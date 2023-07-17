БАТЭ с трудом добыл ничью против «Партизани». Что ждет белорусов во втором матче?
18 июля пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и «Партизани» из Албании. В первой встрече команды не выявили сильнейшего (1:1). Предстоящий поединок пройдет в венгерском Мезекевешде на стадионе «Вароши». Шотландский рефери Кевин Клэнси даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают игру.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани» 18 июля 2023 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет однозначного фаворита: поставить на успех номинальных хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.52, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.01 (32%), ничья идет за чуть большие 3.11 (31%).
Также эксперты считают, что у БАТЭ чуть больше шансов на положительный итог во всем противостоянии. Проход белорусов в следующий раунд предложен за 1.77, этот рынок на «красных быков» оценен в 2.04.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исхода встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.60;
• 0:0 — за 5.92;
• победа БАТЭ 1:0 — за 6.80.
В Тиране коллективы выжали всего два взятия ворот на двоих, вероятно, ответный поединок тоже не порадует результативностью. Тотал больше 2.5 гола можно взять за солидные 2.41, ТМ 2.5 — за 1.57.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.04, вариант «обе забьют — нет» — за 1.78.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
БАТЭ — «Партизани»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 18 июля 2023 года
После разборки на прошлой неделе коллективы отдыхали и не провели ни одного поединка: чемпионат Албании еще не стартовал, а в Высшей лиге Белоруссии месячная пауза. БАТЭ перед перерывом набрал неплохой ход — всухую обыграл лидирующий «Неман» (1:0) и сильный солигорский «Шахтер» (2:0). Игра в Тиране для желто-синих оказалась третьей подряд без поражений.
Встреча с БАТЭ для «Партизани» оказалась первой в сезоне-2023/24. До этого чемпион Албании отдыхал на каникулах почти полтора месяца, из которых вернулся в неплохом состоянии. Хозяева стадиона «Сельман Стермаси» превзошли белорусский клуб по ударам (15 — 11), попаданиям в створ (семь против пяти), владению мячом (58% — 42%) и угловым (пять против трех).
Несмотря на это, первым забил БАТЭ — на 58-й минуте голом отметился Дмитрий Антилевский. Однако уже через восемь минут коллектив Зорана Зекича сравнял счет и сохранил интригу на ответку в Венгрии. При этом, по данным статистического сайта Transfermarkt, состав «красных быков» менее престижный — дешевле на три миллиона евро (6.15 против 9.18).
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани»
В первой игре команды действовали достаточно осторожно, во втором поединке, когда цена ошибки сильно возрастет, они, вероятно, только усилят внимание к собственным воротам. Малое количество голов в еврокубках — нормальная практика для этих клубов. «Партизани» за последние пять встреч в континентальных турнирах ни разу не оформил больше одного мяча, БАТЭ — лишь однажды.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.57.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -