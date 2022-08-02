«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: команда Хайкина опять забьет восемь в ЛЧ?
3 августа норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовского «Жальгириса». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Аспмира», обслужит ее арбитр из Венгрии Иштван Вад. В России эту встречу посмотреть не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают норвежский клуб абсолютным фаворитом встречи. На победу «Буде-Глимт» можно поставить с коэффициентом 1.26, это приблизительно 79% вероятности. Ничья доступна за приличные 6.20 (16%), успех «Жальгириса» — за кромешные 11.0 (5%).
Даже на то, что литовцы не проиграют, котировка умопомрачительная — 3.90.
А их триумф с форой (+1.5) доступен за 2.02.
Победная серия «Буде» насчитывает три матча, в которых он забил 15 мячей, в том числе восемь — в прошлом раунде ЛЧ «Линфилду». На ТБ 2.5 в предстоящей игре коэффициент — 1.61, на ТМ 2.5 — 2.32.
Эксперты считают, что в предстоящей игре из-за слабости «Жальгириса» вряд ли случится обмен голами, коэффициент на «обе забьют» — 2.10. На обратный исход — 1.73.
Пенальти оценен в 2.40, удаление — в 4.00. В матче против «Буде» — «Линфилд» случилось и то и другое.
Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 5.90.
«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
Команда российского вратаря Никиты Хайкина провела очень сильный матч на предыдущем этапе турнира: в ответной игре второго квалификационного раунда «Буде» отправил в ворота североирландского «Линфилда» восемь мячей, уступив 0:1 в первой встрече. Результат устрашающий, но справедливый: норвежцы в обоих случаях серьезно превосходили соперника.
Особенно здорово команда выглядела в позиционной атаке: футболисты «Буде» здорово перемещаются и оставляют зоны друг другу, из-за чего противник очень сильно путается и теряет позиции. Такими же маневрами хозяева постараются оформить задел в первом матче третьего раунда против «Жальгириса». На ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.39, на ИТБ1 (2.5) — за 2.22.
Литовцы на предыдущей стадии стали авторами чуть ли не главной сенсации. «Мальме» в прошлом сезоне играл на групповом этапе ЛЧ и на равных бился дома с «Зенитом», но проиграл достаточно слабой по европейским меркам команде. Что удивляет сильнее всего, шведы уступили в обоих матчах и не забили ни одного мяча.
Поверить в то, что «Жальгирис» пройдет двух серьезных соперников подряд, очень сложно. «Буде» более слаженный коллектив, чем «Мальме», поэтому как минимум дома должен победить очень уверенно.
Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Жальгирис»
«Буде» на своем поле не проигрывает никому больше года, а в последних матчах действует очень уверенно. Да, случаются сложности и потери очков в чемпионате, но не против средненьких и слабых соперников. Учитывая, что чемпионат Литвы по уровню сильно уступает норвежскому, там «Жальгирис» не был бы на первых ролях. Команда Хайкина легко докажет это.
Рекомендуемая ставка: победа «Буде-Глимт» с форой (-1.5) за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0