«Брайтон» мощно усилился, но не готов противостоять «МЮ». У «красных дьяволов» заиграл даже Каземиро
«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ встретится с лидирующим после первого игрового уик-энда «Брайтоном». Матч пройдет 24 августа на стадионе «Американ Экспресс», арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 24 августа 2024 года
Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за 2.50, что приблизительно 39% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» доступен с чуть большей котировкой 2.65 (36%), ничья оценена в 3.75 (25%).
В прошлом сезоне манкунианцы обыграли «Брайтон» на его поле (2:0). Поставить на то, что в предстоящей игре коллектив Эрика тен Хага хотя бы не уступит, можно с коэффициентом 1.55.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.40;
• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;
• победа гостей 2:1 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.48, обратный вариант доступен за 2.50.
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 24 августа 2024 года
«Брайтон» разгромил «Эвертон» (3:0) и после первого тура возглавил турнирную таблицу АПЛ благодаря лучшей разнице мячей. При этом летом команда лишилась ключевого игрока — Паскаль Гросс уехал в дортмундскую «Боруссию» за семь миллионов евро. Также, по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, к уходу в «Наполи» близок еще один полузащитник Били Гилмор — за него предложили 12+3 миллиона.
Правда, трансферы на вход получились куда более грандиозными: «Брайтон» потратил летом 170 миллионов евро и явно настроился на возвращение в еврокубки. Самым дорогим новичком оказался Жоржиньо Рюттер, который в прошлом сезоне впечатлил в чемпионшипе, где оформил 7+16 за «Лидс». За него отдали 40 миллионов — рекордная сделка в истории «чаек». Также в команду приехали Янкуба Минте из «Ньюкасла», Матс Виффер из «Фейеноорда», Браян Груда из «Майнца», Ибрахим Осман из «Норшеланна» и Малик Ялькуйе из «Гетеборга». Правда, в основном это приобретения на перспективу.
«Манчестер» тоже начал сезон с победы — в конце матча додавил «Фулхэм» благодаря голу новичка Джошуа Зиркзе. Голландец вышел на замену и на 87-й минуте в касание замкнул передачу Алехандро Гарначо с правого фланга. Аргентинец спустя несколько мгновений мог удвоить преимущество, но не попал по пустым воротам. В той игре дебютировали почти все летние новички манкунианцев: Нуссаир Мазрауи вышел в основном составе, Маттейс де Лигт и Зиркзе выскочили на замену. Не хватило только 18-летнего Лени Йоро, но он получил травму перед началом сезона.
Трансферная кампания «МЮ», вероятно, еще не закончена. Клуб уже давно договаривается с «ПСЖ» о переходе опорного полузащитника Мануэля Угарте. По данным ESPN, есть большая вероятность завершения сделки до конца трансферного окна. Правда, гипотетический конкурент уругвайца Каземиро хорошо начал сезон, хотя в прошлой кампании подвергался жесткой критике. «Я бы не стал торопиться с выводами по Каземиро. У него правильный характер, хочется, чтобы такой игрок был в раздевалке. Если команда хочет вернуться к победам, ей нужны такие футболисты», — рассуждал перед началом сезона экс-защитник «МЮ» Микаэль Сильвестр.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
У хозяев недоступен молодой правый защитник Джек Хиншелвуд, а также игроки группы атаки — Эван Фергюсон и Солли Марч.
У манкунианцев травмированы Лени Йоро и Расмус Хейлунн. Видимо, до сих пор не в строю и левый защитник Тирелл Маласия, пропустивший весь прошлый сезон.
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. При этом «чайки» в последние годы превратились в сложнейшего оппонента для «красных дьяволов» — они обыграли соперника лишь в одном из шести матчей во всех турнирах. Всего команды пересекались 33 раза: «МЮ» победил в 20 играх, «Брайтон» — в семи.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
Несмотря на мощное усиление, «Брайтон» остается командой на перспективу — почти всем новичкам не больше 20 лет, а в первом туре из них дебютировали только Виффер (но ему 24 года) и Минте (провел на поле 45 минут). Против «МЮ» будет далеко не так просто, как с «Эвертоном» — одной из слабейших команд АПЛ. Манкунианцы хорошо начали сезон, качественно выступив в Суперкубке Англии против «Ман Сити» (уступили в серии пенальти) и обыграв «Фулхэм».
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0