ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»
6 октября на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» примет ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 6 октября 2024 года
В букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.38, вероятность такого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 3.55 (28%), победа ЦСКА — за 2.70 (37%).
Армейцы уступили на «ВТБ Арене» в четырех сезонах РПЛ подряд. Считаете, что серия прервется? Опция Х2 идет за 1.53.
На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.69, на ТМ 2.5 — 2.11.
Обмен голами предлагают взять за 1.58, обратный вариант — за 2.28.
Успех «Динамо» с форой (0) оценили в 1.78. Этот же рынок для красно-синих представили за 2.02.
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«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 6 октября 2024 года
В середине недели бело-голубые во второй раз в сезоне уступили на своем поле — «Спартаку» в Кубке России (2:3). Парни Марцела Лички дважды выходили вперед, но оба раза красно-белые возвращались в игру, а на 90-й минуте вырвали победу — отличился Виллиан Жозе.
А ведь до дерби у «Динамо» была шестиматчевая серия без поражений. Половина встреч на этом отрезке завершилась вничью с одинаковым счетом (2:2) — с «Оренбургом» и «Спартаком» в премьер-лиге, а с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Зато москвичи обыграли команду Хасанби Биджиева в чемпионате (1:0). Другими жертвами бело-голубых стали «Ахмат» (4:2) в РПЛ и «Крылья Советов» (4:1) в Кубке.
По итогам 10 туров парни Марцела Лички обосновались на четвертой строчке таблицы с 20 баллами. Отставание от «Краснодара» и «Локомотива» составляет четыре очка, от «Зенита» — три.
В спину «Динамо» дышит ЦСКА — московские клубы разделяет всего три балла. После домашнего поражения от «Зенита» (0:1) армейцы оступились лишь однажды — сыграли вничью с «Рубином» в Казани (1:1). В трех остальных матчах красно-синие добились успеха с сухим счетом: разгромили «Ахмат» (3:0) в чемпионате и победили «Краснодар» с «Пари НН» в Кубке (оба раза 2:0).
ЦСКА входит в тройку самых результативных команд РПЛ — за 10 туров армейцы забили 19 мячей. Больше лишь у «Зенита» (22) и «Локо» (25). «Динамо» находится неподалеку — замыкает топ-5 вместе с «Краснодаром» (18).
С обороной у красно-синих тоже порядок — всего шесть пропущенных голов. Меньше пропустили только «Краснодар» (5) и «Зенит» (4). Бело-голубые занимают шестое место по этому показателю (10).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — ЦСКА
Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, Милана Майсторовича из-за вирусной инфекции, а Луиса Чавеса — из-за мышечной травмы. В лазарете армейцев находятся Максим Мухин, Владислав Яковлев и Рифат Жемалетдинов. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.
«Динамо» — ЦСКА: статистика личных встреч
Клубы провели между собой 64 поединка в РПЛ: у бело-голубых 26 побед, у армейцев — 19. Еще 19 матчей завершились вничью.
В прошлом сезоне красно-синие ни разу не выиграли в дерби: в первом круге уступили на «ВТБ Арене» (1:2), а во втором — на своем поле (2:3).
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА
В шести из семи последних матчей с участием бело-голубых отличились обе команды, а также был пробит верх по голам. Эти же условия выполнялись в трех дерби подряд. Текущая форма соперников располагает к продолжению тренда.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1