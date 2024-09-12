«Динамо» не победило в двух турах подряд и выпало из топ-4. Теперь бело-голубые сыграют с «Ахматом», который сменил тренера
15 сентября «Динамо» и «Ахмат» откроют воскресную программу восьмого тура РПЛ. Команды сыграют на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 14.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 14.05 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 сентября 2024 года
В букмекерской компании Winline отдали предпочтение москвичам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа «Ахмата» — за 6.00 (17%).
Считаете, что грозненцы наберут очки на «ВТБ Арене»? Опция Х2 идет за 2.64.
На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.56, на ТМ 2.5 — 2.32.
Обмен голами предлагают взять за 1.72, обратный рынок — за 2.08.
Триумф «Динамо» с форой (-1.5) оценили в 2.25. Ф(+1.5) для бело-зеленых представили за 1.60.
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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 сентября 2024 года
В последней встрече перед международной паузой бело-голубые сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) и выпали за пределы топ-4. А ведь совсем недавно москвичи шли вторыми в одном очке от «Зенита», но все испортило первое в сезоне поражение на «ВТБ Арене» — от «Краснодара» (0:1). До приезда «быков» у команды Марцела Лички была серия из четырех домашних побед подряд с общим счетом 9:3. В списке жертв — «Факел», «Локомотив», махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».
Между двумя очковыми потерями у «Динамо» все же был повод для радости — во второй раз за полторы недели обыграли самарцев на своем поле, теперь в Кубке России. Главным героем разгрома (5:1) стал 17-летний Виктор Окишор — полузащитник отметился дублем и ассистом. Денис Макаров и Ярослав Гладышев оформили 1+1, еще один гол на счету Дениса Бокова. Иван Лепский и Бителло сделали по результативной передаче.
«Ахмат» — единственный клуб РПЛ, который еще не побеждал в нынешнем сезоне. Грозненцы собрали больше всех ничьих на старте чемпионата — пять штук. Плюс дважды проиграли. Групповой этап Кубка России бело-зеленые начали с разгрома над «Пари НН» (4:1), но затем всухую сгорели «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (0:2).
Перед паузой на матчи сборных команду оставил Магомед Адиев. Специалист не проработал в «Ахмате» и полугода: пришел в начале апреля, чтобы спасти бело-зеленых от вылета. Параллельно Адиев оставался тренером сборной Казахстана, но 31 мая покинул этот пост, объяснив решение семейными обстоятельствами. А спустя пару дней стало известно, что Магомед согласовал с грозненцами контракт на три года.
Вытаскивать бело-зеленых из подвала таблицы будет Сергей Ташуев. Для тренера это второй заход в «Ахмат»: в сезоне-2022/23 он привел грозненцев к пятому месту в РПЛ, повторив лучший результат в истории клуба. Но в августе прошлого года специалиста отправили в отставку после неудачного старта сезона: пять поражений при лишь одной победе в четырех турах чемпионата и двух матчах Кубка России.
Соглашение Ташуева рассчитано на чуть меньший срок, чем у Адиева, — два года. Сам тренер смотрит в будущее с оптимизмом.
«Глобально мы обязаны подняться вверх и бороться за самые высокие места. В принципе, в нашем чемпионате можно играть со всеми. Для меня самое важное, чтобы «Ахмат» в дальнейшем был в числе лидеров российского футбола.
Но пока нам важно решить первичные задачи, чтобы затем поступательно идти вверх по турнирной таблице. Наше текущее положение в таблице не особо приятное, но там не настолько все плохо. Нам нужно много работать и вывести команду на другой уровень", — сказал специалист после возвращения в грозненский клуб.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Ахмат»
Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, Милана Майсторовича из-за вирусной инфекции, а Виктора Окишора — из-за мышечной травмы. В лазарете грозненцев находятся Евгений Харин, Мирослав Богосавац, Бернард Бериша и Светослав Ковачев. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.
«Динамо» — «Ахмат»: статистика личных встреч
Клубы провели между собой 34 поединка в РПЛ и Кубке России: у москвичей 13 побед, у бело-зеленых — 11. Еще 10 матчей завершились вничью.
В прошлом сезоне грозненцы ни разу не обыграли бело-голубых: в первом круге поделили очки на «Ахмат Арене» (1:1), а во втором уступили на «ВТБ Арене» (0:2).
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат»
Для бело-голубых приезд «Ахмата» — отличная возможность прервать двухматчевую серию без побед. У грозненцев большие проблемы не только с результатами, но и с игрой в нападении: в семи поединках нового сезона из десяти бело-зеленые не забили ни разу. Плюс надолго выбыл Бернард Бериша — с его потерей атака точно станет слабее. Назначение нового тренера встряхнет команду, но вряд ли это приведет к большому количеству опасных моментов у ворот Андрея Лунева.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» не пропустит за 2.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1