор прошло уже почти 40 лет.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

Киевляне могут доставить сопернику немало проблем. Британцы не лучшим образом действуют в обороне: скромный «Хартс» хоть и не забил в первом туре чемпионата Шотландии, но нанес столько же ударов в створ (по три) и превзошел по угловым (восемь против семи). Прошлый сезон «Рейнджерс» закончил на серии из шести матчей с пропущенными мячами, получив в свои ворота 10 голов. «Динамо» за две игры с «Партизаном» отличилось девять раз и, вероятно, сможет пробить и шотландцев.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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Спартак – Кр. Советов
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