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«Бавария» не проиграет «Астон Вилле» в ЛЧ. Клиент букмекера поставил на это более 1 000 000 рублей

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Александар Павлович.
Фото Getty Images

2 октября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» примет «Баварию». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бавария

В день игры букмекеры считают фаворитом «Баварию». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.67, что соответствует примерно 58% вероятности. Ничья в линии идет за 4.40 (около 22%). Котировки на триумф «ПСЖ» составляют 4.70 (приблизительно 20%).

Клиенты также сделали выбор в пользу немецкого топ-клуба. На победу «Баварии» приходится около 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

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В Бирмингеме ожидается результативный футбол. По оценкам аналитиков, командам Унаи Эмери и Венсана Компани по силам забить на двоих как минимум три мяча. Это событие оценивается коэффициентом 1.50. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.65. Стоит отметить, что со старта сезона-2024/25 в пяти из шести матчей с участием «Астон Виллы» в АПЛ забивалось три и более мяча. В пяти встречах «Баварии» в бундеслиге ставка на верх по голам сыграла трижды.

Ставки на обмен голами принимаются за 1.47. Если хотя бы одна из команд проведет «сухой» матч, сыграет коэффициент 2.60. К данному моменту ставка «обе забьют» в матчах с участием «Астон Виллы» в АПЛ сыграла пять раз, а «Бавария» трижды обменивалась голами со своими соперниками по чемпионату Германии.

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В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Баварии» 2:1. Это событие доступно за 8.50. При этом ставки на индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 принимаются за 1.50. Аналогичное пари на хозяев будет рассчитано за 2.50. Выбрать победу гостей с форой (-1) предлагается за 2.05. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 2.70.

Самая крупная ставка среди клиентов букмекера на сегодняшний матч — 1 241 374 рубля. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него прогноз на то, что «Бавария» не проиграет, за 1.23. Также в купоне победа «Ливерпуля» над «Болоньей» (за 1.20), успех «Ювентуса» с форой (+1.5) в противостоянии с «Лейпцигом» (1.19) и непоражение «Реала» от «Лилля» (1.14). Общий коэффициент экспресса — 2.00. В случае успеха поставленная клиентом сумма увеличится вдвое.

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«Астон Вилла» в прошлом сезоне стала четвертой в АПЛ, а на данный момент идет в чемпионате пятой с 13 очками в шести матчах. «Бавария» впервые за 11 лет упустила чемпионский титул, став третьей в Германии, а сейчас лидирует в бундеслиге с 13 очками из 15 возможных. В первом туре Лиги чемпионов «Бавария» разгромила дома загребское «Динамо», одержав победу с самым крупным счетом в истории турнира (9:2). «Астон Вилла» стартовала с победы в Берне над «Янг Бойз» (3:0).

По оценкам аналитиков, «Бавария» считается одним из трех главных претендентов на попадание в топ-3 по итогам общего этапа Лиги чемпионов (коэффициент — 2.30). «Астон Вилла» находится за пределами десятки фаворитов в данной категории (9.10).

Футбол
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
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