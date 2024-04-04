Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:35

«Челси» семь лет не побеждает «МЮ» в АПЛ. Но последние результаты синих внушают надежду

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маркус Рэшфорд и Тьяго Силва.
Фото Getty Images
Диогу Далот.
Фото Getty Images
1/2
Команда Почеттино идет огромным фаворитом предстоящей встречи.

4 апреля в центральном матче 31-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 22:15 по московскому времени, в России игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 22:15. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали серьезное предпочтение лондонцам. На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность этого исхода — примерно 51%. Триумф «МЮ» доступен за 3.55 (28%), ничья — за 4.30 (21%).

Вариант, при котором манкунианцы не проиграют, предложен за 1.90.

Эксперты убеждены, что соперники забьют на двоих минимум три гола: ТМ 2.5 оценен в 1.40, ТБ 3.5 — в 1.95. Обратные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 идут за 2.95 и 1.87 соответственно.

Условие «обе забьют» выставлено в линии за 1.40, «обе забьют — нет» — за 3.00.

 
Игроки &laquo;Оренбурга&raquo;. «Ахмат» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России 4 апреля 2024 года

Верите, что «Челси» подаст больше угловых, чем соперник? Ставку на синих можно сделать за 1.52, на ничью — за 9.00, на «красных дьяволов» — за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу «МЮ» за 9.50.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 31-го тура АПЛ 4 апреля 2024 года

Матч «Челси» против «МЮ» — безусловно, главная вывеска мидуика в европейском футболе. Причем дело не только в том, что между собой сыграют топ-клубы, а в их актуальной форме — кажется, обе команды наконец нашли себя.

Хотя лондонцы занимают только 12-е место в АПЛ, их отставание от идущих шестыми манкунианцев не так уж велико — восемь очков при игре в запасе. В теории победа в очном матче и в отложенной из-за финала Кубка английской лиги встрече позволит команде Почеттино даже вмешаться в борьбу за еврокубки. Исключать такой вариант нельзя, потому что в последние месяцы синие очень неплохи — они не проигрывают девять матчей подряд (пять побед и четыре ничьих). На этом отрезке они обыграли «Виллу» (3:1) и «Ньюкасл» (3:2), не уступили «Ливерпулю» (0:0) и «Сити (1:1), вышли в 1/2 финала Кубка Англии.

 
Харви Эллиотт с&nbsp;партнерами (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года

Один из признаков выздоровления «Челси» — возвращение яркого атакующего стиля. В 10 последних матчах во всех турнирах команда забила 23 мяча и является единственной во второй половине таблицы АПЛ, у кого положительная разница голов — «+2». Поспособствовал этому купленный у «Сити» летом Коул Палмер — с 13+8 он лучший бомбардир синих в чемпионате. 9+3 у Николаса Джексона.

«МЮ», можно сказать, тоже на подъеме — шесть побед, две ничьих и два поражения в 10 предыдущих играх. В середине марта «красные дьяволы» провели яркий матч 1/4 Кубка Англии против «Ливерпуля» — дважды уступали в счете, но дожали соперника под занавес дополнительного времени.

Диогу Далот.
Фото Getty Images

В отличие от «Челси», у манкунианцев нет ярко выраженного лидера: в этом сезоне, помимо Рэшфорда, команду тянут Хойлунн и Мактомини — у каждого по семь голов и пять ассистов на троих. Удивительно, но команда тен Хага забила аж на девять мячей меньше, чем синие, но компенсировала ситуацию лучшей игрой в обороне — 40 пропущенных против 47 у соперника.

Перед предстоящей встречей в лазарете «Челси» остается внушительное количество игроков: недоступны Джеймс, Колвилл, Лавиа, Нкунку, Санчес, Угочукву, Фофана, Чалоба, Чуквуэмека; под вопросом участие Чилуэлла и Густо. У «МЮ» не будет Маласии, Линделефа, Марсьяля, Мартинеса, Шоу, а еще трое — Варан, Эванс и Байиндыр — вот-вот вернутся после травм.

 
Евгений Малкин (&laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo;). «Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

В последний раз «Челси» побеждал «МЮ» в АПЛ аж в 2017-м: с тех пор команды 11 раз встречались в чемпионате, и в пяти случаях манкунианцы оказались сильнее, а еще шесть игр завершились вничью. Всего за за этот период синие обыграли соперника дважды — оба раза в Кубке Англии.

Сейчас команды близки — обе редко проигрывают и показывают вполне содержательный футбол. И все-таки мнение аналитиков относительно перспектив «Челси» в предстоящем матче я не поддерживаю — пусть лондонцы сыграют дома, они пока не слишком стабильны и сильны, чтобы идти настолько очевидными фаворитами противостояния с «МЮ». Поэтому стоит воспользоваться шансом и взять вариант «гости не проиграют» за 1.90 — коэффициент для этого условия сумасшедший.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет» за 1.90.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Читайте также
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости