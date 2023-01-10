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«Авангард» — «Ак Барс»: Буше и Радулов не позволят трибунам скучать

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 января 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ак Барс».
Фото Официальный сайт «Ак Барса»
Главный матч игрового дня получится результативным.

11 января в регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Команды встретятся на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime» с 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 января 2022 года

«Авангард» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.96, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Ак Барса» — тоже за 3.70 (27%).

На победу хозяев в матче с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 1.50, гостей — 2.60.

Считаете, что «Ак Барс» не проиграет в основное время? Такой вариант доступен за 1.79.

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Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

На то, что каждая команда забьет две и более шайбы, котировка — 2.00. Противоположный исход доступен за 1.80.

Если считаете, что «Авангард» откроет счет в матче, возьмите такое условие за 1.62. На «Ак Барс» — за 2.20. Отсутствие заброшенных шайб оценено суровыми 46.0.

Выберите один из необычных вариантов:

  • гол раньше офсайда — за 2.75;

  • гол раньше проброса — за 4.50;

  • гол раньше двухминутного удаления — за 3.00.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 11 января 2022 года

Обе команды в последние недели показывают отличные результаты. «Авангард» с середины декабря выиграл восемь из девяти матчей, причем три победы одержал над лидером «Востока» «Автомобилистом» — 7:1, 5:0 и 2:1. Благодаря этим успехам «ястребы» взлетели на третье место в таблице и грозятся перехватить первую строчку.

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Стоит отметить, что они уже добились одного успеха — стали самой результативной командой конференции. На счету омичей 133 заброшенных шайбы в 48 матчах — то есть 2.77 за игру. Да и пропускает коллектив Михаила Кравеца не слишком много — их ворота поразили 111 раз (2.31). Немалая заслуга в победах «Авангарда» лежит на плечах Михаила Ткачева и Рида Буше — на двоих они забросили уже 52 шайбы.

Считаете, что пара нападающих поможет «ястребам» забить «Ак Барсу» как минимум трижды? ИТБ1 (2.5) идет за 1.75.

У казанцев также четыре победы в пяти встречах. Негативно на результатах команды не отразилась даже смена тренера — в конце декабря «Ак Барс» до финала сезона возглавил Зинэтула Билялетдинов. Да, из четырех выигрышей только два случились в основное время, но характер команда показала, и это уже плюс: «Северсталь» была побеждена в овертайме (2:1), а «Сибирь» — в серии буллитов (3:2).

Несмотря на то что команда Александра Радулова (у лидера «барсов» 17 голов) идет только седьмой в конференции, отставание от того же «Авангарда» небольшое — всего пять очков. Победа очень поможет казанцам приблизиться к конкурентам.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Очные матчи команд редко получаются очень голевыми, однако последние результаты подсказывают — на этот раз игра должна быть яркой. «Авангард» — одна из самых забивающих команд всего КХЛ, в одной из пяти последних встреч «ястребы» даже забросили семь шайб. «Ак Барс» выступает скромнее, но наличие в составе мастеров вроде Радулова и Шипачева всегда может позитивно сказаться на количестве голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.77.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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