Не все зависит только от хозяев.

30 марта сборные Чили и Уругвая встретятся в заключительном туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Матч между ними пройдет в городе Сантьяго на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо», начало — в 02.30.

Чили — Уругвай: к оэффициенты букмекеров на матч

Команда Мартина Ласарте — фаворит встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Чили можно за 2.20 — это порядка 44% вероятности. Триумф Уругвая оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья — 3.50 (28%).

Ф1(0) идет за 1.58, а Ф2(0) — за 2.48.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.10, а ТМ 2.5 — за 1.78.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.90. Обратный исход оценивается аналогичной котировкой.

Чили — Уругвай: прогноз и анализ матча

В Южной Америки определились четыре участника чемпионата мира 2022 года. Бразилия и Аргентина досрочно получили свои путевки в Катар. В прошлом туре к ним присоединились сборные Эквадора и Уругвая.

Вакантна осталась пятая строчка, обладатель которой сыграет стыковые матчи с победителем четвертого отборочного раунда Азии. Чили претендует на это место, но не все зависит только от них. Команда Ласарте отстает от заветной позиции на два балла и занять ее сможет только в случае стечения следующих обстоятельств:

Чили обыграет Уругвай;

Колумбия не сможет одолеть Венесуэлу (последнее место в отборе) в гостях;

Перу проиграет дома немотивированному Парагваю.

Сборная Чили выступала на девяти мундиалях, главное достижение — бронзовые медали в 1962 году на домашнем турнире. «Красная команда» пропустила предыдущий ЧМ в России и рискует не поехать в Катар.

У хозяев затянулась смена поколений, в результате чего Чили по-прежнему зависит от своих ветеранов — Браво (38 лет), Медель (34), Исла (33), Видаль (34), Алексис Санчес (33) и Варгас (32). Всем им сложно проводить сезон на стабильно высоком уровне, а также совмещать выступление за клуб с играми в сборной.

Увядание былых звезд и отсутствие новых сказывается на возможностях и результатах «красной команды» — в текущем отборе она выиграла пять из 17 матчей. За последние четыре тура чилийцы потерпели три поражения.

Уругвай идет на серии из трех побед, но лишен мотивации. Команда Диего Алонсо заработала путевку в финальную часть ЧМ-2022 и уже не потеряет места во второй корзине при жеребьевке группового этапа мундиаля.

Турнирная мотивация не оставляет выбора при определении ставки — победа сборной Чили с коэффициентом 2.20. Тем более что уругвайцы не лучшим образом проводят гостевые матчи отбора — четыре поражения, по две победы и ничьи. В отборе к ЧМ-2018 чилийцы заняли только шестое место, но обыграли небесно-голубых на своем поле со счетом 3:1.

Кроме того, можно рассмотреть вариант — тотал голов больше 2.5 за 2.10. Игра обещает пойти на встречных курсах и получиться богатой опасными моментами. Хозяевам нужна только победа — турнирная мотивация и домашние трибуны погонят чилийцев вперед. Уругваю нечего терять, команда лишена давления и может действовать раскрепощенно — без оглядки на оборону.

В трех из пяти предыдущих очных встреч между соперниками фиксировалось минимум три взятия ворот.

Чили — Уругвай: ставка на матч

Уругвай лишен мотивации на последний тур отбора к ЧМ-2022. Небесно-голубые отобрались в Катар и не потеряют места во второй корзине при жеребьевке группового этапа мундиаля.

Чилийцы в случае победы могут финишировать на пятом месте и попасть в стыковые матчи. Уругвай проиграл половину из восьми гостевых матчей текущего отбора, добыв всего две победы за это время.

Опираясь на турнирную мотивацию соперников и фактор поля, предлагаем поставить на победу чилийцев с котировкой 2.20.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Чили за 2.20.