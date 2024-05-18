Но за «Борнмут» выступает один из лучших бомбардиров АПЛ.

19 мая состоятся заключительные матчи АПЛ сезона-2023/24. В одном из матчей «Челси» встретится с «Борнмутом» — лондонцы по результатам игры могу подняться на пятое место. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 19 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, вероятность этого исхода — примерно 67%. Выигрыш «вишен» доступен с котировкой 5.80 (16%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Ничья идет за 5.30 (17%).

Встреча команд в первом круге завершилась нулевой ничьей. Рынок на еще одно непоражение «Борнмута» предложен за 2.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают преимущество синих:

• 2:1 — за 10.0;

• 3:1 — за 11.0;

• 2:0 — за 12.0.

Тотал больше 3.5 гола идет за весьма приятные 1.68, ТМ 3.5 оценен в 2.18.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.42, опция «обе забьют — нет» дана за 2.90.

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«Челси» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 мая 2024 года

Подопечные Маурисио Почеттино очень мощно накатили на финиш сезона: ворвались в зону еврокубков и в последнем туре даже могут подняться в топ-5. До идущего пятым «Тоттенхэма» синих отделяет всего три очка — в случае собственной победы и поражения «шпор» они окажутся выше, ведь имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+13 против +10). В последних 14 турах «Челси» потерпел всего одно поражение, а к предстоящему матчу подошел на серии из четырех побед.

Сильнейшая сторона лондонцев — атака. В 13 из предыдущих 15 туров чемпионата они отличились минимум дважды, правда, при этом и немало пропустили — всего три раза отыграли на ноль за этот же период. В принципе больше «Челси» (75) в АПЛ забили только команды из топ-4 и идущий на одну строчку ниже «Ньюкасл». Выдающийся сезон проводит Коул Палмер: новичок синих настрелял уже 25+14 во всех турнирах, а в премьер-лиге больше него забил только Эрлинг Холанн (27 против 22). Немало наколотил и обильно критикуемый Николас Джексон — у него 17+6 во всех соревнованиях. А его 14 голов в лиге серьезно превышают показатель Дидье Дрогба в дебютном сезоне (10) за «пенсионеров».

«У нас много талантливых игроков, и мы знаем об этом. Мы можем стать одной из лучших команд в АПЛ. Этот сезон складывается для нас не лучшим образом. Знаем, что начало сезона было сложным, но нам нужно хорошо провести концовку — именно этим мы и занимаемся», — считает защитник «Челси» Мало Гюсто.

«Борнмут» находится на 11-й строчке и уже ни на что не претендует. При этом периодически команда выглядела одной из лучших в АПЛ: в ноябре-декабре выдала серию из семи игр без поражений (шесть побед), в марте-апреле никому не уступали на протяжении пяти поединков (четыре победы). Также за «вишен» выступает один из лучших страйкеров чемпионата Англии Доминик Соланке. На его счету уже 19 мячей — 26-летний англичанин, кстати, является воспитанником «Челси».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Челси» — «Борнмут»

Хозяева весь сезон страдали от огромного количества травм, но к финишу чемпионата эта проблема немного отступила. По-прежнему, как и весь сезон, недоступны Уэсли Фофана и Ромео Лавиа. Также травмированы Энцо Фернандес, Карни Чуквуэмека и Михаил Мудрик. Также капитан синих Рис Джеймс в прошлом туре заработал четырехматчевую дисквалификацию.

У «вишен» тоже есть выбывшие: повреждения у двух правых защитников Райана Фредерикса и Макса Ааронса, а также у их коллеги из центра Криса Мефама. Еще травмированы игроки группы атаки Луис Синистерра и Ромен Февр.

«Челси» — «Борнмут»: статистика личных встреч

Несмотря на ничью в первом круге (0:0), в целом солидное преимущество в личных встречах на стороне «Челси» — 14 побед за 21 игру во всех турнирах при пяти поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Борнмут»

Лондонцы находятся в отличной форме, но все равно испытывают проблемы в обороне. В среднем пропускают 1,68 мяча за игру, а на ноль закончили лишь матчей за сезон. А в предыдущих 15 турах «Челси» целых девять раз получил в свои ворота минимум два гола. «Борнмут» же неплохо выглядит в атаке: не забили лишь в одном из 12 последних матчей АПЛ, а форвард Доминик Соланке входит в топ-5 лучших бомбардиров премьер-лиги.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 1.80 (если «Борнмут» забьет ровно один мяч, случится возврат).

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