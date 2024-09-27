С начала прошлого сезона «Реал» проиграл в ла лиге только «Атлетико». Без Мбаппе сдержать Альвареса и Галлахера будет непросто

«Индейцы» немного отстают от соседей в ла лиге.

В восьмом туре чемпионата Испании пройдет мадридское дерби — «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Метрополитано». Игра пройдет 29 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада во главе с Хавьером Мартинесом Николасом. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 29 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, в матче нет очевидного фаворита: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.80, это приблизительно 34% вероятности. Успех «индейцев» дан за чуть меньшие 2.50 (39%), ничья идет за 3.55 (27%).

«Реал» не обыгрывал соседей в основное время на протяжении шести игр. Рынок на непоражение «Атлетико» предложен с котировкой 1.57.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают примерно одинаковые шансы команд:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 в пользу гостей — за 8.60;

• победа «Реала» 1:0 и «Атлетико» 2:1 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок «обе забьют» идет за 1.58, альтернативный вариант можно взять за 2.28.

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«Атлетико» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 сентября 2024 года

Команды идут в группе лидеров испанского чемпионата: хозяева — третьи с 15-ю баллами, гости — вторые с 17-ю. Также соперники еще никому не проигрывали в этом сезоне, но «индейцы» допустили на одну ничью больше, из-за чего и отстали от соседей по Мадриду. К предстоящей встрече «Реал» подошел в отличной форме — оформил пять побед подряд и прокачал результативность. В среднем за игру на этом отрезке футболисты Карло Анчелотти отличались 2,8 раза.

Летний новичок «бланкос» Килиан Мбаппе даже ворвался в топ-5 бомбардиров чемпионата Испании. Француз заколотил пять голов в семи турах — правда, целых три раза поразил соперника с пенальти. К тому же он травмировался перед дерби с «Атлетико». Неплохую результативность показывают Винисиус и Родриго — у них по три мяча во всех турнирах. Однако Вини выделяется количеством голевых передач — шесть. По информации испанского медиа Marca, именно он в конце октября получит «Золотой мяч». Также бразилец продолжает воевать против расизма — двух фанатов «Мальорки» приговорили к году условно за расовые оскорбления в его адрес. Нечто похожее готовили и поклонники «Атлетико» — после произошедшего они призывают прийти на «Метрополитано» в масках, чтобы не быть опознанными.

«Испания — не расистская страна, но здесь бывают расистские эпизоды. Мы должны положить им конец. Даже если бы Винисиус вел себя более подобающим образом, он все равно стал бы объектом нападок, потому что он лидер борьбы с расизмом. Мы не хотим слышать на стадионах оскорбления. Много лет назад скандировали: «Этот португалец (Роналду), какой же он сукин сын», «Месси — слабоумный», «На хер Испанию», «На хер Каталонию»... Сейчас скандирований нет, а если и есть, то их осуждают», — считает глава ла лиги Хавьер Тебас.

«Атлетико» прошел восемь матчей без поражений во всех турнирах. Причем сразу в пяти команда Диего Симеоне сыграла на ноль, а пропустила лишь четыре мяча — для сравнения «Реал» получил столько же в предыдущих трех встречах во всех соревнованиях. При этом летом «индейцы» серьезно обновились: потратили на новичков 185 миллионов евро. Незаменимым уже стал центральный защитник Робин Ле Норман, постоянную практику имеют Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Александр Серлот.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атлетико» — «Реал»

У хозяев не будет только травмированного полузащитника Пабло Барриоса.

У гостей проблемы с составом куда серьезнее: повреждения у Давида Алабы, Эдуардо Камавинга, Дани Себальоса, Браима Диаса и Килиана Мбаппе.

«Атлетико» — «Реал»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Атлетико» стал единственной командой, обыгравшей «Реал» во всех турнирах. Причем сделал это дважды: в шестом туре чемпионата (3:1) и в овертайме 1/8 финала Кубка Испании (4:2). Всего мадридцы встречались друг с другом 237 раз: в 116 играх победа досталась «бланкос», «индейцам» — лишь в 60.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Диего Симеоне оказался единственным, кто обыграл «Реал» в прошлом сезоне. «Атлетико» действительно имеет хорошие результаты в дерби — в основное время не проигрывает на протяжении шести встреч. При этом матчи мадридских команд получаются достаточно интересными: минимум два гола было забито в девяти из 10 предыдущих очных матчей команд.

Рекомендуемая ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.

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