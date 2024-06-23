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23 июня, 23:35

Винисиус и Родриго разгромят Коста-Рику. Без Кейлора Наваса ее некому спасти

Прогноз и ставка на матч Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика 25 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Винисиус.
Фото Getty Images
Сборная Коста-Рики.
Фото Getty Images
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«Селесао» выиграли 10 из 11 очных встреч.

25 июня сборная Бразилии сыграет против Коста-Рики в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Поединок квартета D пройдет на арене «SoFi Стэдиум» в калифорнийском Инглвуде, США. Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт» по платной подписке. Другие соперники команд — Парагвай и Колумбия.

Кубок Америки. Группа D
25 июн, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Бразилия
Коста-Рика

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика 25 июня 2024 года

Эксперты назвали номинальных хозяев крупными фаворитами: взять победу «селесао» предложено за 1.19, это примерно 83% вероятности. Успех «лос-тикос» доступен за огромные 16.5 (6%), ничья — за 7.75 (11%).

Коста-Рика проиграла бразильцам все пять официальных матчей. Поставить на то, что парни Густаво Альфаро не уступят (Х2), можно за 5.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.61.

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Обмен результативными ударами оценили в 2.40. Обратный рынок — в 1.59.

По мнению аналитиков, наиболее вероятна победа команды Доривала Жуниора со счетом 2:0. Поставить на этот исход можно за 5.88.

Бразилия — Коста-Рика: прогноз и анализ матча Кубка Америки 25 июня 2024 года

2023-й стал очень неудачным для «селесао». Бразильцы проиграли два из трех товарищеских матчей в начале года, а затем — три из пяти встреч квалификации к чемпионату мира-2026. Еще в одном — сыграли вничью. Винисиус и компания уступили Аргентине (0:1), Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2).

В начале 2024-го Доривал Жуниор сменил Фернандо Диниза. Изначально планировалось, что Диниз уступит место Карло Анчелотти, но легендарный итальянец еще в прошлом году продлил контракт с «Реалом». Но даже такая рокировка сработала. «Пентакампеоны» в 2024-м провели четыре товарищеских матча и ни разу не проиграли: Англия (1:0), Испания (3:3), Мексика (3:2) и США (1:1).

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Винисиус Жуниор стал ключевым атакующим игроком Бразилии. Он не только отлично играет на фланге, но и успешно действует в центре. Хорошее выступление на турнире может приблизить его к заветному «Золотому мячу» в этом году. Его будущий напарник по «Реалу» Эндрик, которому скоро исполнится 18 лет, также шикарно проявляет себя — на его счету три мяча в четырех последних играх за национальную команду.

Однако, несмотря на звездный состав, Бразилия столкнулась с трудностями после неудачного 2023 года. Новый тренер пытается стабилизировать игру, но команде еще нужно вернуть прежнюю надежность в обороне, которая была присуща эпохе Тите. Копа Америка станет серьезным испытанием, и, учитывая сложность турнирной сетки, Бразилии придется проходить через множество испытаний. Молодой команде предстоит доказать, что она способна справляться с давлением

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Бразилия, которая выиграла четыре Копы из пяти в период с 1997 по 2007 год, за последние пять турниров завоевала лишь один титул — и то на домашнем поле. Несмотря на это, «селесао», как и прежде, считаются основными претендентами на победу. В хорошей форме команда может демонстрировать впечатляющую игру, и если Винисиус, Родриго и другие найдут химию с Алиссоном, Маркиньосом и Бруно Гимараэсом, их будет трудно остановить. Независимо от исхода турнира, Бразилии важно оставить позади разочарования 2023-го и укрепить уверенность в будущем на чемпионате мира.

Коста-Рика тоже провела прошлый год неважно — всего две победы в восьми матчах и пять поражений. На Кубке КОНКАКАФ «лос тикос» вышли в 1/4 финала, откуда вылетели, проиграв Мексике (0:2).

Сборная Коста-Рики.
Фото Getty Images

Зато в 2024-м команда Густаво Альфаро выступает великолепно: одно поражение за пять матчей и три победы. Две из них — в матчах квалификации к ЧМ-2026: Сент-Китс и Невис (4:0), Гренада (3:0). Оба матча прошли в июне, поэтому костариканцы отлично разогрелись перед Копой.

Центральный защитник Франсиско Кальво теперь ключевая фигура команды после ухода культового вратаря Кейлора Наваса. Капитанская повязка оказалась в надежных руках Кальво, который продемонстрировал сильные качества в обороне и умение делать длинные передачи в июньских матчах.

Брэндон Агилера, универсальный 20-летний игрок «Ноттингем Форест», который недавно отправился в краткосрочную аренду в первую лигу, показал себя с лучшей стороны, сделав голевую передачу в последнем матче за сборную. Хотя он еще не закрепился в стартовом составе, его дебют в премьер-лиге говорит о высоком уровне таланта для такого маленького государства.

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Хотя текущий состав Коста-Рики, вероятно, сможет справиться с соперниками из КОНКАКАФ, против команд из КОНМЕБОЛ они могут испытывать большие проблемы. Квалификация на чемпионат мира 2024 года началась успешно, и у команды есть несколько молодых звезд, на которых можно положиться. Однако на Кубке Америки перед Коста-Рикой стоит сложная задача — попытаться удивить Бразилию и Колумбию в группе D. Первые два матча с этими сильными соперниками могут оставить Коста-Рике только утешительный матч с Парагваем в конце группового этапа. Хотя стоит помнить, что 10 лет назад на чемпионате мира 2014 года в аналогичной группе D Коста-Рика неожиданно финишировала первой, опередив Уругвай, Италию и Англию.

Травмы и дисквалификации перед матчем Бразилия — Коста-Рика

Единственная потеря Бразилии — Неймар, который пропустит Копу из-за травмы. У других игроков в составах обеих команд повреждений и дисквалификаций нет.

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Бразилия — Коста-Рика: статистика личных встреч

Команды встречались 11 раз: шесть матчей были товарищескими, три — на чемпионате мира и две — в рамках Копы. В официальных поединках «селесао» взяли верх все пять раз, а в товарищеских победили тоже пять, уступив однажды — в 1960-м.

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Коста-Рика

Встреча будет односторонней. В товарищеском матче против США бразильцы нанесли 24 удара по воротам, что демонстрирует их атакующую мощь даже без Неймара — праймовых Винисиуса и Родриго хватает с головой. Коста-Рика, несмотря на победы над Сент-Китс и Невисом и Гренадой, потеряла главную звезду и многолетнего лидера — Кейлора Наваса. Кроме того, Бразилия доминирует в личных встречах, выиграв 10 из 11 матчей.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.13.

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