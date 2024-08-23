Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 23:20

Букмекер открыл линию на показатели Сафонова и Головина в лиге 1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

Когда речь заходит о российских игроках во французском футболе, обычно вспоминается Александр Головин, который уже больше шести лет выступает за «Монако». Летом 2024 года к нему прибавился бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — в межсезонье он перешел в «ПСЖ». Букмекерская компания PARI открыла линию на статистические показатели россиян в лиге 1 в текущем сезоне.

Усман Дембеле с&nbsp;партнерами по &laquo;ПСЖ&raquo;. Дембеле и Барколя вскрыли «Гавр» Кузяева на последних минутах. Против «Монпелье» будет проще

За время выступления за «Монако» в лиге 1 Александр Головин забил уже 28 голов. Самым результативным для россиянина стал сезон-2022/23, когда он оформил восемь забитых мячей и семь ассистов. Увы, Александр все еще не выходил на поле в текущем чемпионате — в начале августа он повредил лодыжку и продолжает восстанавливаться после травмы.

PARI предлагает коэффициент 2.00 на то, что Головин сможет забить минимум семь голов в сезоне-2024/25. Если же ему не удастся достичь этой планки, сыграет ставка за 1.73. Кроме того, в линии можно поставить на количество ассистов в исполнении россиянина. Если он выполнит минимум шесть голевых передач, сыграет коэффициент 1.95. Вероятность того, что Головин отдаст максимум пять результативных передач за сезон, оценивается коэффициентом 1.75.

Жоау Невеш подписал контракт с &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» купил главного таланта Европы за 60 миллионов евро. Чем так хорош Жоау Невеш?

Матвей Сафонов уже успел дебютировать за «ПСЖ» — 7 августа он сыграл за парижан в товарищеском матче против «Штурма», который завершился со счетом 2:2. В первом туре лиги 1 Луис Энрике принял решение оставить его на скамейке запасных.

Аналитики букмекера ожидают, что Сафонов сыграет минимум шесть официальных матчей в стартовом составе «ПСЖ», и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.80. Кроме того, БК дает котировку 2.40 на то, что Матвей сумеет сохранить ворота в неприкосновенности минимум в трех матчах. Если же ему удастся отразить хотя бы одно пенальти, сыграет ставка за 5.00.

Матвей Сафонов. Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Несмотря на потерю Килиана Мбаппе, в линии букмекера именно парижане считаются главными фаворитами нового сезона-2024/25. Сделать ставку на очередной золотой триумф столичного клуба можно по коэффициенту 1.28. Котировки на успех «Марселя» составляют 11.0. Третий по шансам претендент на титул — «Монако» (12.0).

Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» потерял очки в первом туре и разозлил Анчелотти. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцев ждет работа над ошибками
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости