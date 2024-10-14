Белорусы не знают неудач в Лиге наций и делят лидерство с Болгарией. Победа над Люксембургом приблизит их к выходу в дивизион В

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Белоруссия — Люксембург 15 октября 2024 года

Команда Карлоса Алоса не пропустила ни одного мяча.

15 октября сборные Белоруссии и Люксембурга сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Место встречи — «ZTE-Арена» в венгерском Залаэгерсеге. Турецкий судья Атилла Караоглан даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Белоруссия — Люксембург 15 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе номинальных гостей. На победу Люксембурга можно поставить с котировкой 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничью оценили в 3.00 (26%), триумф «Белых крыльев» — в 2.80 (36%).

Команда Карлоса Алоса не уступила в трех турах подряд. Считаете, что серия продолжится? Опция 1Х идет за 1.45.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.45. Обмен голами дали за 2.16, обратный рынок — за 1.64.

На выигрыш Белоруссии с форой (0) предложили коэффициент 1.95. Ф(0) на «Красных львов» представили за 1.85.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

Белоруссия — Люксембург: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 октября 2024 года

В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разделили очки с Болгарией (0:0) и продлили серию без побед и голов до пяти матчей. До этого команда Карлоса Алоса не отличилась ни в одной из четырех товарищеских встреч в 2024 году — в марте уступила Черногории (0:2) и разошлась нулевой ничьей с Мальтой, а в июне с одинаковым счетом (0:4) влетела сборным России и Израиля.

Неудачный отрезок белорусы прервали в Люксембурге — выиграли благодаря единственному забитому мячу Валерия Громыко. А в следующем туре выстояли против Северной Ирландии (0:0). Главным героем стал вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов — совершил семь сейвов.

Федор Лапоухов (сборная Белоруссии). Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

21-летний футболист дебютировал за сборную совсем недавно — провел на поле 10 минут в июньском товарняке с Израилем. В нынешнем розыгрыше Лиги наций Лапоухов принял участие во всех трех матчах, не пропустил ни разу и установил один из лучших результатов турнира. Помимо Белоруссии сохранить ворота сухими удалось лишь двум сборным — Болгарии и Молдавии.

«Белые крылья» делят лидерство в таблице с болгарами, у которых ровно те же показатели — две нулевые ничьи и победа с минимальным счетом (1:0). Северная Ирландия идет на третьей позиции с четырьмя баллами, а Люксембург замыкает квартет с одним очком. «Красные львы» стартовали с поражения от североирландцев (0:2), затем уступили белорусам (0:1), а потом разошлись миром с Болгарией (0:0).

Кристофер Мартинс (сборная Люксембурга). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Люксембург

О потерях в составах команд не сообщалось.

Белоруссия — Люксембург: статистика личных встреч

История противостояния сборных насчитывает 13 матчей. «Белые крылья» победили семь раз, «Красные львы» — два. Еще четыре поединка завершились вничью.

Люксембург — Белоруссия. Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Люксембург

Команда Карлоса Алоса находится в трех шагах от выхода в дивизион В. Чтобы прямая путевка стала ближе, необходима победа над «Красными львами». В первом туре «Белые крылья» уже обыграли Люксембург — причем сделали это на его поле. Текущая форма соперника говорит о том, что белорусам по силам повторить этот результат: коллектив Люка Хольца не забил ни одного мяча и замыкает таблицу группы с одним очком.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.95.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта