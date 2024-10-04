Миранчук готов к еще одной дуэли с «Ред Буллз». Прошлая закончилась голом и яркой ничьей
6 октября команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате МЛС встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально матч транслировать не будут.
Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 октября 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 3.65 (25%).
Рынок на непоражение «Нью-Йорка» предложен за 1.60.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.
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«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз и анализ матча МЛС 6 октября 2024 года
За два тура до финиша регулярного чемпионата команды разделены 10 очками. Хозяева с 34 баллами, заработанными в 32 матчах, идут 12-ми и имеют крайне сомнительные шансы на плей-офф — до девятой позиции три очка, но для подъема необходимы ошибки конкурентов. «Нью-Йорк» уже забронировал место в постсезоне: расположился шестым с 47 очками — математически команда может взлететь даже на четвертую строчку.
В «Аталанте» выступает единственный россиянин в МЛС Алексей Миранчук. Экс-игрок «Локомотива» неплохо начал: уже отличился два раза, а его гол в ворота «Интер Майами» (2:2) признали самым красивым в сентябре во всем чемпионате. Алексей успел огорчить и «Нью-Йорк» — команды играли друг с другом 22 сентября и закончили вничью (2:2). Россиянин забил с пенальти в конце первого тайма.
Правда, форма «Атланты» вряд ли позволит ей заскочить в плей-офф на финише сезона. Команда Миранчука не выигрывала в пяти матчах кряду, а в последних 15 поединках во всех турнирах выжала лишь два успеха. Пятиполосные немало пропускают: в четырех из пяти прошлых туров получили в свои ворота по два мяча, ни разу не сыграв на ноль.
«Нью-Йорк» в последнее время тоже находится не в лучшем состоянии: команда только в прошлом туре прервала серию из шести матчей без побед, половину из которых она проиграла. За «Ред Буллз» тоже выступает заметная европейская звезда — экс-игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Швед выходит на матчи с капитанской повязкой, а в 17 играх в МЛС настрелял 8+2.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
У хозяев дисквалифицирован защитник Брукс Леннон, а также травмирован вингер Шанде Силва.
У гостей проблемы со здоровьем испытывают Кайл Дункан, Викельман Кармона и Роальд Митчелл.
«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: статистика личных встреч
Единственная встреча команд в этом сезоне закончилась вничью (2:2). Всего они играли друг с другом 17 раз: на стороне «Нью-Йорка» чувствительное преимущество — 10 побед при двух поражениях.
Прогноз и ставка на матч «Атланта Юнайтед» -«Нью-Йорк Ред Буллз»
Командам по силам повторить результативность недавнего очного матча, в котором они на двоих наколотили четыре гола. У соперников не все в порядке с обороной: «Атланта» пропускала по два раза в четырех из пяти прошлых туров МЛС, «Нью-Йорк» же последний раз сыграл на ноль в чемпионате еще в июле — с тех пор прошло 10 матчей, а «Ред Буллз» пропускали в среднем 1,8 гола за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1