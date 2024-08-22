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«Брайтон» мощно усилился, но не готов противостоять «МЮ». У «красных дьяволов» заиграл даже Каземиро

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 24 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
При этом «чайки» лидируют в АПЛ после первого тура.

«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ встретится с лидирующим после первого игрового уик-энда «Брайтоном». Матч пройдет 24 августа на стадионе «Американ Экспресс», арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 14:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 24 августа 2024 года

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за 2.50, что приблизительно 39% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» доступен с чуть большей котировкой 2.65 (36%), ничья оценена в 3.75 (25%).

В прошлом сезоне манкунианцы обыграли «Брайтон» на его поле (2:0). Поставить на то, что в предстоящей игре коллектив Эрика тен Хага хотя бы не уступит, можно с коэффициентом 1.55.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;

• победа гостей 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.48, обратный вариант доступен за 2.50.

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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 24 августа 2024 года

«Брайтон» разгромил «Эвертон» (3:0) и после первого тура возглавил турнирную таблицу АПЛ благодаря лучшей разнице мячей. При этом летом команда лишилась ключевого игрока — Паскаль Гросс уехал в дортмундскую «Боруссию» за семь миллионов евро. Также, по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, к уходу в «Наполи» близок еще один полузащитник Били Гилмор — за него предложили 12+3 миллиона.

Правда, трансферы на вход получились куда более грандиозными: «Брайтон» потратил летом 170 миллионов евро и явно настроился на возвращение в еврокубки. Самым дорогим новичком оказался Жоржиньо Рюттер, который в прошлом сезоне впечатлил в чемпионшипе, где оформил 7+16 за «Лидс». За него отдали 40 миллионов — рекордная сделка в истории «чаек». Также в команду приехали Янкуба Минте из «Ньюкасла», Матс Виффер из «Фейеноорда», Браян Груда из «Майнца», Ибрахим Осман из «Норшеланна» и Малик Ялькуйе из «Гетеборга». Правда, в основном это приобретения на перспективу.

«Манчестер» тоже начал сезон с победы — в конце матча додавил «Фулхэм» благодаря голу новичка Джошуа Зиркзе. Голландец вышел на замену и на 87-й минуте в касание замкнул передачу Алехандро Гарначо с правого фланга. Аргентинец спустя несколько мгновений мог удвоить преимущество, но не попал по пустым воротам. В той игре дебютировали почти все летние новички манкунианцев: Нуссаир Мазрауи вышел в основном составе, Маттейс де Лигт и Зиркзе выскочили на замену. Не хватило только 18-летнего Лени Йоро, но он получил травму перед началом сезона.

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Трансферная кампания «МЮ», вероятно, еще не закончена. Клуб уже давно договаривается с «ПСЖ» о переходе опорного полузащитника Мануэля Угарте. По данным ESPN, есть большая вероятность завершения сделки до конца трансферного окна. Правда, гипотетический конкурент уругвайца Каземиро хорошо начал сезон, хотя в прошлой кампании подвергался жесткой критике. «Я бы не стал торопиться с выводами по Каземиро. У него правильный характер, хочется, чтобы такой игрок был в раздевалке. Если команда хочет вернуться к победам, ей нужны такие футболисты», — рассуждал перед началом сезона экс-защитник «МЮ» Микаэль Сильвестр.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

У хозяев недоступен молодой правый защитник Джек Хиншелвуд, а также игроки группы атаки — Эван Фергюсон и Солли Марч.

У манкунианцев травмированы Лени Йоро и Расмус Хейлунн. Видимо, до сих пор не в строю и левый защитник Тирелл Маласия, пропустивший весь прошлый сезон.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. При этом «чайки» в последние годы превратились в сложнейшего оппонента для «красных дьяволов» — они обыграли соперника лишь в одном из шести матчей во всех турнирах. Всего команды пересекались 33 раза: «МЮ» победил в 20 играх, «Брайтон» — в семи.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на мощное усиление, «Брайтон» остается командой на перспективу — почти всем новичкам не больше 20 лет, а в первом туре из них дебютировали только Виффер (но ему 24 года) и Минте (провел на поле 45 минут). Против «МЮ» будет далеко не так просто, как с «Эвертоном» — одной из слабейших команд АПЛ. Манкунианцы хорошо начали сезон, качественно выступив в Суперкубке Англии против «Ман Сити» (уступили в серии пенальти) и обыграв «Фулхэм».

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.95.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
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Зенит – Спартак
 - : -
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