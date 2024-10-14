Белорусы не знают неудач в Лиге наций и делят лидерство с Болгарией. Победа над Люксембургом приблизит их к выходу в дивизион В
15 октября сборные Белоруссии и Люксембурга сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Место встречи — «ZTE-Арена» в венгерском Залаэгерсеге. Турецкий судья Атилла Караоглан даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Белоруссия — Люксембург 15 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе номинальных гостей. На победу Люксембурга можно поставить с котировкой 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничью оценили в 3.00 (26%), триумф «Белых крыльев» — в 2.80 (36%).
Команда Карлоса Алоса не уступила в трех турах подряд. Считаете, что серия продолжится? Опция 1Х идет за 1.45.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.45. Обмен голами дали за 2.16, обратный рынок — за 1.64.
На выигрыш Белоруссии с форой (0) предложили коэффициент 1.95. Ф(0) на «Красных львов» представили за 1.85.
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Белоруссия — Люксембург: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 октября 2024 года
В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разделили очки с Болгарией (0:0) и продлили серию без побед и голов до пяти матчей. До этого команда Карлоса Алоса не отличилась ни в одной из четырех товарищеских встреч в 2024 году — в марте уступила Черногории (0:2) и разошлась нулевой ничьей с Мальтой, а в июне с одинаковым счетом (0:4) влетела сборным России и Израиля.
Неудачный отрезок белорусы прервали в Люксембурге — выиграли благодаря единственному забитому мячу Валерия Громыко. А в следующем туре выстояли против Северной Ирландии (0:0). Главным героем стал вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов — совершил семь сейвов.
21-летний футболист дебютировал за сборную совсем недавно — провел на поле 10 минут в июньском товарняке с Израилем. В нынешнем розыгрыше Лиги наций Лапоухов принял участие во всех трех матчах, не пропустил ни разу и установил один из лучших результатов турнира. Помимо Белоруссии сохранить ворота сухими удалось лишь двум сборным — Болгарии и Молдавии.
«Белые крылья» делят лидерство в таблице с болгарами, у которых ровно те же показатели — две нулевые ничьи и победа с минимальным счетом (1:0). Северная Ирландия идет на третьей позиции с четырьмя баллами, а Люксембург замыкает квартет с одним очком. «Красные львы» стартовали с поражения от североирландцев (0:2), затем уступили белорусам (0:1), а потом разошлись миром с Болгарией (0:0).
Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Люксембург
О потерях в составах команд не сообщалось.
Белоруссия — Люксембург: статистика личных встреч
История противостояния сборных насчитывает 13 матчей. «Белые крылья» победили семь раз, «Красные львы» — два. Еще четыре поединка завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Люксембург
Команда Карлоса Алоса находится в трех шагах от выхода в дивизион В. Чтобы прямая путевка стала ближе, необходима победа над «Красными львами». В первом туре «Белые крылья» уже обыграли Люксембург — причем сделали это на его поле. Текущая форма соперника говорит о том, что белорусам по силам повторить этот результат: коллектив Люка Хольца не забил ни одного мяча и замыкает таблицу группы с одним очком.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2