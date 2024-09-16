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«Краснодар» выиграл семь последних матчей и не пропустил в четырех подряд. ЦСКА после «Зенита» ждет еще одна неудача?

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 18 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Джон Кордоба.
Фото Getty Images
У Николича и компании будет очень тяжелый матч в Москве.

18 сентября в четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России ЦСКА примет дома «Краснодар». Игра Пути РПЛ состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 18.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 18 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.55 (22%), успех «Краснодара» — за 3.25 (31%).

На триумф хозяев с учетом серии пенальти предложено сделать ставку за 1.65, на гостей — за 2.20.

«Краснодар» победил ЦСКА в трех последних матчах, в том числе дважды с начала нового сезона. На то, что южане не уступят, можно заключить пари за 1.70.

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Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.90. А вот «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены по-разному — 1.77 и 2.05 соответственно.

Команда Мурада Мусаева не пропустила в четырех играх кряду во всех турнирах. Если верите, что ЦСКА тоже не отличится в предстоящей игре, возьмите ИТМ1 (0.5) за 4.30.

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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 18 сентября 2024 года

Сезон только начался, а для ЦСКА и «Краснодара» предстоящая очная встреча станет уже третьей в этом сезоне. 31 июля соперники сошлись в первом туре группового этапа FONBET Кубка России — тогда исход решил точный удар полузащитника южан Ленини. Спустя 10 дней соперники сошлись уже в РПЛ, но результат оказался таким же — победа «Краснодара» в один мяч, хотя теперь уже 2:1. На голы Батчи и Тормены ЦСКА ответил уколом Дивеева. Таким образом, «быки» выиграли у армейцев три матча подряд с учетом декабрьского противостояния в премьер-лиге (тогда — 1:0).

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К новой встрече соперники подходят в разном настроении, но в очень близком состоянии. Команда Мурада Мусаева в выходные расправилась с «Ростовом» (2:0) и одержала седьмую победу подряд, причем в четырех последних играх она ни разу не пропустила. Хотя соперники были не из легких: «Локомотив» (3:0), «Пари НН» и московское «Динамо» (по 1:0). Благодаря этим результатам «быки» закрепились на втором месте в РПЛ в двух очках от «Зенита» (18 против 20) и уверенно с девятью баллами лидируют в Кубке России.

ЦСКА до прошедшей субботы тоже шел на неплохой серии из трех сухих побед, одержанных над «Акроном» (4:0), «Ахматом» и «Химками» (по 2:0). Однако избежать проблем в матче с «Зенитом» в Москве Николичу и компании не удалось. На гол Гонду москвичи не нашли ответа, хотя превзошли соперника по большинству ключевых показателей: ударам (15-5), угловым (9-0) и опасным атакам (47-28). Цифры xG (1.82-1.05) также намекают, что результат мог быть другим.

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«Зенит» оказался сильнее за счет класса футболистов. Мойзес не доиграл в моменте с пропущенным мячом. В остальном ЦСКА был хорош. У армейцев не получилось найти свой момент, хотя они атаковали. В некоторых моментах они были не хуже «Зенита», — заявил бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. В игре с «Краснодаром» москвичам точно нужна будет реализация своих моментов и строгость в обороне, ведь класс игроков соперника если и уступает зенитовскому, то не так уж и сильно.

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Краснодар»

У армейцев практически нет проблем с составом — недоступен разве что нападающий Егор Ушаков, который последний матч за основу провел 23 сентября 2023 года и с тех пор больше лечится, чем играет.

У «Краснодара» также травмирован молодой российский форвард — Александр Кокшаров. Зато вернется в строй Джон Кордоба, который пропустил последний матч РПЛ из-за дисквалификации.

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ЦСКА — «Краснодар»: статистика личных встреч

Последние три игры между командами остались за «Краснодаром», причем ЦСКА удалось забить лишь в одной из них. Что касается встреч в Кубке России, то здесь преимущество также за «быками»: три победы, два поражения и ничья.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Краснодар»

«Краснодар» в последнее время стал очень неудобен для ЦСКА: в семи последних играх армейцы всего раз обыграли соперника при четырех поражениях и двух ничьих. Плюс не забываем, что южане сейчас находятся на кураже: после поражения от «Зенита» в Суперкубке не проигрывают никому на протяжении 11 матчей. Семь последних они забрали с общим счетом 12:2.

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Хотя матч пройдет в Москве, где ЦСКА получит достаточную поддержку, нет ощущения, что у команды Николича сейчас есть резервы, чтобы провести две классные игры подряд. Физические и эмоциональные силы были брошены на битву с «Зенитом», и восстановиться за считаные дни еще к одному принципиальному поединку будет очень тяжело. Думаю, «Краснодар» этим воспользуется и как минимум не уступит.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.70.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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