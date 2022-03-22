Бразилия — Чили: Неймар перечеркнет надежды Санчеса и Ко сыграть на ЧМ-2022?
25 марта Бразилия примет Чили в 17-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Матч пройдет в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью», начало — в 02.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Бразилия — Чили: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Тите. Сделать ставку на победу Бразилии можно за 1.42 — это порядка 68% вероятности. Успех сборной Чили оценивается коэффициентом 8.40 (11%), а ничья — 4.70 (21%).
Ф1(-1.5) идет за 2.40, а Ф2(+1.5) — за 1.61.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.93, как и ТМ 2.5.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Противоположный исход оценивается котировкой 1.73.
Бразилия — Чили: прогноз и анализ отборочного матча
В Южной Америке пришла пора решающих матчей в отборе к ЧМ-2022. В предпоследнем туре сборная Чили отправится в гости к Бразилии. «Красная команда» нуждается в победе, чтобы не потерять шансы на выход в финальную часть мундиаля, а коллектив Тите досрочно оформил путевку в Катар.
Бразилия лидирует в турнирной таблице и проходит отбор без поражений. Чилийцы пока шестые. От пятого места они отстают на два балла, а от четвертого — на три.
В прошлом туре сборная Чили добилась важной победы над Боливией со счетом 3:2. Победный гол на счету Алексиса Санчеса — лучшего бомбардира «красной команды» в текущем отборе. На счету ветерана пять мячей.
Неймар — лучший бомбардир сборной Бразилии и ее главная звезда. Форвард успел отметиться семью голами в текущем отборе.
Бразилия выиграла все семь домашних матчей в этом отборе и никогда не проигрывала Чили в официальных встречах на своем поле. «Красная команда» уступила в четырех из восьми гостевых матчей в текущей квалификации к ЧМ-2022.
Несмотря на то что Ласарте созвал сильнейший состав на предстоящий матч, сложно поверить в успех его команды. Тем более что у Бразилии потрясающая разница мячей на своем поле — 19:1. В среднем коллектив Тите отличается 2.71 раза за игру в родных стенах.
Опираясь на все вышесказанное, можно предположить, что бразильцы одержат очередную уверенную победу в этом отборе. Поэтому предлагаем следующие варианты ставок на этот матч:
Бразилия — Чили: ставка на матч
Бразилия лидирует в отборе и рассчитывает пройти его без поражений. Она выиграла все семь домашних матчей турнира с общим счетом 19:1. Команда Тите забивает в среднем 2.71 мяча за игру на своем поле.
Предполагая, что чилийская оборона не сумеет сдержать Неймара и Ко, предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с котировкой 1.65.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Бразилии больше (1.5) за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7