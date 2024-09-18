Гасперини погряз в проблемах на старте сезона. «Арсенал» сильнее даже без Эдегора и Калафьори
19 сентября «Аталанта» и «Арсенал» сойдутся в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Клеман Тюрпен. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал» 19 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение гостям: победа «канониров» доступна с котировкой 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Выигрыш подопечных Джана Пьеро Гасперини можно взять за 4.05 (23%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.80 (25%).
«Аталанта» вернулась в Лигу чемпионов спустя три года: вероятность ее непоражения в предстоящей игре оценена в 1.92.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Арсенала»:
• 1:1 — за 7.50;
• 1:0 — за 8.00;
• 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.05.
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«Аталанта» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 сентября 2024 года
Хозяева начали европейскую кампанию матчем за Суперкубок Европы 14 августа. В нем команда Гасперини какое-то время неплохо сдерживала «Реал», но во втором тайме пропустила два безответных мяча. Начало сезона в серии А тоже получилось непростым — два поражения в четырех турах. Бергамаски не совладали с «Торино» (1:2) и «Интером» (0:4). Возможно, на тяжелое начало повлияло серьезное обновление состава, что могло стать критичным в условиях специфического видения футбола главного тренера «Аталанты». Летом из команды ушли Алексей Миранчук, Ханс Хатебур, Тен Копмейнерс, Калеб Около и другие футболисты.
При этом победители Лиги Европы развернули активную кампанию и на вход — отдали за новичков 96,6 миллиона евро. Многие пока лишь прощупывают требования Гасперини и получают ограниченное время на поле. Плюс травмированы важные футболисты — Джанлука Скамакка и Джорджо Скальвини. Оба еще не попадали в этом сезоне даже в заявку на матчи. Вероятно, для обретения игровой стабильности «Аталанте» нужно больше времени, но Гасперини уже не раз показывал, что может подогнать под свое видение разных игроков, — не зря France Football номинировал его на тренера года.
«Арсенал» начал очередную гонку с «Манчестер Сити» за чемпионство в Англии. Пока получается хуже, чем у «горожан»: в четырех турах бойцы Микеля Артеты уже допустили потерю очков — сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). При этом перед стартом Лиги чемпионов «канониры» разделались с «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона (1:0).
Некоторые результаты «Арсенала» действительно настораживают: «шпоры» покорились лишь с минимальным счетом благодаря голу центрального защитника Габриэля, до этого была ничья с «чайками», а еще раньше — удивительная победа над «Астон Виллой» (2:0). Несмотря на солидный счет, «Арсенал» мог пропустить несколько раз при 0:0, но из-за кошмарной реализации конкретно Джона Дурана и спасений Давида Райи набрал три очка. При этом у чужих ворот до второй половины второго тайма тоже получалось мало.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Арсенал»
У хозяев, помимо Скальвини и Скамакки, травмированы два центральных защитника — Рафаэль Толой и пришедший летом Бен Годфри.
У «Арсенала» за последние недели тоже в лазарете прибавилось несколько человек: Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор, Микель Мерино, Александр Зинченко, Киран Тирни и Такехиро Томиясу не примут участия в предстоящей встрече.
«Аталанта» — «Арсенал»: статистика личных встреч
Соперники ни разу не встречались друг с другом.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Арсенал»
Обе команды подошли к игре с проблемами: у хозяев тяжелое начало сезона, травмы лидеров и сложная адаптация многочисленных новичков. Гости тоже пострадали от повреждений, причем вылетел ключевой конструктор атак Эдегор, а также два статусных новичка — Калафьори и Мерино. В таких условиях серьезную роль сыграет класс футболистов, а он у «канониров» все же намного выше — над «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» вымученные победы получились как раз благодаря мастерству отдельных игроков. К тому же «Аталанта» пока вообще не выглядит слаженно в обороне — меньше двух пропустила лишь в одном из пяти матчей сезона.
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1