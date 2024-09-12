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Сегодня, 15:15

«Динамо» не победило в двух турах подряд и выпало из топ-4. Теперь бело-голубые сыграют с «Ахматом», который сменил тренера

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат» 15 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Фабиан Бальбуэна («Динамо»).
Фото Global Look Press
Виктор Окишор («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Магомед Адиев («Ахмат»).
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»
Сергей Ташуев («Ахмат»).
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»
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Грозненцы — единственный клуб РПЛ без побед.

15 сентября «Динамо» и «Ахмат» откроют воскресную программу восьмого тура РПЛ. Команды сыграют на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 14.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 14.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 сентября 2024 года

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение москвичам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа «Ахмата» — за 6.00 (17%).

Считаете, что грозненцы наберут очки на «ВТБ Арене»? Опция Х2 идет за 2.64.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.56, на ТМ 2.5 — 2.32.

Обмен голами предлагают взять за 1.72, обратный рынок — за 2.08.

Триумф «Динамо» с форой (-1.5) оценили в 2.25. Ф(+1.5) для бело-зеленых представили за 1.60.

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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 сентября 2024 года

В последней встрече перед международной паузой бело-голубые сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) и выпали за пределы топ-4. А ведь совсем недавно москвичи шли вторыми в одном очке от «Зенита», но все испортило первое в сезоне поражение на «ВТБ Арене» — от «Краснодара» (0:1). До приезда «быков» у команды Марцела Лички была серия из четырех домашних побед подряд с общим счетом 9:3. В списке жертв — «Факел», «Локомотив», махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».

Между двумя очковыми потерями у «Динамо» все же был повод для радости — во второй раз за полторы недели обыграли самарцев на своем поле, теперь в Кубке России. Главным героем разгрома (5:1) стал 17-летний Виктор Окишор — полузащитник отметился дублем и ассистом. Денис Макаров и Ярослав Гладышев оформили 1+1, еще один гол на счету Дениса Бокова. Иван Лепский и Бителло сделали по результативной передаче.

Виктор Окишор («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

«Ахмат» — единственный клуб РПЛ, который еще не побеждал в нынешнем сезоне. Грозненцы собрали больше всех ничьих на старте чемпионата — пять штук. Плюс дважды проиграли. Групповой этап Кубка России бело-зеленые начали с разгрома над «Пари НН» (4:1), но затем всухую сгорели «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (0:2).

Перед паузой на матчи сборных команду оставил Магомед Адиев. Специалист не проработал в «Ахмате» и полугода: пришел в начале апреля, чтобы спасти бело-зеленых от вылета. Параллельно Адиев оставался тренером сборной Казахстана, но 31 мая покинул этот пост, объяснив решение семейными обстоятельствами. А спустя пару дней стало известно, что Магомед согласовал с грозненцами контракт на три года.

Магомед Адиев («Ахмат»).
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»

Вытаскивать бело-зеленых из подвала таблицы будет Сергей Ташуев. Для тренера это второй заход в «Ахмат»: в сезоне-2022/23 он привел грозненцев к пятому месту в РПЛ, повторив лучший результат в истории клуба. Но в августе прошлого года специалиста отправили в отставку после неудачного старта сезона: пять поражений при лишь одной победе в четырех турах чемпионата и двух матчах Кубка России.

Соглашение Ташуева рассчитано на чуть меньший срок, чем у Адиева, — два года. Сам тренер смотрит в будущее с оптимизмом.

«Глобально мы обязаны подняться вверх и бороться за самые высокие места. В принципе, в нашем чемпионате можно играть со всеми. Для меня самое важное, чтобы «Ахмат» в дальнейшем был в числе лидеров российского футбола.

Но пока нам важно решить первичные задачи, чтобы затем поступательно идти вверх по турнирной таблице. Наше текущее положение в таблице не особо приятное, но там не настолько все плохо. Нам нужно много работать и вывести команду на другой уровень", — сказал специалист после возвращения в грозненский клуб.

Сергей Ташуев («Ахмат»).
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Ахмат»

Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, Милана Майсторовича из-за вирусной инфекции, а Виктора Окишора — из-за мышечной травмы. В лазарете грозненцев находятся Евгений Харин, Мирослав Богосавац, Бернард Бериша и Светослав Ковачев. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.

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Клубы провели между собой 34 поединка в РПЛ и Кубке России: у москвичей 13 побед, у бело-зеленых — 11. Еще 10 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне грозненцы ни разу не обыграли бело-голубых: в первом круге поделили очки на «Ахмат Арене» (1:1), а во втором уступили на «ВТБ Арене» (0:2).

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат»

Для бело-голубых приезд «Ахмата» — отличная возможность прервать двухматчевую серию без побед. У грозненцев большие проблемы не только с результатами, но и с игрой в нападении: в семи поединках нового сезона из десяти бело-зеленые не забили ни разу. Плюс надолго выбыл Бернард Бериша — с его потерей атака точно станет слабее. Назначение нового тренера встряхнет команду, но вряд ли это приведет к большому количеству опасных моментов у ворот Андрея Лунева.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» не пропустит за 2.40.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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