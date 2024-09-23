«Барселона» доминирует в Испании, а Левандовски и Ямаль набрали дикую форму. «Хетафе» не спасет даже травма Тер Стегена
«Барселона» в седьмом туре ла лиги примет «Хетафе» — в шести предыдущих играх сезона команда Ханси Флика одержала победы. Игра пройдет 25 сентября на олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.55 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Хетафе» 25 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline видят сине-гранатовых огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.20, вероятность победы хозяев — примерно 82%. Успех мадридского коллектива доступен с котировкой 14.0 (6%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 7.40 (12%).
В двух из трех предыдущих встреч с каталонцами «Хетафе» сыграл вничью. Вероятность непоражения гостей в предстоящей игре оценена в 4.84.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают солидное преимущество хозяев:
• 2:0 — за 5.00;
• 3:0 — за 5.80;
• 1:0 — за 6.20.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.35, обратное условие дано за 1.55.
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«Барселона» — «Хетафе»: прогноз и анализ матча ла лиги 25 сентября 2024 года
Каталонцы фантастически стартовали в чемпионате: оформили шесть побед в шести турах и заколотили 22 мяча — в трех предыдущих матчах ла лиги они отличались минимум четыре раза. В отличной форме находятся Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Рафинья. Поляк и бразилец возглавляют список бомбардиров лиги с шестью и пятью голами соответственно. 17-летний Ямаль отметился результативными действиями в каждой игре сезона (в том числе против «Монако» в Лиге чемпионов) и делит с Робертом лидерство в рейтинге испанского чемпионата по «гол+пас» — они набрали по восемь баллов.
«Мы хорошо сыграли после Лиги чемпионов. У нас отличная команда с высоким уровнем мастерства, и каждый может выйти в стартовом составе. С тех пор как я играю за «Барселону», это мой лучший старт сезона. Я забил два гола и очень доволен, но еще больше рад победе команды и тому, что мы продолжаем набирать очки. Мы очень рады. Я был болельщиком «Барселоны» с детства. Игроки, которые вдохновляли меня, играли в «Барселоне». Меня переполняет эмоциями каждый раз, когда я надеваю эту футболку. Поэтому я поцеловал эмблему», — поделился Рафинья после победы над «Вильярреалом» (5:1) в прошлом туре.
Команда действительно преобразилась с приходом Флика, однако для «Барселоны» не все так гладко. У нее огромные проблемы с травмированными игроками, а в прошлом туре до конца сезона вылетел основной вратарь Марк-Андре тер Стеген — у него разрыв связок колена. Голкипер — уже восьмой футболист в лазарете сине-гранатовых. Причем многие из травмированных — игроки основного состава: Рональд Араухо, Дани Ольмо, Гави и другие.
«Хетафе» еще ни разу не победил в этом сезоне — в шести турах оформил четыре ничьи и дважды проиграл. Команда идет 18-й: она очень мало забивает (три мяча — меньше только у «Вальядолида»), но при этом неплохо обороняется. Мадридцы пропустили всего пять раз — меньше (три) только у соседних «Реала» и «Атлетико», а также у «Бетиса» и «Мальорки» (по четыре).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Хетафе»
Список травмированных «Барселоны» выглядит следующим образом: Тер Стеген, Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Гави, Френки де Йонг, Дани Ольмо и Фермин Лопес.
У гостей куда меньше проблем: в предстоящем матче не будет только травмированного нападающего Альваро Фернандеса, возвращение которого ожидают уже в начале октября.
«Барселона» — «Хетафе»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне «Барса» дома разнесла оппонента (4:0), но на выезде сыграла по нулям. Всего команды встречались 44 раза: в 30 играх победа осталась за каталонцами, мадридцы оказались сильнее всего в четырех поединках.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Хетафе»
Каталонцев вряд ли сдержит даже неплохая оборона «Хетафе». В трех последних турах ла лиги сине-гранатовые заколотили 16 мячей, ни разу не забив меньше четырех. Левандовски, Ямаль и Рафинья находятся в полыхающей форме, втроем составляя топ-3 самых результативных игроков чемпионата Испании.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1