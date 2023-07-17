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БАТЭ с трудом добыл ничью против «Партизани». Что ждет белорусов во втором матче?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани» 18 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки БАТЭ и «Партизани» в первом матче.
Фото Официальный сайт БАТЭ
Команды не отличаются результативностью.

18 июля пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и «Партизани» из Албании. В первой встрече команды не выявили сильнейшего (1:1). Предстоящий поединок пройдет в венгерском Мезекевешде на стадионе «Вароши». Шотландский рефери Кевин Клэнси даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают игру.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
18 июл, 21:00. Борисов-Арена (Борисов)
БАТЭ
Партизани

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани» 18 июля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет однозначного фаворита: поставить на успех номинальных хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.52, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.01 (32%), ничья идет за чуть большие 3.11 (31%).

Также эксперты считают, что у БАТЭ чуть больше шансов на положительный итог во всем противостоянии. Проход белорусов в следующий раунд предложен за 1.77, этот рынок на «красных быков» оценен в 2.04.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исхода встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.60;

• 0:0 — за 5.92;

• победа БАТЭ 1:0 — за 6.80.

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В Тиране коллективы выжали всего два взятия ворот на двоих, вероятно, ответный поединок тоже не порадует результативностью. Тотал больше 2.5 гола можно взять за солидные 2.41, ТМ 2.5 — за 1.57.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.04, вариант «обе забьют — нет» — за 1.78.

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БАТЭ — «Партизани»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 18 июля 2023 года

После разборки на прошлой неделе коллективы отдыхали и не провели ни одного поединка: чемпионат Албании еще не стартовал, а в Высшей лиге Белоруссии месячная пауза. БАТЭ перед перерывом набрал неплохой ход — всухую обыграл лидирующий «Неман» (1:0) и сильный солигорский «Шахтер» (2:0). Игра в Тиране для желто-синих оказалась третьей подряд без поражений.

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Встреча с БАТЭ для «Партизани» оказалась первой в сезоне-2023/24. До этого чемпион Албании отдыхал на каникулах почти полтора месяца, из которых вернулся в неплохом состоянии. Хозяева стадиона «Сельман Стермаси» превзошли белорусский клуб по ударам (15 — 11), попаданиям в створ (семь против пяти), владению мячом (58% — 42%) и угловым (пять против трех).

Несмотря на это, первым забил БАТЭ — на 58-й минуте голом отметился Дмитрий Антилевский. Однако уже через восемь минут коллектив Зорана Зекича сравнял счет и сохранил интригу на ответку в Венгрии. При этом, по данным статистического сайта Transfermarkt, состав «красных быков» менее престижный — дешевле на три миллиона евро (6.15 против 9.18).

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани»

В первой игре команды действовали достаточно осторожно, во втором поединке, когда цена ошибки сильно возрастет, они, вероятно, только усилят внимание к собственным воротам. Малое количество голов в еврокубках — нормальная практика для этих клубов. «Партизани» за последние пять встреч в континентальных турнирах ни разу не оформил больше одного мяча, БАТЭ — лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.57.

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