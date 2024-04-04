«Челси» семь лет не побеждает «МЮ» в АПЛ. Но последние результаты синих внушают надежду
4 апреля в центральном матче 31-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 22:15 по московскому времени, в России игра показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали серьезное предпочтение лондонцам. На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность этого исхода — примерно 51%. Триумф «МЮ» доступен за 3.55 (28%), ничья — за 4.30 (21%).
Вариант, при котором манкунианцы не проиграют, предложен за 1.90.
Эксперты убеждены, что соперники забьют на двоих минимум три гола: ТМ 2.5 оценен в 1.40, ТБ 3.5 — в 1.95. Обратные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 идут за 2.95 и 1.87 соответственно.
Условие «обе забьют» выставлено в линии за 1.40, «обе забьют — нет» — за 3.00.
Верите, что «Челси» подаст больше угловых, чем соперник? Ставку на синих можно сделать за 1.52, на ничью — за 9.00, на «красных дьяволов» — за 2.95.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу «МЮ» за 9.50.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 31-го тура АПЛ 4 апреля 2024 года
Матч «Челси» против «МЮ» — безусловно, главная вывеска мидуика в европейском футболе. Причем дело не только в том, что между собой сыграют топ-клубы, а в их актуальной форме — кажется, обе команды наконец нашли себя.
Хотя лондонцы занимают только 12-е место в АПЛ, их отставание от идущих шестыми манкунианцев не так уж велико — восемь очков при игре в запасе. В теории победа в очном матче и в отложенной из-за финала Кубка английской лиги встрече позволит команде Почеттино даже вмешаться в борьбу за еврокубки. Исключать такой вариант нельзя, потому что в последние месяцы синие очень неплохи — они не проигрывают девять матчей подряд (пять побед и четыре ничьих). На этом отрезке они обыграли «Виллу» (3:1) и «Ньюкасл» (3:2), не уступили «Ливерпулю» (0:0) и «Сити (1:1), вышли в 1/2 финала Кубка Англии.
Один из признаков выздоровления «Челси» — возвращение яркого атакующего стиля. В 10 последних матчах во всех турнирах команда забила 23 мяча и является единственной во второй половине таблицы АПЛ, у кого положительная разница голов — «+2». Поспособствовал этому купленный у «Сити» летом Коул Палмер — с 13+8 он лучший бомбардир синих в чемпионате. 9+3 у Николаса Джексона.
«МЮ», можно сказать, тоже на подъеме — шесть побед, две ничьих и два поражения в 10 предыдущих играх. В середине марта «красные дьяволы» провели яркий матч 1/4 Кубка Англии против «Ливерпуля» — дважды уступали в счете, но дожали соперника под занавес дополнительного времени.
В отличие от «Челси», у манкунианцев нет ярко выраженного лидера: в этом сезоне, помимо Рэшфорда, команду тянут Хойлунн и Мактомини — у каждого по семь голов и пять ассистов на троих. Удивительно, но команда тен Хага забила аж на девять мячей меньше, чем синие, но компенсировала ситуацию лучшей игрой в обороне — 40 пропущенных против 47 у соперника.
Перед предстоящей встречей в лазарете «Челси» остается внушительное количество игроков: недоступны Джеймс, Колвилл, Лавиа, Нкунку, Санчес, Угочукву, Фофана, Чалоба, Чуквуэмека; под вопросом участие Чилуэлла и Густо. У «МЮ» не будет Маласии, Линделефа, Марсьяля, Мартинеса, Шоу, а еще трое — Варан, Эванс и Байиндыр — вот-вот вернутся после травм.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
В последний раз «Челси» побеждал «МЮ» в АПЛ аж в 2017-м: с тех пор команды 11 раз встречались в чемпионате, и в пяти случаях манкунианцы оказались сильнее, а еще шесть игр завершились вничью. Всего за за этот период синие обыграли соперника дважды — оба раза в Кубке Англии.
Сейчас команды близки — обе редко проигрывают и показывают вполне содержательный футбол. И все-таки мнение аналитиков относительно перспектив «Челси» в предстоящем матче я не поддерживаю — пусть лондонцы сыграют дома, они пока не слишком стабильны и сильны, чтобы идти настолько очевидными фаворитами противостояния с «МЮ». Поэтому стоит воспользоваться шансом и взять вариант «гости не проиграют» за 1.90 — коэффициент для этого условия сумасшедший.
Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет» за 1.90.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5