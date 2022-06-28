В прошлом сезоне тренер два раза отобрал очки у чемпиона.

29 июня на межсезонном турнире Кубок Матч Премьер состоится самая ожидаемая встреча — ЦСКА сыграет с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Зенит» 29 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают чемпиона России фаворитом встречи. На победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех ЦСКА и ничью предложено оформить за примерно одинаковые котировки — 3.40 (27%) и 3.50 (26%) соответственно.

Если считаете, что ЦСКА навяжет борьбу и не проиграет в основное время, можете взять вариант 1Х за 1.73.

Третий успех «Зенита» на турнире с учетом серии пенальти идет за 1.64. Триумф армейцев — за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча доступен с котировкой 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. В предыдущих двух матчах сине-бело-голубые не пробили «верх».

Но с «Нижним Новгородом» и «Сочи» «Зенит» успешно обменялся голами. Вариант «обе забьют» предложен аналитиками за 1.61, обратный исход — за 2.32.

Наиболее вероятный точный счет — все те же 1:1 в основное время за 6.90.

ЦСКА — «Зенит»: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 29 июня 2022 года

Клуб из Санкт-Петербурга провел уже два матча на турнире и оба выиграл, но только в серии пенальти. В обоих случаях сине-бело-голубые лидировали в счете, но «Нижний Новгород» и «Сочи» все же боролись до последнего и вырвали ничьи. Конечно, на таком ходе матчей сказывается товарищеский характер турнира — «Зенит» успокаивается и не сдерживает более заинтересованных аутсайдеров.

Что-то похожее вполне может случиться во встрече с ЦСКА. Армейцы еще не выходили на поле в Кубке Матч Премьер и не провели ни одной игры под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. Чего ждать от команда — непонятно. Москвичей покинули некоторые лидеры, в том числе за несколько дней до матча было официально объявлено о расставании с лучшим игроком команды прошлой весной, турком Юсуфом Языджи — ЦСКА и «Лилль» не договорились о сумме компенсации за игрока.

В результате москвичи, как бы это странно ни звучало, в матче против «Зенита» будут темной лошадкой. И все же им по силам сдержать молодежь и резервистов соперника. Семак, конечно, выпускает на поле иностранцев и лидеров, но многие из них сейчас думают не об игре за клуб, а о возможности покинуть Россию. Поэтому воспринимают турнир не более как гастроли перед отъездом.

Вероятно, номинальные гости не станут напрягаться и забьют дежурный мяч, но не более. На ИТМ2 (1.5) коэффициент 1.90. Правда, как и на противоположный исход.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Армейцы полны сил после выхода из отпуска, а наигрывание связей — дело наживное. В любом случае футболисты захотят максимально выложиться перед новым тренером, чтобы получить шанс закрепиться в основе или находиться близко к ней перед скорым стартом сезона. Так что вряд ли армейцы уступят не самому мотивированному сопернику в основное время.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.73.