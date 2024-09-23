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«Барселона» доминирует в Испании, а Левандовски и Ямаль набрали дикую форму. «Хетафе» не спасет даже травма Тер Стегена

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Хетафе» 25 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Эрик Гарсия и Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
Вратарь выбыл до конца сезона.

«Барселона» в седьмом туре ла лиги примет «Хетафе» — в шести предыдущих играх сезона команда Ханси Флика одержала победы. Игра пройдет 25 сентября на олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.55 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла Лига. 7-й тур
25 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Хетафе

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Хетафе» 25 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline видят сине-гранатовых огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.20, вероятность победы хозяев — примерно 82%. Успех мадридского коллектива доступен с котировкой 14.0 (6%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 7.40 (12%).

В двух из трех предыдущих встреч с каталонцами «Хетафе» сыграл вничью. Вероятность непоражения гостей в предстоящей игре оценена в 4.84.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают солидное преимущество хозяев:

• 2:0 — за 5.00;

• 3:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.35, обратное условие дано за 1.55.

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«Барселона» — «Хетафе»: прогноз и анализ матча ла лиги 25 сентября 2024 года

Каталонцы фантастически стартовали в чемпионате: оформили шесть побед в шести турах и заколотили 22 мяча — в трех предыдущих матчах ла лиги они отличались минимум четыре раза. В отличной форме находятся Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Рафинья. Поляк и бразилец возглавляют список бомбардиров лиги с шестью и пятью голами соответственно. 17-летний Ямаль отметился результативными действиями в каждой игре сезона (в том числе против «Монако» в Лиге чемпионов) и делит с Робертом лидерство в рейтинге испанского чемпионата по «гол+пас» — они набрали по восемь баллов.

«Мы хорошо сыграли после Лиги чемпионов. У нас отличная команда с высоким уровнем мастерства, и каждый может выйти в стартовом составе. С тех пор как я играю за «Барселону», это мой лучший старт сезона. Я забил два гола и очень доволен, но еще больше рад победе команды и тому, что мы продолжаем набирать очки. Мы очень рады. Я был болельщиком «Барселоны» с детства. Игроки, которые вдохновляли меня, играли в «Барселоне». Меня переполняет эмоциями каждый раз, когда я надеваю эту футболку. Поэтому я поцеловал эмблему», — поделился Рафинья после победы над «Вильярреалом» (5:1) в прошлом туре.

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Команда действительно преобразилась с приходом Флика, однако для «Барселоны» не все так гладко. У нее огромные проблемы с травмированными игроками, а в прошлом туре до конца сезона вылетел основной вратарь Марк-Андре тер Стеген — у него разрыв связок колена. Голкипер — уже восьмой футболист в лазарете сине-гранатовых. Причем многие из травмированных — игроки основного состава: Рональд Араухо, Дани Ольмо, Гави и другие.

«Хетафе» еще ни разу не победил в этом сезоне — в шести турах оформил четыре ничьи и дважды проиграл. Команда идет 18-й: она очень мало забивает (три мяча — меньше только у «Вальядолида»), но при этом неплохо обороняется. Мадридцы пропустили всего пять раз — меньше (три) только у соседних «Реала» и «Атлетико», а также у «Бетиса» и «Мальорки» (по четыре).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Хетафе»

Список травмированных «Барселоны» выглядит следующим образом: Тер Стеген, Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Гави, Френки де Йонг, Дани Ольмо и Фермин Лопес.

У гостей куда меньше проблем: в предстоящем матче не будет только травмированного нападающего Альваро Фернандеса, возвращение которого ожидают уже в начале октября.

«Барселона» — «Хетафе»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Барса» дома разнесла оппонента (4:0), но на выезде сыграла по нулям. Всего команды встречались 44 раза: в 30 играх победа осталась за каталонцами, мадридцы оказались сильнее всего в четырех поединках.

Врачи &laquo;Барселоны&raquo; уносят вратаря Марка-Андре тер Штегена на&nbsp;носилках. Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Хетафе»

Каталонцев вряд ли сдержит даже неплохая оборона «Хетафе». В трех последних турах ла лиги сине-гранатовые заколотили 16 мячей, ни разу не забив меньше четырех. Левандовски, Ямаль и Рафинья находятся в полыхающей форме, втроем составляя топ-3 самых результативных игроков чемпионата Испании.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.03.

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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
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22.09 14:15
Химки – Оренбург
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22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
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