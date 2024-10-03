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3 октября, 23:45

ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА 6 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press
Диего Лаксальт и Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Global Look Press
ПФК ЦСКА.
Фото Global Look Press
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У бело-голубых лишь два домашних поражения.

6 октября на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» примет ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 6 октября 2024 года

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.38, вероятность такого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 3.55 (28%), победа ЦСКА — за 2.70 (37%).

Армейцы уступили на «ВТБ Арене» в четырех сезонах РПЛ подряд. Считаете, что серия прервется? Опция Х2 идет за 1.53.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.69, на ТМ 2.5 — 2.11.

Обмен голами предлагают взять за 1.58, обратный вариант — за 2.28.

Успех «Динамо» с форой (0) оценили в 1.78. Этот же рынок для красно-синих представили за 2.02.

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«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 6 октября 2024 года

В середине недели бело-голубые во второй раз в сезоне уступили на своем поле — «Спартаку» в Кубке России (2:3). Парни Марцела Лички дважды выходили вперед, но оба раза красно-белые возвращались в игру, а на 90-й минуте вырвали победу — отличился Виллиан Жозе.

А ведь до дерби у «Динамо» была шестиматчевая серия без поражений. Половина встреч на этом отрезке завершилась вничью с одинаковым счетом (2:2) — с «Оренбургом» и «Спартаком» в премьер-лиге, а с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Зато москвичи обыграли команду Хасанби Биджиева в чемпионате (1:0). Другими жертвами бело-голубых стали «Ахмат» (4:2) в РПЛ и «Крылья Советов» (4:1) в Кубке.

По итогам 10 туров парни Марцела Лички обосновались на четвертой строчке таблицы с 20 баллами. Отставание от «Краснодара» и «Локомотива» составляет четыре очка, от «Зенита» — три.

Диего Лаксальт и Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Global Look Press

В спину «Динамо» дышит ЦСКА — московские клубы разделяет всего три балла. После домашнего поражения от «Зенита» (0:1) армейцы оступились лишь однажды — сыграли вничью с «Рубином» в Казани (1:1). В трех остальных матчах красно-синие добились успеха с сухим счетом: разгромили «Ахмат» (3:0) в чемпионате и победили «Краснодар» с «Пари НН» в Кубке (оба раза 2:0).

ЦСКА входит в тройку самых результативных команд РПЛ — за 10 туров армейцы забили 19 мячей. Больше лишь у «Зенита» (22) и «Локо» (25). «Динамо» находится неподалеку — замыкает топ-5 вместе с «Краснодаром» (18).

С обороной у красно-синих тоже порядок — всего шесть пропущенных голов. Меньше пропустили только «Краснодар» (5) и «Зенит» (4). Бело-голубые занимают шестое место по этому показателю (10).

ПФК ЦСКА.
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — ЦСКА

Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, Милана Майсторовича из-за вирусной инфекции, а Луиса Чавеса — из-за мышечной травмы. В лазарете армейцев находятся Максим Мухин, Владислав Яковлев и Рифат Жемалетдинов. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.

«Динамо» — ЦСКА: статистика личных встреч

Клубы провели между собой 64 поединка в РПЛ: у бело-голубых 26 побед, у армейцев — 19. Еще 19 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне красно-синие ни разу не выиграли в дерби: в первом круге уступили на «ВТБ Арене» (1:2), а во втором — на своем поле (2:3).

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

В шести из семи последних матчей с участием бело-голубых отличились обе команды, а также был пробит верх по голам. Эти же условия выполнялись в трех дерби подряд. Текущая форма соперников располагает к продолжению тренда.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.

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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
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Краснодар – Химки
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