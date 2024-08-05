Киевское «Динамо» легко снесло «Партизан». Ярмоленко и Шовковского не запугает даже «Рейнджерс»
6 августа киевское «Динамо» встретится с шотландским «Рейнджерс» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет в Польше на «Арене Люблин», литовский арбитр Донатас Румшас даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России не запланирована прямая трансляция.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Рейнджерс» 6 августа 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на киевлян можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — около 44%. Успех клуба из Глазго предложен с котировкой 3.15 (31%), ничья идет за еще большие 3.55 (27%).
Вероятность прохода «Динамо» в следующий раунд оценена в 1.93. Этот рынок на «Рейнджерс» доступен за 1.88.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство коллектива Александра Шовковского:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 и 2:1 — за 8.20.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.
Рынок на обмен голами дан за 1.62, опция «обе забьют — нет» идет за 2.20.
«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2024 года
Киевляне начали со второго раунда квалификации, в котором безжалостно разбили сербский «Партизан» — 9:2 по сумме двух матчей. Удивительно, но лучшим бомбардиром в противостоянии с Гробарями стал правый защитник Александр Караваев — на его счету два мяча. Остальные авторы голов отличились по одному разу. Перед встречей с «Рейнджерс» динамовцы должны были стартовать в чемпионате Украины, однако игру первого тура с «Александрией» перенесли.
Украинская команда обладает неплохой линией нападения, что и продемонстрировала в зарубах с «Партизаном». Самый известный нападающий «Динамо» — Андрей Ярмоленко, который оформил один из мячей в ворота сербов. Также стоит выделить два таланта: 21-летнего Назара Волошина и 22-летнего Владислава Ваната. Первый отметился двумя голевыми, второй сделал 1+1.
«Рейнджерс» только начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов. На выходных клуб из Глазго, в отличие от «Динамо», сыграл в первом туре национального чемпионата. Правда, старт получился неудачным — нулевая ничья с «Хартс», к которой добавилась очередная травма 20-летнего нападающего Оскара Кортеса. Летом шотландцы обильно усилились: подписали сразу восемь человек (включая арендованного Вацлава Черны), но в основном взяли игроков на перспективу. По составу «Джерс» точно не превосходит киевлян.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Киев — «Рейнджерс»
У номинальных хозяев травмированы защитник Максим Дьячук и хавбек Владимир Шепелев. У гостей под вопросом состояние Оскара Кортеса, точно не сыграют полузащитники Николас Раскин и Киран Дауэлл.
«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: статистика личных встреч
Команды встречались дважды — в далеком сентябре 1987 года в первом раунде Кубка чемпионов. Тогда обменялись домашними победами — 1:0 в Киеве и 2:0 в Глазго. «Джерс» пробились дальше, но с тех пор прошло уже почти 40 лет.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Рейнджерс»
Киевляне могут доставить сопернику немало проблем. Британцы не лучшим образом действуют в обороне: скромный «Хартс» хоть и не забил в первом туре чемпионата Шотландии, но нанес столько же ударов в створ (по три) и превзошел по угловым (восемь против семи). Прошлый сезон «Рейнджерс» закончил на серии из шести матчей с пропущенными мячами, получив в свои ворота 10 голов. «Динамо» за две игры с «Партизаном» отличилось девять раз и, вероятно, сможет пробить и шотландцев.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
6
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0