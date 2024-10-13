Франция даже без Мбаппе сильнее Бельгии. «Красные дьяволы» переживают не лучшие времена
14 октября Франция и Бельгия сойдутся в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Франция 14 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Трехцветных» чуть больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.38, вероятность этого исхода — приблизительно 40%. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 3.35 (27%).
Команды встречались в сентябре — Франция оформила сухую домашнюю победу (2:0). Вероятность непоражения бельгийцев в предстоящей игре оценена в 1.54.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство гостей:
• 1:1 — за 5.60;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10.
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Бельгия — Франция: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 октября 2024 года
Хозяева располагаются на третьем месте в группе: за три тура набрали четыре очка, но от лидирующей Италии отстали лишь на три балла, от идущей следом Франции — на два. Победа может серьезно поправить турнирное положение подопечных Доменико Тедеско. Правда, в первом круге они справились только с главным аутсайдером квартета — Израилем (3:1). Франции они уступили 0:2, а против итальянцев 10 октября тоже были близки к поражению — пропустили два мяча уже в первые 24 минуты, но в конце первого тайма остались в большинстве и сравняли счет.
Бельгия омолаживает состав — средний возраст текущего ростера составляет 24,6 года. Однако лидерами остаются опытные игроки: в текущем розыгрыше Лиги наций больше одного результативного действия оформили только 33-летний Кевин Де Брейне (два гола) и 29-летний Леандро Троссард (1+1). К встрече с Францией «Красные дьяволы» подошли всего с одной победой в пяти последних официальных матчах.
Франция обыграла Бельгию (2:0) и Израиль (4:1), но в дебютном туре однозначно уступила Италии (1:3). «Трехцветным» в октябрьских матчах не помогает главная звезда — Килиан Мбаппе. Дидье Дешам не взял нападающего из-за проблем со здоровьем, однако он до самой международной паузы играл за «Реал», а в день матча с Израилем был замечен в Стокгольме, где посетил ресторан и ночной клуб.
«Не слежу за новостями об игроках, которых нет в заявке. Килиан тренируется в расположении «Реала» согласно их плану. Я не знаю, был ли у него выходной, был он в клубе или нет. Я должен работать с теми, кто вызван в сборную. Могу сказать, что Килиан отправил мне сообщение перед игрой против Израиля. В конце концов, как и любой игрок в своем клубе, он следует определенной программе. В выходные игроки вправе делать все, что захочется», — поделился Дешам в разговоре с Telefoot.
Травмы и дисквалификации перед матчем Бельгия — Франция
У бельгийцев нет проблем с составом. У Франции, помимо Мбаппе, недоступен защитник Лукас Эрнандес.
Бельгия — Франция: статистика личных встреч
Команды встречались 77 раз: небольшое превосходство на стороне Бельгии — 30 побед при 28 поражениях. Правда, четыре последних очных матча сборных закончились в пользу «Красных дьяволов».
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Франция
Летом французы обыграли соперника на Евро (1:0), а уже в сентябре разделались в Лиге наций (2:0), продлив победную серию против Бельгии до четырех встреч. «Трехцветные» даже без Мбаппе остаются мощной командой, что они показали против Израиля, которому заколотили четыре мяча. «Красные дьяволы» переживают смену поколений и пока не готовы бороться против топ-соперников — они провалили два последних крупных турнира.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2