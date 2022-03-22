Пентакампеоны выиграли все домашние матчи отбора.

25 марта Бразилия примет Чили в 17-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Матч пройдет в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью», начало — в 02.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Бразилия — Чили: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Тите. Сделать ставку на победу Бразилии можно за 1.42 — это порядка 68% вероятности. Успех сборной Чили оценивается коэффициентом 8.40 (11%), а ничья — 4.70 (21%).

Ф1(-1.5) идет за 2.40, а Ф2(+1.5) — за 1.61.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.93, как и ТМ 2.5.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Противоположный исход оценивается котировкой 1.73.

Бразилия — Чили: прогноз и анализ отборочного матча

В Южной Америке пришла пора решающих матчей в отборе к ЧМ-2022. В предпоследнем туре сборная Чили отправится в гости к Бразилии. «Красная команда» нуждается в победе, чтобы не потерять шансы на выход в финальную часть мундиаля, а коллектив Тите досрочно оформил путевку в Катар.

Бразилия лидирует в турнирной таблице и проходит отбор без поражений. Чилийцы пока шестые. От пятого места они отстают на два балла, а от четвертого — на три.

В прошлом туре сборная Чили добилась важной победы над Боливией со счетом 3:2. Победный гол на счету Алексиса Санчеса — лучшего бомбардира «красной команды» в текущем отборе. На счету ветерана пять мячей.

Неймар — лучший бомбардир сборной Бразилии и ее главная звезда. Форвард успел отметиться семью голами в текущем отборе.

Бразилия выиграла все семь домашних матчей в этом отборе и никогда не проигрывала Чили в официальных встречах на своем поле. «Красная команда» уступила в четырех из восьми гостевых матчей в текущей квалификации к ЧМ-2022.

Несмотря на то что Ласарте созвал сильнейший состав на предстоящий матч, сложно поверить в успех его команды. Тем более что у Бразилии потрясающая разница мячей на своем поле — 19:1. В среднем коллектив Тите отличается 2.71 раза за игру в родных стенах.

Опираясь на все вышесказанное, можно предположить, что бразильцы одержат очередную уверенную победу в этом отборе. Поэтому предлагаем следующие варианты ставок на этот матч:

Бразилия — Чили: ставка на матч

Бразилия лидирует в отборе и рассчитывает пройти его без поражений. Она выиграла все семь домашних матчей турнира с общим счетом 19:1. Команда Тите забивает в среднем 2.71 мяча за игру на своем поле.

Предполагая, что чилийская оборона не сумеет сдержать Неймара и Ко, предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с котировкой 1.65.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Бразилии больше (1.5) за 1.65.