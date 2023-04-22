«Локомотив» весной восхитителен в РПЛ. Дзюба, Глушенков и Пиняев готовы потрепать ЦСКА даже на выезде
23 апреля в столице состоится московское дерби — ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет с «Локомотивом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 19.15 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев выставлен коэффициент 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.83 (26%), успех «Локомотива» — за еще большие 4.18 (21%).
«Железнодорожники» проиграли армейцам только два из семи последних матчей. Правда, оба поражения случились в 2022 году. Вариант Х2 оценен в 1.98.
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«Верх» по голам прошел в трех из четырех предыдущих встречах между командами: ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.
Считаете, что Дзюба и Чалов помогут соперникам обменяться голами? Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.13.
ЦСКА открыл счет в трех последних очных играх с «Локо». На то, что это повторится на этот раз, котировка — 1.64. На то, что первым забьют гости, — 2.55.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 23 апреля 2023 года
Армейцы на неделе прервали серию из четырех побед подряд — в Кубке России с трудом добыли ничью в противостоянии с «Уралом» (1:1). За несколько дней до этого команда Владимира Федотова обыграла екатеринбуржцев в гостях в РПЛ (2:1), но домашний матч сложился для них намного тяжелее — Хесус Медина сравнял счет с пенальти на 89-й минуте.
До игры с «Уралом» в весенней части сезона ЦСКА был бесподобен на своем поле — добыл пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 12:0. Благодаря этим успехам красно-синие здорово подтянулись к топ-3 и отстают от «Спартака» всего на один балл, а от «Ростова» — на два. Хотя второе место в отсутствие еврокубков лишь формально принесет удовлетворение, бороться за престижную позицию москвичи будут до последнего.
«Локомотив» очень хорош в чемпионате после возобновления сезона. Клуб из Черкизово ушел на перерыв в зоне вылета, а теперь уже десятый и может рассчитывать на попадание в восьмерку сильнейших. Да, ради достижения результатов красно-зеленым пришлось пожертвовать Кубком России, но уже сейчас понятно — выбор между двумя турнирами был оправдан.
В РПЛ «железнодорожники» выиграли пять из шести матчей, уступив только «Зениту» (1:2). Если же отбросить результат встречи с лидером, то в двух последних играх «Локо» размотал «НН» и «Оренбург» со счетом 4:0 и 4:1 соответственно. Всего в осенней части сезона в чемпионате москвичи забили 16 мячей в шести играх (в среднем — 2.66 за 90 минут). Такая высокая результативность стала доступна благодаря блестящим кадровым решениям: пришедшие Дзюба, Пиняев и Глушенков на троих сделали 10+6 — потрясающая производительность.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
«Локомотив» проиграл ЦСКА два последних матча, но если брать результаты на поле армейцев, то здесь наблюдается абсолютная гегемония «железнодорожников» — они победили в четырех встречах подряд. Столько же игр в РПЛ на выезде красно-зеленые забрали в весенней части сезона. Они ни разу не потеряли очки.
В то же время армейцы здорово выступают дома: выиграли восемь из 11 матчей чемпионата и уступили лишь однажды, а разница мячей составляет 28:8. Но нужны учитывать, что Чалов и компания на неделе потратили силы в Кубке, а футболисты «Локо» отдыхали и целенаправленно готовились к дерби. Учитывая, что в составе гостей нет серьезных потерь (разве что неприятным можно назвать отсутствие Карпукаса), Дзюба, Глушенков и Пиняев сумеют наиграть хотя бы на ничью.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4