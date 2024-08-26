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Сегодня, 19:45

Авиашоу, презентация ХК «Торпедо», 20-летие Uma2rman и 20 000 зрителей. В Нижнем Новгороде отгремел «ПАРИ ФЕСТ»

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Концерт Uma2rman на «ПАРИ ФЕСТ».

24 августа в столице закатов, как неофициально называют Нижний Новгород, состоялся масштабный фестиваль «ПАРИ ФЕСТ». На двух площадках и нескольких сценах прошли десятки музыкальных выступлений, фестивали уличного искусства, спортивные и граффити-батлы, автограф-сессия и представление новых игроков местного ХК «Торпедо». Партнером мультиформатного мероприятия выступила букмекерская компания PARI.

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Двумя главными локациями «ПАРИ ФЕСТА» стали «Стрелка» — точка слияния Оки и Волги — и стадион «Нижний Новгород». Гости увидели концерт Uma2rman с оркестром, посвященный двадцатилетию группы, выступления Therr Maitz, Антохи МС, Вани Дмитриенко, «Кассеты», Pharaon'а и других трендовых представителей хип-хопа и электроники.

Кроме того, зрители побывали на авиашоу в честь выдающегося уроженца Нижегородской области летчика-испытателя Валерия Чкалова и посетили множество других тематических локаций фестиваля: спортивные, гастрономические, урбан- и стрит-стайл. Одним из элементов авиашоу стало красочное представление, в ходе которого пять самолетов, управляемых по радиосвязи, «напечатали» в нижегородском небе слово PARI.

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Любители хоккея получили автографы новичков ХК «Торпедо»: Китона Томпсона, Дмитрия Кагарлицкого, Маркуса Филлипса и других игроков нижегородской команды.

Поклонники современных танцевальных стилей могли вживую понаблюдать за соревнованиями восьми лучших брейкинг-танцоров страны, среди которых выступали чемпионы России и юношеских Олимпийских игр. Также гости «ПАРИ ФЕСТА» увидели напряженный турнир по медиабаскетболу в формате «три на три» и даже сами поучаствовали в нескольких челленджах.

Посетители с инвалидностью смогли попасть на «ПАРИ ФЕСТ» бесплатно. В передвижении по территории фестиваля им помогали волонтеры, а для более комфортного просмотра выступлений у сцен были организованы специальные подиумы.

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«Когда мы вместе с нашими партнерами из творческого объединения BE.AM задумывали «ПАРИ ФЕСТ», у нас была идея сделать мощный фестиваль, который впишется в календарь главных событий года. Мы хотели подарить праздник жителям и гостям Нижнего Новгорода, и мне кажется, у нас все получилось! «ПАРИ ФЕСТ» посетило около 20 000 человек, и мы слышали очень много положительных отзывов. Фестиваль закончился буквально вчера, но он так вдохновил нас, что мы уже строим планы на следующий год. Ведь, как и планировалось, «ПАРИ ФЕСТ» станет ежегодным», ? поделился CEO букмекерской компании PARI Руслан Медведь.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Ростов – Факел
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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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