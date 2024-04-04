«Челси» семь лет не побеждает «МЮ» в АПЛ. Но последние результаты синих внушают надежду

Команда Почеттино идет огромным фаворитом предстоящей встречи.

4 апреля в центральном матче 31-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 22:15 по московскому времени, в России игра показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали серьезное предпочтение лондонцам. На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность этого исхода — примерно 51%. Триумф «МЮ» доступен за 3.55 (28%), ничья — за 4.30 (21%).

Вариант, при котором манкунианцы не проиграют, предложен за 1.90.

Эксперты убеждены, что соперники забьют на двоих минимум три гола: ТМ 2.5 оценен в 1.40, ТБ 3.5 — в 1.95. Обратные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 идут за 2.95 и 1.87 соответственно.

Условие «обе забьют» выставлено в линии за 1.40, «обе забьют — нет» — за 3.00.

Верите, что «Челси» подаст больше угловых, чем соперник? Ставку на синих можно сделать за 1.52, на ничью — за 9.00, на «красных дьяволов» — за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу «МЮ» за 9.50.

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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 31-го тура АПЛ 4 апреля 2024 года

Матч «Челси» против «МЮ» — безусловно, главная вывеска мидуика в европейском футболе. Причем дело не только в том, что между собой сыграют топ-клубы, а в их актуальной форме — кажется, обе команды наконец нашли себя.

Хотя лондонцы занимают только 12-е место в АПЛ, их отставание от идущих шестыми манкунианцев не так уж велико — восемь очков при игре в запасе. В теории победа в очном матче и в отложенной из-за финала Кубка английской лиги встрече позволит команде Почеттино даже вмешаться в борьбу за еврокубки. Исключать такой вариант нельзя, потому что в последние месяцы синие очень неплохи — они не проигрывают девять матчей подряд (пять побед и четыре ничьих). На этом отрезке они обыграли «Виллу» (3:1) и «Ньюкасл» (3:2), не уступили «Ливерпулю» (0:0) и «Сити (1:1), вышли в 1/2 финала Кубка Англии.

Один из признаков выздоровления «Челси» — возвращение яркого атакующего стиля. В 10 последних матчах во всех турнирах команда забила 23 мяча и является единственной во второй половине таблицы АПЛ, у кого положительная разница голов — «+2». Поспособствовал этому купленный у «Сити» летом Коул Палмер — с 13+8 он лучший бомбардир синих в чемпионате. 9+3 у Николаса Джексона.

«МЮ», можно сказать, тоже на подъеме — шесть побед, две ничьих и два поражения в 10 предыдущих играх. В середине марта «красные дьяволы» провели яркий матч 1/4 Кубка Англии против «Ливерпуля» — дважды уступали в счете, но дожали соперника под занавес дополнительного времени.

Диогу Далот. Фото Getty Images

В отличие от «Челси», у манкунианцев нет ярко выраженного лидера: в этом сезоне, помимо Рэшфорда, команду тянут Хойлунн и Мактомини — у каждого по семь голов и пять ассистов на троих. Удивительно, но команда тен Хага забила аж на девять мячей меньше, чем синие, но компенсировала ситуацию лучшей игрой в обороне — 40 пропущенных против 47 у соперника.

Перед предстоящей встречей в лазарете «Челси» остается внушительное количество игроков: недоступны Джеймс, Колвилл, Лавиа, Нкунку, Санчес, Угочукву, Фофана, Чалоба, Чуквуэмека; под вопросом участие Чилуэлла и Густо. У «МЮ» не будет Маласии, Линделефа, Марсьяля, Мартинеса, Шоу, а еще трое — Варан, Эванс и Байиндыр — вот-вот вернутся после травм.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

В последний раз «Челси» побеждал «МЮ» в АПЛ аж в 2017-м: с тех пор команды 11 раз встречались в чемпионате, и в пяти случаях манкунианцы оказались сильнее, а еще шесть игр завершились вничью. Всего за за этот период синие обыграли соперника дважды — оба раза в Кубке Англии.

Сейчас команды близки — обе редко проигрывают и показывают вполне содержательный футбол. И все-таки мнение аналитиков относительно перспектив «Челси» в предстоящем матче я не поддерживаю — пусть лондонцы сыграют дома, они пока не слишком стабильны и сильны, чтобы идти настолько очевидными фаворитами противостояния с «МЮ». Поэтому стоит воспользоваться шансом и взять вариант «гости не проиграют» за 1.90 — коэффициент для этого условия сумасшедший.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет» за 1.90.

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