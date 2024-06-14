У нее всего одно поражение в 16 последних матчах.

17 июня на чемпионате Европы стартует один из главных фаворитов — Франция. Сборная Мбаппе и Гризманна сыграет с Австрией. Также в группе D находятся Польша и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Австрия — Франция 17 июня 2024 года

По мнению букмекеров, «Трехцветные» имеют серьезное превосходство над соперником. Поставить на победу французов можно с котировкой 1.52, что составляет приблизительно 64% вероятности. Успех австрийцев оценен в 6.20 (15%), коэффициент на «мирный» результат — 4.70 (20%).

Рынок на непоражение Австрии (1Х) доступен за солидные 2.67.

Три наиболее ожидаемых аналитиками исхода встречи включили только победы подопечных Дидье Дешама:

• 2:0 — за 6.60;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.24.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.85, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.00.

Австрия — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 17 июня 2024 года

«Трехцветные» — вновь одни из главных фаворитов турнира. На трех из четырех прошлых крупных ивентов французы играли в финале: на ЧМ-2018 и -2022 (в России стали чемпионами), а также на домашнем Евро-2016. При этом сейчас команда серьезно обновилась, хотя и сохранила опытный костяк. На первый международный турнир поехали таланты из «ПСЖ» Бредли Барколя и Уоррен Заир-Эмери, а первым номером сборной впервые за долгое время будет не Уго Льорис, а, скорее всего, Майк Меньян. При этом остаются опытные Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Адриен Рабьо, Н'Голо Канте и другие.

Но сейчас в составе сборной не все гладко. Французское медиа RMC Sport сообщило, что часть персонала и игроков команды почувствовала себя плохо после прилета в Германию. По информации источника, у них проявились симптомы вирусного заболевания — судороги и головные боли. Более подробной информации о самочувствии футболистов «Трехцветных» пока нет.

Австрия — темная лошадка предстоящего турнира. Сайт Goal поставил сборную на шестое место в списке главных фаворитов Евро — выше хозяев турнира Германии, Нидерландов и других крепких коллективов. Похожего мнения и комментатор Станислав Минин: «Я бы сказал, что от Австрии стоит ждать сюрприз. Верю в прессинг Рангника, он здорово знает эту сборную, этих игроков. Футболисты его слушают — по матчам это было видно. Это команда, которая играет в его футбол. Если мы увидим в четвертьфинале Австрию, то я не удивлюсь».

Действительно, австрийцами руководит опытнейший Ральф Рангник, а в составе большое количество топ-исполнителей и молодых звезд: Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Николас Зайвальд, Марко Арнаутович и другие. Последние результаты Австрии тоже впечатляют: одно поражение в последних 16 матчах, победы над Италией (2:0) и Германией (2:0), а в группе квалификации австрийцы лишь на одно очко отстали от Бельгии.

Конрад Лаймер (сборная Франции). Фото Getty Images

Австрия — Франция: статистика личных встреч

Команды в 2022-м провели два матча в Лиге наций, один из которых закончился вничью (1:1), а второй — победой Франции (2:0). Всего сборные встречались 25 раз — 13 побед за французами, девять за австрийцами.

Травмы и дисквалификации перед матчем Австрия — Франция

О проблемах со здоровьем в составе Австрии ничего не известно. Зато под вопросом состояние защитника «Трехцветных» Тео Эрнандеса — в последнем товарищеском матче с Канадой (0:0) его заменили уже на 20-й минуте из-за повреждения колена.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция

Австрийцы точно могут навязать борьбу фавориту. При Рангнике они уже дважды играли с Францией, в обеих встречах команды на двоих выжали лишь два забитых мяча (1:1 и 0:2). А в 16 предыдущих играх во всех турнирах только раз пропустили больше одного гола и всухую обыграли Италию (2:0) и Германию (2:0). Французы же в 2024-м выглядели не слишком опасно: в двух из четырех матчей не отличились ни разу.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.76.