Игроки «Боки Хуниорс» в лучшей физической форме.

В Кубке Либертадорес стартовал плей-офф: команды уже отыграли по одному матчу 1/8 финала, а теперь готовятся к ответным поединкам. Одни из самых известных южноамериканских команд — «Коринтианс» и «Бока Хуниорс» — в первой игре сообразили нулевую ничью. Ответная встреча пройдет на поле аргентинцев «Альберто Армандо», время начала — 3.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Матч! Планета».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Коринтианс» 6 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Боки» — 2.04, то есть примерно 48% вероятности. Успех «Коринтианса» оценен в 4.10 (22%). На ничью предложена котировка 3.10 (30%).

Также на игру доступен широкий выбор ставок на результаты с форой:

Ф1(-1.5) идет за 4.00 , Ф2(+1.5) — за 1.25 ;

Ф2(-1.5) можно взять за 10.5 , Ф1(+1.5) — за 1.05 .

Эксперты не ждут сильно результативного матча: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.47.

Вероятность забитых мячей от обеих команд аналитики оценили в 2.38, «обе забьют — нет» идет за 1.58.

«Бока Хуниорс» — «Коринтианс»: прогноз и анализ матча 6 июля 2022 года

В первом матче команды показали равный футбол, в котором к победе чуть ближе были бразильцы: форвард «мушкетеров» Рожер Круг не реализовал пенальти на 44-й минуте. При этом по статистическим показателям соперники оказались близки: по владению мячом «Коринтианс» превзошел «Боку» (55% на 45%), но по ударам в створ и атакам сине-золотые побили оппонента (четыре против двух, 99 против 83).

В составах обеих команд хватает травмированных важных исполнителей. У «Коринтианса» не сыграет экс-полузащитник «Барселоны», 33-летний Паулиньо, у «Боки» — защитник Николас Фигаль, а еще полузащитники Аугустин Альмендра и Диего Гонсалес. Правда, все травмированные уже давно вне игры, и в первом матче команды выступали без них.

В последние годы соперники неудачно выступают в Кубке Либертадорес: «Коринтианс» после победы в сезоне-2011/12 ни разу не прошел дальше 1/8 финала. «Бока Хуниорс» выходила в финал в сезоне-2017/18, после чего дважды пробилась в полуфинал, а в двух последних розыгрышах вылетела в 1/8.

Верите, что сине-золотые наконец прорвутся дальше первой стадии плей-офф? Коэффициент на проход аргентинцев — 1.54, этот рынок на «Коринтианс» идет за 2.50.

Правда, обе команды находятся не в лучшей форме. «Бока» одержала всего две победы в последних шести матчах и проиграла три встречи за этот же отрезок. «Коринтианс» выиграл однажды в последних четырех играх, два раза сыграл вничью 0:0 и влетел 0:4 «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.

Считаете, что «Бока Хуниорс» тоже крупно расправится с «мушкетерами»? Индивидуальный тотал сине-золотых больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.48, ИТМ1 (1.5) идет за 1.54. На «Коринтианс» этот рынок доступен с коэффициентами 4.40 и 1.21 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Бока Хуниорс» — «Коринтианс»

«Бока» имеет хорошие шансы пройти дальше: команда качественно выступила на выезде и теперь может разделаться с «Коринтиансом» при родных болельщиках. К тому же у сине-золотых был гораздо более простой календарь. Чемпионат Аргентины только начался, а в Бразилии близится финиш сезона. «Мушкетеры» уже не справляются с игрой на несколько фронтов.

Рекомендуемая ставка: победа «Боки» за 2.04.