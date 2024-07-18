Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Личка жалуется на нехватку игроков и предрекает «Динамо» сложности на старте РПЛ. Матч с «Факелом» станет непростым испытанием

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 20 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марцел Личка («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
В двух предыдущих сезонах воронежцы увезли с «ВТБ Арены» победу и ничью.

20 июля «Динамо» примет «Факел» в первом туре чемпионата России. Поединок состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч! Премьер» — 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 20 июля 2024 года

Аналитики назвали москвичей безоговорочными фаворитами. Выигрыш парней Марцела Лички можно взять с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 58%. Триумф «Факела» доступен за 5.70 (17%), раздел очков — за 3.95 (25%).

В двух предыдущих сезонах РПЛ воронежцы увезли с «ВТБ Арены» победу и ничью. Верите, что гости снова не уступят? Опция Х2 идет за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.80. Обмен голами предложили за 2.03, обратный вариант — за 1.80.

Успех бело-голубых с форой (-1) представлен за 2.03. Рынок Ф2(+1) дали с котировкой 1.78.

«Динамо» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 20 июля 2024 года

Прошлый сезон москвичи закончили с бронзовыми медалями, но вряд ли остались полностью довольны этим достижением. Ведь на заключительный тур чемпионата они выходили в статусе лидера таблицы — для завоевания титула было достаточно ничьей с «Краснодаром».

План удерживать нули на табло провалился на 52-й минуте, когда Джон Кордоба распечатал ворота Игоря Лещука. В оставшееся время бело-голубые так и не смогли по-настоящему напрячь оборону «быков»: суммарная острота созданных ими моментов составила всего 0.44 xG. До финального свистка счет не изменился, в параллельной игре «Зенит» дожал «Ростов» и оставил трофей у себя в шестой раз подряд. Для «Динамо» поражение в очной встрече с «Краснодаром» означало падение на третье место — серебро досталось клубу Сергея Галицкого.

Новак Джокович и&nbsp;Карлос Алькарас. Финал Алькарас — Джокович привлек наибольшее внимание любителей ставок на Уимблдоне-2024. В топ-5 — два матча с участием Медведева

Марцел Личка считает, что в этом сезоне конкурировать с «Зенитом» будет еще сложнее — в числе причин чех назвал повышенную мотивацию питерцев стать чемпионами в год столетия клуба и колоссальную разницу в финансовых возможностях.

«Нам будет тяжело. Но если мы хотим прогрессировать и быть наверху таблицы, не нужно смотреть на трансферы других клубов. За полем разговаривать умеют все, а работать на нем сложнее», — заявил главный тренер бело-голубых.

Москвичи действительно скромно ведут себя на трансферном рынке и пока не потратили на усиление ни копейки. В списке новичков лишь пришедший свободным агентом вратарь Андрей Лунев и вернувшийся из аренды Даниил Лесовой.

Личка уже посетовал на нехватку игроков перед стартом РПЛ: «Нам надо смотреть на себя, потому что первые пять игр в чемпионате для нас будут очень сложными. У нас 16-17 игроков плюс три молодых парня. Карраскаля, Чавеса, Бальбуэны не хватает. Посмотрим, как мы выйдем из этой ситуации».

ФК &laquo;Зенит&raquo;. Седьмой подряд титул «Зенита» или чудо-дебют Станковича в «Спартаке»? Кто станет чемпионом России в сезоне-2024/25

Судьба «Факела» тоже решалась в последнем туре — поражение грозило падением в зону стыков. В итоге воронежцы обыграли «Ахмат» (2:0) и остались в РПЛ напрямую. В прошлом сезоне команда Игоря Черевченко забила меньше всех в чемпионате — 22 мяча. При этом за 30 туров «Факел» пропустил только 31 гол и замкнул топ-3 самых надежных оборон лиги — реже огорчали лишь «Краснодар» (27) и «Зенит» (27).

Летом воронежцы провели масштабную перестройку: свободными агентами команду покинули Андрей Мендель, Роман Акбашев, Русан Магаль, Кирилл Суслов, Максим Максимов и Даниил Черняков. Николай Поярков вернулся в «Ростов», а Матвей Ивахнов отправился в очередную аренду.

При этом состав «Факела» пополнили сразу шесть футболистов, четверо из которых — свободными агентами: Николай Гиоргобиани («Алания»), Владимир Ильин («Ахмат»), Дилан Мертенс и Мохамед Брахими (оба — «Ботев»). Опорника Михаила Щетинина арендовали у «Локомотива», а Макс Дзиов перешел из брестского «Динамо» за 80 тысяч евро.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Факел»

В лазарете воронежцев находится Сергей Божин — месяц назад защитник перенес операцию на паху.

У Марцела Лички четыре потери: Фабиан Бальбуэна уехал в сборную Парагвая для участия в Олимпиаде, Николас Маричаль, Луис Чавес и Хорхе Карраскаль в отпуске из-за участия в Кубке Америки и присоединятся к команде в конце июля.

Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» потерял двух самых результативных игроков прошлого сезона. Первая проверка на старте РПЛ — новичок «Акрон»

«Динамо» — «Факел»: статистика личных встреч

В постсоветскую эпоху команды провели между собой 12 поединков в РПЛ: у москвичей пять побед, у воронежцев — три. Еще четыре матча завершились вничью. В сезоне-2016/17 соперники пересекались в ФНЛ — «Факел» выиграл в обеих встречах.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Факел»

Бело-голубые не обыграли «Факел» на «ВТБ Арене» в двух сезонах подряд — воронежцы увезли с собой победу (2:0) и ничью (0:0). Прервать серию будет сложно — Личка вынужден обходиться сразу без четырех легионеров, а новичков к старту РПЛ тренер москвичей так и не дождался. Плюс в гости к москвичам едет команда, которая забила меньше всех в прошлом чемпионате. Если учесть все эти факторы, становится ясно: высокой результативности матч не подарит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
3
1
Читайте также
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Популярное видео
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал Алькарас — Джокович привлек наибольшее внимание любителей ставок на Уимблдоне-2024. В топ-5 — два матча с участием Медведева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости