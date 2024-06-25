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Букмекер уверен, что Аргентина обыграет Чили в матче Кубка Америки

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Лео Месси.
Фото Getty Images

В ночь на 26 июня сборная Чили сыграет с Аргентиной в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Встреча пройдет на «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси) и начнется в 04.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящий поединок.

Кубок Америки. Группа А
26 июн, 04:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Чили
Аргентина

Букмекеры считают бело-голубых фаворитами грядущей встречи и дают на победу сборной Аргентины коэффициент 1.45, что соответствует 66% вероятности. Поставить на триумф чилийцев можно за 7.90 (12%). Ничья котируется за 4.50 (21%).

Клиенты тоже уверены в победе аргентинцев, на которых приходится 97% от общего оборота пари на исход встречи.

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По оценкам аналитиков, игра не будет результативной и соперники забьют не больше двух мячей на двоих. Поставить на это можно за 1.85. Обратная ситуация и тотал больше 2.5 идет за 1.95.

Если команды обменяются голами, сыграет пари за 2.18. В ставках на точный счет наиболее вероятный исход — победа Аргентины 2:0 по коэффициенту 6.00. Сухой успех бело-голубых котируется за 2.18. Заключить пари на то, что «Красная команда» будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 7.10.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов — 595 000 рублей на тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.30. Клиент включил этот прогноз в экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 3.91.

В матче первого тура группового этапа сборная Чили сыграла вничью с Перу (0:0). Команда Лионеля Скалони в первом туре всухую выиграла у Канады со счетом 2:0: Лионель Месси отметился в матче голевым пасом. Месси установил рекорд, сыграв 35 матчей в турнире, и стал первым аргентинцем, семь раз выступившим на Кубке Америки. Заключить пари на то, что Лионель Месси забьет в предстоящей игре, можно за 2.00.

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Аргентина считается главным претендентом на победу в турнире. Поставить на то, что бело-голубые заберут трофей, можно за 2.75. Триумф Чили в Кубке Америки оценивается коэффициентом 35.0.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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