Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Чили — Уругвай: даже победа не поможет Санчесу и Видалю попасть на ЧМ-2022?

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Чили — Уругвай
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Чили.
Фото Reuters
Не все зависит только от хозяев.

30 марта сборные Чили и Уругвая встретятся в заключительном туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Матч между ними пройдет в городе Сантьяго на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо», начало — в 02.30.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. San Carlos de Apoquindo (Сантьяго)
Чили
Уругвай

Чили — Уругвай: коэффициенты букмекеров на матч

Команда Мартина Ласарте — фаворит встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Чили можно за 2.20 — это порядка 44% вероятности. Триумф Уругвая оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья — 3.50 (28%).

Ф1(0) идет за 1.58, а Ф2(0) — за 2.48.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.10, а ТМ 2.5 — за 1.78.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.90. Обратный исход оценивается аналогичной котировкой.

Роберт Левандовски. Польша — Швеция: Левандовски не даст Ибрагимовичу сыграть на чемпионате мира

Чили — Уругвай: прогноз и анализ матча

В Южной Америки определились четыре участника чемпионата мира 2022 года. Бразилия и Аргентина досрочно получили свои путевки в Катар. В прошлом туре к ним присоединились сборные Эквадора и Уругвая.

Вакантна осталась пятая строчка, обладатель которой сыграет стыковые матчи с победителем четвертого отборочного раунда Азии. Чили претендует на это место, но не все зависит только от них. Команда Ласарте отстает от заветной позиции на два балла и занять ее сможет только в случае стечения следующих обстоятельств:

  • Чили обыграет Уругвай;

  • Колумбия не сможет одолеть Венесуэлу (последнее место в отборе) в гостях;

  • Перу проиграет дома немотивированному Парагваю.

Сборная Чили выступала на девяти мундиалях, главное достижение — бронзовые медали в 1962 году на домашнем турнире. «Красная команда» пропустила предыдущий ЧМ в России и рискует не поехать в Катар.

У хозяев затянулась смена поколений, в результате чего Чили по-прежнему зависит от своих ветеранов — Браво (38 лет), Медель (34), Исла (33), Видаль (34), Алексис Санчес (33) и Варгас (32). Всем им сложно проводить сезон на стабильно высоком уровне, а также совмещать выступление за клуб с играми в сборной.

Криштиану Роналду. Португалия — Северная Македония: Роналду и Ко не выйдут на ЧМ-2022?

Увядание былых звезд и отсутствие новых сказывается на возможностях и результатах «красной команды» — в текущем отборе она выиграла пять из 17 матчей. За последние четыре тура чилийцы потерпели три поражения.

Уругвай идет на серии из трех побед, но лишен мотивации. Команда Диего Алонсо заработала путевку в финальную часть ЧМ-2022 и уже не потеряет места во второй корзине при жеребьевке группового этапа мундиаля.

Турнирная мотивация не оставляет выбора при определении ставки — победа сборной Чили с коэффициентом 2.20. Тем более что уругвайцы не лучшим образом проводят гостевые матчи отбора — четыре поражения, по две победы и ничьи. В отборе к ЧМ-2018 чилийцы заняли только шестое место, но обыграли небесно-голубых на своем поле со счетом 3:1.

Кроме того, можно рассмотреть вариант — тотал голов больше 2.5 за 2.10. Игра обещает пойти на встречных курсах и получиться богатой опасными моментами. Хозяевам нужна только победа — турнирная мотивация и домашние трибуны погонят чилийцев вперед. Уругваю нечего терять, команда лишена давления и может действовать раскрепощенно — без оглядки на оборону.

В трех из пяти предыдущих очных встреч между соперниками фиксировалось минимум три взятия ворот.

Лионель Месси. Эквадор — Аргентина: гол Месси затащит отличную ставку

Чили — Уругвай: ставка на матч

Уругвай лишен мотивации на последний тур отбора к ЧМ-2022. Небесно-голубые отобрались в Катар и не потеряют места во второй корзине при жеребьевке группового этапа мундиаля.

Чилийцы в случае победы могут финишировать на пятом месте и попасть в стыковые матчи. Уругвай проиграл половину из восьми гостевых матчей текущего отбора, добыв всего две победы за это время.

Опираясь на турнирную мотивацию соперников и фактор поля, предлагаем поставить на победу чилийцев с котировкой 2.20.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Чили за 2.20.

Прогнозы на спорт
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Чили по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
3
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эквадор — Аргентина: гол Месси затащит отличную ставку

Коста-Рика — США: американцы поплатятся за преждевременную радость?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости