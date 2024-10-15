Бразилия сыграет с Перу на фоне гнева президента страны. Он призвал не вызывать в сборную Винисиуса и других заграничных звезд
16 октября сборные Бразилии и Перу встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра пройдет на Национальном стадионе имени Мане Гарринчи в городе Бразилиа и начнется в 3.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Эстебан Остохич из Уругвая.
Коэффициенты букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата мира Бразилия — Перу 16 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают Бразилию абсолютным фаворитом предстоящего матча. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.21, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 6.00 (16%), успех Перу — за 13.0 (1%).
Перуанцы проиграли бразильцам в восьми последних официальных встречах. Вариант, при котором на этот раз они не уступят (Х2), котируется за 4.30.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.09. Обмен голами можно взять за 2.50, «обе забьют — нет» — за 1.48.
На то, что бразильцы победят крупно (хотя бы с форой -1.5), коэффициент — 1.67.
Эксперты ожидают, что хозяева разгромят соперника по угловым: Ф1(-4.5) идет за 2.24.
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Бразилия — Перу: прогноз и анализ матча отборочного турнира чемпионата мира 16 октября 2024 года
Сборная Бразилии не лучшим образом выступает в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. В девяти матчах команда Доривала Жуниора набрала всего 13 очков: четыре раза победила, один раз сыграла вничью и аж четыре раза проиграла. До предыдущего тура пентакампеоны даже не входили в топ-5 и не вошли бы, если бы не натужный успех в противостоянии с Чили: на пропущенный на второй минуте мяч бразильцы ответили точными ударами да Круза и Луиса Энрике. Последний был забит на 89-й.
В составе Бразилии не было Винисиуса — главной звезды и основного претендента на «Золотой мяч», но это никак не оправдывает сборную, состав которой сплетен из топ-футболистов лучших клубов Европы. Возможно, именно поэтому последние результаты вызвали гнев самого президента страны Лулы да Силвы. Лидер Бразилии считает, что игроков из-за границы в принципе не должно быть в команде, которую даже более успешно могут представлять ребята местного розлива.
«Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Уже давно говорю, что в сборной должны играть футболисты, выступающие в своей стране. Два игрока, которые и забили вчера, играют в бразильском чемпионате. Мы должны давать шанс местным игрокам. Не приглашенным из-за рубежа. Вот я сидел на диване и смотрел матч. Узнал вратаря. Центрального защитника из «ПСЖ», Родриго и Рафинью — его я узнал по прическе. Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Я просто не знаю этих игроков, а они представляют нас. Поставьте в состав сборной игроков, которые играют в чемпионате Бразилии. Уже поделился идеей с президентом Бразильской конфедерации футбола. Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио, но есть много молодых игроков. Ни один из них не звезда», — заявил Лула да Силва.
Вероятно, слова президента так и останутся выплеском эмоций, которые ни на что кардинально не повлияют. Но посыл понятен: звездным и слегка зажравшимся, по мнению Лулы да Силвы, футболистам «Реала», «Сити», «ПСЖ» и других клубов нужно выкладываться в играх за национальную команду по полной, чтобы заслужить его доверие.
Сделать это можно будет против Перу. «Инки» идут девятыми в таблице из 10 команд и набрали пока только шесть очков: в последнем матче сенсационно обыграли Уругвай (1:0), а также сыграли вничью с Колумбией, Венесуэлой (по 1:1) и с Чили (0:0). На счету сборной Хорхе Фоссати всего три гола — меньше только у Парагвая (2).
Травмы и дисквалификации перед матчем Бразилия — Перу
Бразилия снова не сможет рассчитывать на Винисиуса, а также на Неймара, который вот-вот должен провести первый за год матч. Ну и доказать, что он еще нужен сборной. Также под вопросом участие в игре Мартинелли — у него отек икроножной мышцы после матча с Чили.
У Перу все основные игроки будут готовы к противостоянию с «Селесао».
Бразилия — Перу: статистика личных встреч
Бразилия очень успешно играет с Перу: выиграла девять из 10 последних официальных матчей. Четыре предыдущих завершились сухими победами пентакампеонов с общим счетом 8:0.
Прогноз и ставка на матч Бразилия — Перу
Нагоняй от президента должен пойти Бразилии на пользу и взбодрить игроков. Против удобной сборной Перу, да еще и дома, она должна сыграть максимально весело и успешно. Думаю, даже без Винисиуса, который много значит и для национальной команды, и для «Реала», хозяева нанесут сопернику сокрушительное поражение.
Рекомендуемая ставка: победа Бразилии и ТБ 2.5 за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2