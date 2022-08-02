Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

Вряд ли, но результат может быть близким.

3 августа норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовского «Жальгириса». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Аспмира», обслужит ее арбитр из Венгрии Иштван Вад. В России эту встречу посмотреть не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают норвежский клуб абсолютным фаворитом встречи. На победу «Буде-Глимт» можно поставить с коэффициентом 1.26, это приблизительно 79% вероятности. Ничья доступна за приличные 6.20 (16%), успех «Жальгириса» — за кромешные 11.0 (5%).

Даже на то, что литовцы не проиграют, котировка умопомрачительная — 3.90.

А их триумф с форой (+1.5) доступен за 2.02.

Победная серия «Буде» насчитывает три матча, в которых он забил 15 мячей, в том числе восемь — в прошлом раунде ЛЧ «Линфилду». На ТБ 2.5 в предстоящей игре коэффициент — 1.61, на ТМ 2.5 — 2.32.

Эксперты считают, что в предстоящей игре из-за слабости «Жальгириса» вряд ли случится обмен голами, коэффициент на «обе забьют» — 2.10. На обратный исход — 1.73.

Пенальти оценен в 2.40, удаление — в 4.00. В матче против «Буде» — «Линфилд» случилось и то и другое.

Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 5.90.

«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 августа 2022 года

Команда российского вратаря Никиты Хайкина провела очень сильный матч на предыдущем этапе турнира: в ответной игре второго квалификационного раунда «Буде» отправил в ворота североирландского «Линфилда» восемь мячей, уступив 0:1 в первой встрече. Результат устрашающий, но справедливый: норвежцы в обоих случаях серьезно превосходили соперника.

Особенно здорово команда выглядела в позиционной атаке: футболисты «Буде» здорово перемещаются и оставляют зоны друг другу, из-за чего противник очень сильно путается и теряет позиции. Такими же маневрами хозяева постараются оформить задел в первом матче третьего раунда против «Жальгириса». На ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.39, на ИТБ1 (2.5) — за 2.22.

Литовцы на предыдущей стадии стали авторами чуть ли не главной сенсации. «Мальме» в прошлом сезоне играл на групповом этапе ЛЧ и на равных бился дома с «Зенитом», но проиграл достаточно слабой по европейским меркам команде. Что удивляет сильнее всего, шведы уступили в обоих матчах и не забили ни одного мяча.

Поверить в то, что «Жальгирис» пройдет двух серьезных соперников подряд, очень сложно. «Буде» более слаженный коллектив, чем «Мальме», поэтому как минимум дома должен победить очень уверенно.

Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Жальгирис»

«Буде» на своем поле не проигрывает никому больше года, а в последних матчах действует очень уверенно. Да, случаются сложности и потери очков в чемпионате, но не против средненьких и слабых соперников. Учитывая, что чемпионат Литвы по уровню сильно уступает норвежскому, там «Жальгирис» не был бы на первых ролях. Команда Хайкина легко докажет это.

Рекомендуемая ставка: победа «Буде-Глимт» с форой (-1.5) за 1.79.