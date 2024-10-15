Бразилия сыграет с Перу на фоне гнева президента страны. Он призвал не вызывать в сборную Винисиуса и других заграничных звезд

Прогноз и ставка на матч отборочного турнира чемпионата мира Бразилия — Перу 16 октября 2024 года

Но Доривал Жуниор вряд ли на это решится.

16 октября сборные Бразилии и Перу встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра пройдет на Национальном стадионе имени Мане Гарринчи в городе Бразилиа и начнется в 3.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Эстебан Остохич из Уругвая.

Коэффициенты букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата мира Бразилия — Перу 16 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают Бразилию абсолютным фаворитом предстоящего матча. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.21, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 6.00 (16%), успех Перу — за 13.0 (1%).

Перуанцы проиграли бразильцам в восьми последних официальных встречах. Вариант, при котором на этот раз они не уступят (Х2), котируется за 4.30.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.09. Обмен голами можно взять за 2.50, «обе забьют — нет» — за 1.48.

На то, что бразильцы победят крупно (хотя бы с форой -1.5), коэффициент — 1.67.

Эксперты ожидают, что хозяева разгромят соперника по угловым: Ф1(-4.5) идет за 2.24.

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Бразилия — Перу: прогноз и анализ матча отборочного турнира чемпионата мира 16 октября 2024 года

Сборная Бразилии не лучшим образом выступает в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. В девяти матчах команда Доривала Жуниора набрала всего 13 очков: четыре раза победила, один раз сыграла вничью и аж четыре раза проиграла. До предыдущего тура пентакампеоны даже не входили в топ-5 и не вошли бы, если бы не натужный успех в противостоянии с Чили: на пропущенный на второй минуте мяч бразильцы ответили точными ударами да Круза и Луиса Энрике. Последний был забит на 89-й.

В составе Бразилии не было Винисиуса — главной звезды и основного претендента на «Золотой мяч», но это никак не оправдывает сборную, состав которой сплетен из топ-футболистов лучших клубов Европы. Возможно, именно поэтому последние результаты вызвали гнев самого президента страны Лулы да Силвы. Лидер Бразилии считает, что игроков из-за границы в принципе не должно быть в команде, которую даже более успешно могут представлять ребята местного розлива.

«Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Уже давно говорю, что в сборной должны играть футболисты, выступающие в своей стране. Два игрока, которые и забили вчера, играют в бразильском чемпионате. Мы должны давать шанс местным игрокам. Не приглашенным из-за рубежа. Вот я сидел на диване и смотрел матч. Узнал вратаря. Центрального защитника из «ПСЖ», Родриго и Рафинью — его я узнал по прическе. Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Я просто не знаю этих игроков, а они представляют нас. Поставьте в состав сборной игроков, которые играют в чемпионате Бразилии. Уже поделился идеей с президентом Бразильской конфедерации футбола. Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио, но есть много молодых игроков. Ни один из них не звезда», — заявил Лула да Силва.

Вероятно, слова президента так и останутся выплеском эмоций, которые ни на что кардинально не повлияют. Но посыл понятен: звездным и слегка зажравшимся, по мнению Лулы да Силвы, футболистам «Реала», «Сити», «ПСЖ» и других клубов нужно выкладываться в играх за национальную команду по полной, чтобы заслужить его доверие.

Сделать это можно будет против Перу. «Инки» идут девятыми в таблице из 10 команд и набрали пока только шесть очков: в последнем матче сенсационно обыграли Уругвай (1:0), а также сыграли вничью с Колумбией, Венесуэлой (по 1:1) и с Чили (0:0). На счету сборной Хорхе Фоссати всего три гола — меньше только у Парагвая (2).

Травмы и дисквалификации перед матчем Бразилия — Перу

Бразилия снова не сможет рассчитывать на Винисиуса, а также на Неймара, который вот-вот должен провести первый за год матч. Ну и доказать, что он еще нужен сборной. Также под вопросом участие в игре Мартинелли — у него отек икроножной мышцы после матча с Чили.

У Перу все основные игроки будут готовы к противостоянию с «Селесао».

Бразилия — Перу: статистика личных встреч

Бразилия очень успешно играет с Перу: выиграла девять из 10 последних официальных матчей. Четыре предыдущих завершились сухими победами пентакампеонов с общим счетом 8:0.

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Перу

Нагоняй от президента должен пойти Бразилии на пользу и взбодрить игроков. Против удобной сборной Перу, да еще и дома, она должна сыграть максимально весело и успешно. Думаю, даже без Винисиуса, который много значит и для национальной команды, и для «Реала», хозяева нанесут сопернику сокрушительное поражение.

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии и ТБ 2.5 за 1.82.

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