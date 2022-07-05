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«Бока Хуниорс» — «Коринтианс»: новая команда Юри Алберто вылетит из Кубка Либертадорес

Прогноз и ставка на матч Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Коринтианс» 6 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Бока Хуниорс» против «Коринтианса».
Фото Global Look Press
Игроки «Боки Хуниорс» в лучшей физической форме.

В Кубке Либертадорес стартовал плей-офф: команды уже отыграли по одному матчу 1/8 финала, а теперь готовятся к ответным поединкам. Одни из самых известных южноамериканских команд — «Коринтианс» и «Бока Хуниорс» — в первой игре сообразили нулевую ничью. Ответная встреча пройдет на поле аргентинцев «Альберто Армандо», время начала — 3.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Матч! Планета».

Кубок Либертадорес. 1/8 финала
06 июл, 03:30. Alberto J. Armando (La Bombonera) (Буэнос-Айрес)
Бока Хуниорс
Коринтианс

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Коринтианс» 6 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Боки» — 2.04, то есть примерно 48% вероятности. Успех «Коринтианса» оценен в 4.10 (22%). На ничью предложена котировка 3.10 (30%).

Также на игру доступен широкий выбор ставок на результаты с форой:

  • Ф1(-1.5) идет за 4.00, Ф2(+1.5) — за 1.25;
  • Ф2(-1.5) можно взять за 10.5, Ф1(+1.5) — за 1.05.
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Эксперты не ждут сильно результативного матча: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.47.

Вероятность забитых мячей от обеих команд аналитики оценили в 2.38, «обе забьют — нет» идет за 1.58.

«Бока Хуниорс» — «Коринтианс»: прогноз и анализ матча 6 июля 2022 года

В первом матче команды показали равный футбол, в котором к победе чуть ближе были бразильцы: форвард «мушкетеров» Рожер Круг не реализовал пенальти на 44-й минуте. При этом по статистическим показателям соперники оказались близки: по владению мячом «Коринтианс» превзошел «Боку» (55% на 45%), но по ударам в створ и атакам сине-золотые побили оппонента (четыре против двух, 99 против 83).

В составах обеих команд хватает травмированных важных исполнителей. У «Коринтианса» не сыграет экс-полузащитник «Барселоны», 33-летний Паулиньо, у «Боки» — защитник Николас Фигаль, а еще полузащитники Аугустин Альмендра и Диего Гонсалес. Правда, все травмированные уже давно вне игры, и в первом матче команды выступали без них.

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В последние годы соперники неудачно выступают в Кубке Либертадорес: «Коринтианс» после победы в сезоне-2011/12 ни разу не прошел дальше 1/8 финала. «Бока Хуниорс» выходила в финал в сезоне-2017/18, после чего дважды пробилась в полуфинал, а в двух последних розыгрышах вылетела в 1/8.

Верите, что сине-золотые наконец прорвутся дальше первой стадии плей-офф? Коэффициент на проход аргентинцев — 1.54, этот рынок на «Коринтианс» идет за 2.50.

Правда, обе команды находятся не в лучшей форме. «Бока» одержала всего две победы в последних шести матчах и проиграла три встречи за этот же отрезок. «Коринтианс» выиграл однажды в последних четырех играх, два раза сыграл вничью 0:0 и влетел 0:4 «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.

Считаете, что «Бока Хуниорс» тоже крупно расправится с «мушкетерами»? Индивидуальный тотал сине-золотых больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.48, ИТМ1 (1.5) идет за 1.54. На «Коринтианс» этот рынок доступен с коэффициентами 4.40 и 1.21 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Бока Хуниорс» — «Коринтианс»

«Бока» имеет хорошие шансы пройти дальше: команда качественно выступила на выезде и теперь может разделаться с «Коринтиансом» при родных болельщиках. К тому же у сине-золотых был гораздо более простой календарь. Чемпионат Аргентины только начался, а в Бразилии близится финиш сезона. «Мушкетеры» уже не справляются с игрой на несколько фронтов.

Рекомендуемая ставка: победа «Боки» за 2.04.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
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 - : -
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