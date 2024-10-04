Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:25

Миранчук готов к еще одной дуэли с «Ред Буллз». Прошлая закончилась голом и яркой ничьей

Прогноз и ставка на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
Алексей неплохо стартовал в МЛС.

6 октября команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате МЛС встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально матч транслировать не будут.

США. МЛС. Неделя 29
06 окт, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
Нью-Йорк Ред Буллз

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 3.65 (25%).

Рынок на непоражение «Нью-Йорка» предложен за 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

  • 1:1 — за 6.40;
  • 2:1 в пользу хозяев — за 8.20;
  • победа гостей 2:1 — за 9.60.
Маркиньос и&nbsp;Эсекиель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» и «Ростов» еще не побеждали в РПЛ после паузы на сборные. Чья серия прервется на «Лукойл Арене»?

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз и анализ матча МЛС 6 октября 2024 года

За два тура до финиша регулярного чемпионата команды разделены 10 очками. Хозяева с 34 баллами, заработанными в 32 матчах, идут 12-ми и имеют крайне сомнительные шансы на плей-офф — до девятой позиции три очка, но для подъема необходимы ошибки конкурентов. «Нью-Йорк» уже забронировал место в постсезоне: расположился шестым с 47 очками — математически команда может взлететь даже на четвертую строчку.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

В «Аталанте» выступает единственный россиянин в МЛС Алексей Миранчук. Экс-игрок «Локомотива» неплохо начал: уже отличился два раза, а его гол в ворота «Интер Майами» (2:2) признали самым красивым в сентябре во всем чемпионате. Алексей успел огорчить и «Нью-Йорк» — команды играли друг с другом 22 сентября и закончили вничью (2:2). Россиянин забил с пенальти в конце первого тайма.

Правда, форма «Атланты» вряд ли позволит ей заскочить в плей-офф на финише сезона. Команда Миранчука не выигрывала в пяти матчах кряду, а в последних 15 поединках во всех турнирах выжала лишь два успеха. Пятиполосные немало пропускают: в четырех из пяти прошлых туров получили в свои ворота по два мяча, ни разу не сыграв на ноль.

Витор и&nbsp;Лусиано Гонду. Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты

«Нью-Йорк» в последнее время тоже находится не в лучшем состоянии: команда только в прошлом туре прервала серию из шести матчей без побед, половину из которых она проиграла. За «Ред Буллз» тоже выступает заметная европейская звезда — экс-игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Швед выходит на матчи с капитанской повязкой, а в 17 играх в МЛС настрелял 8+2.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

У хозяев дисквалифицирован защитник Брукс Леннон, а также травмирован вингер Шанде Силва.

У гостей проблемы со здоровьем испытывают Кайл Дункан, Викельман Кармона и Роальд Митчелл.

Мохамед Салах. Мы недооцениваем величие Салаха. Он лучший африканец в истории Лиги чемпионов

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: статистика личных встреч

Единственная встреча команд в этом сезоне закончилась вничью (2:2). Всего они играли друг с другом 17 раз: на стороне «Нью-Йорка» чувствительное преимущество — 10 побед при двух поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Атланта Юнайтед» -«Нью-Йорк Ред Буллз»

Командам по силам повторить результативность недавнего очного матча, в котором они на двоих наколотили четыре гола. У соперников не все в порядке с обороной: «Атланта» пропускала по два раза в четырех из пяти прошлых туров МЛС, «Нью-Йорк» же последний раз сыграл на ноль в чемпионате еще в июле — с тех пор прошло 10 матчей, а «Ред Буллз» пропускали в среднем 1,8 гола за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.70.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

Алексей Миранчук
Футбол
Читайте также
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Три попытки суицида, мания преследования, галлюцинации и смертельный удар в двух шагах от дома. Как жил и как умирал народный футболист и легенда «Спартака» Федор Черенков
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости