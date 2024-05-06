«Брюгге» может выиграть два турнира за месяц. Команде есть чем удивить «Фиорентину» после гостевого поражения
8 мая «Брюгге» примет «Фиорентину» в ответном полуфинале Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир стартует в 19.30 мск. В первом матче итальянцы добились победы с преимуществом в один мяч — 3:2.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.65, вероятность этого исхода — примерно 37%. Успех гостей предложен с незначительно большей котировкой 2.75 (36%), ничья дана за 3.45 (27%).
Рынок на проход «Брюгге» в финал турнира доступен за 3.40, поставить на «Фиорентину» можно за 1.32.
Три наиболее ожидаемых экспертами исхода противостояния отражают примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 — за 5.20;
• победа любой из сторон 1:0 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.72, альтернативная опция представлена за 2.14.
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«Брюгге» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 8 мая 2024 года
Первая встреча получилась результативной и, возможно, немного удивила: более статусная «Фиорентина» добыла минимальную победу (3:2) только в компенсированное время. К тому же соперник уже полчаса играл в меньшинстве после удаления Рафаэля Оньедики — опорник получил две желтые карточки за три минуты. Оборонять мизерное преимущество «фиалкам» придется на стадионе «Ян Брейдель», где «Брюгге» никому не уступил в текущей еврокубковой кампании.
«Фиорентина» не выглядела чересчур уверенно на протяжении всего плей-офф. В 1/8 финала подопечные Винченцо Итальяно с преимуществом в один мяч прошли «Маккаби» из Хайфы (5:4 по сумме двух встреч), в четвертьфинале лишь в овертайме дожали «Викторию Пльзень» (2:0). Оппоненты из Израиля и Чехии изначально точно не выглядели сложными соперниками для середняка серии А.
«Брюгге» может обогатиться в мае сразу двумя титулами — чемпионством и победой в Лиге конференций. В национальном первенстве бельгийцы лидируют с отрывом в два балла за три тура до финиша: гипотетическое золото станет 19-м в истории клуба. В еврокубках коллектив Ники Хайена тоже оказался весьма боеспособным. Черно-синие стартовали еще со второго раунда квалификации и сейчас находятся в шаге от выхода в финал: дома команде по силам справиться с любым соперником — за восемь игр в Лиге конференций на «Ян Брейдель» она оформила шесть побед и две ничьи.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Брюгге» — «Фиорентина»
У соперников всего по одной потере: хозяева лишились дисквалифицированного полузащитника Рафаэля Оньедику, гости — травмированного вингера Риккардо Соттиля.
«Брюгге» — «Фиорентина»: статистика личных встреч
Команды никогда не пересекались до текущего полуфинального противостояния. Пока минимальное преимущество на стороне «фиалок».
Прогноз и ставка на матч «Брюгге» — «Фиорентина»
Хозяева обладают слаженным и эффективным нападением: только за 17 матчей в Лиге конференций они настреляли 41 мяч — это в среднем 2,41 гола за 90 минут. В первой встрече с итальянцами черно-синие оформили два взятия ворот — минимум дважды они забивали в семи предыдущих играх во всех турнирах. У «Фиорентины» же есть проблемы в обороне: в четырех прошлых поединках во всех соревнованиях «фиалки» получили в свои ворота девять голов, а меньше двух за этот промежуток удалось пропустить лишь однажды.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.45.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3