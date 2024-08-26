Авиашоу, презентация ХК «Торпедо», 20-летие Uma2rman и 20 000 зрителей. В Нижнем Новгороде отгремел «ПАРИ ФЕСТ»
24 августа в столице закатов, как неофициально называют Нижний Новгород, состоялся масштабный фестиваль «ПАРИ ФЕСТ». На двух площадках и нескольких сценах прошли десятки музыкальных выступлений, фестивали уличного искусства, спортивные и граффити-батлы, автограф-сессия и представление новых игроков местного ХК «Торпедо». Партнером мультиформатного мероприятия выступила букмекерская компания PARI.
Двумя главными локациями «ПАРИ ФЕСТА» стали «Стрелка» — точка слияния Оки и Волги — и стадион «Нижний Новгород». Гости увидели концерт Uma2rman с оркестром, посвященный двадцатилетию группы, выступления Therr Maitz, Антохи МС, Вани Дмитриенко, «Кассеты», Pharaon'а и других трендовых представителей хип-хопа и электроники.
Кроме того, зрители побывали на авиашоу в честь выдающегося уроженца Нижегородской области летчика-испытателя Валерия Чкалова и посетили множество других тематических локаций фестиваля: спортивные, гастрономические, урбан- и стрит-стайл. Одним из элементов авиашоу стало красочное представление, в ходе которого пять самолетов, управляемых по радиосвязи, «напечатали» в нижегородском небе слово PARI.
Любители хоккея получили автографы новичков ХК «Торпедо»: Китона Томпсона, Дмитрия Кагарлицкого, Маркуса Филлипса и других игроков нижегородской команды.
Поклонники современных танцевальных стилей могли вживую понаблюдать за соревнованиями восьми лучших брейкинг-танцоров страны, среди которых выступали чемпионы России и юношеских Олимпийских игр. Также гости «ПАРИ ФЕСТА» увидели напряженный турнир по медиабаскетболу в формате «три на три» и даже сами поучаствовали в нескольких челленджах.
Посетители с инвалидностью смогли попасть на «ПАРИ ФЕСТ» бесплатно. В передвижении по территории фестиваля им помогали волонтеры, а для более комфортного просмотра выступлений у сцен были организованы специальные подиумы.
«Когда мы вместе с нашими партнерами из творческого объединения BE.AM задумывали «ПАРИ ФЕСТ», у нас была идея сделать мощный фестиваль, который впишется в календарь главных событий года. Мы хотели подарить праздник жителям и гостям Нижнего Новгорода, и мне кажется, у нас все получилось! «ПАРИ ФЕСТ» посетило около 20 000 человек, и мы слышали очень много положительных отзывов. Фестиваль закончился буквально вчера, но он так вдохновил нас, что мы уже строим планы на следующий год. Ведь, как и планировалось, «ПАРИ ФЕСТ» станет ежегодным», ? поделился CEO букмекерской компании PARI Руслан Медведь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1