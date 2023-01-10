«Авангард» — «Ак Барс»: Буше и Радулов не позволят трибунам скучать
11 января в регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Команды встретятся на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime» с 16.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 января 2022 года
«Авангард» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.96, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Ак Барса» — тоже за 3.70 (27%).
На победу хозяев в матче с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 1.50, гостей — 2.60.
Считаете, что «Ак Барс» не проиграет в основное время? Такой вариант доступен за 1.79.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.
На то, что каждая команда забьет две и более шайбы, котировка — 2.00. Противоположный исход доступен за 1.80.
Если считаете, что «Авангард» откроет счет в матче, возьмите такое условие за 1.62. На «Ак Барс» — за 2.20. Отсутствие заброшенных шайб оценено суровыми 46.0.
Выберите один из необычных вариантов:
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гол раньше офсайда — за 2.75;
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гол раньше проброса — за 4.50;
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гол раньше двухминутного удаления — за 3.00.
«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 11 января 2022 года
Обе команды в последние недели показывают отличные результаты. «Авангард» с середины декабря выиграл восемь из девяти матчей, причем три победы одержал над лидером «Востока» «Автомобилистом» — 7:1, 5:0 и 2:1. Благодаря этим успехам «ястребы» взлетели на третье место в таблице и грозятся перехватить первую строчку.
Стоит отметить, что они уже добились одного успеха — стали самой результативной командой конференции. На счету омичей 133 заброшенных шайбы в 48 матчах — то есть 2.77 за игру. Да и пропускает коллектив Михаила Кравеца не слишком много — их ворота поразили 111 раз (2.31). Немалая заслуга в победах «Авангарда» лежит на плечах Михаила Ткачева и Рида Буше — на двоих они забросили уже 52 шайбы.
Считаете, что пара нападающих поможет «ястребам» забить «Ак Барсу» как минимум трижды? ИТБ1 (2.5) идет за 1.75.
У казанцев также четыре победы в пяти встречах. Негативно на результатах команды не отразилась даже смена тренера — в конце декабря «Ак Барс» до финала сезона возглавил Зинэтула Билялетдинов. Да, из четырех выигрышей только два случились в основное время, но характер команда показала, и это уже плюс: «Северсталь» была побеждена в овертайме (2:1), а «Сибирь» — в серии буллитов (3:2).
Несмотря на то что команда Александра Радулова (у лидера «барсов» 17 голов) идет только седьмой в конференции, отставание от того же «Авангарда» небольшое — всего пять очков. Победа очень поможет казанцам приблизиться к конкурентам.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс»
Очные матчи команд редко получаются очень голевыми, однако последние результаты подсказывают — на этот раз игра должна быть яркой. «Авангард» — одна из самых забивающих команд всего КХЛ, в одной из пяти последних встреч «ястребы» даже забросили семь шайб. «Ак Барс» выступает скромнее, но наличие в составе мастеров вроде Радулова и Шипачева всегда может позитивно сказаться на количестве голов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2