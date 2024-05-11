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«Ливерпуль» сохраняет минимальные шансы на титул. «Астон Вилла» готова устранить команду Клоппа из гонки за тур до конца сезона

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 13 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Ливерпуль».
Фото Getty Images
При этом скаузеры выиграли семь из 10 прошлых очных встреч.

13 мая в 37-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем». Клубы встретятся на стадионе «Вилла Парк» в 22.00 по московскому времени. Английский футбол в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
13 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 13 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к успеху «Ливерпуля». На победу коллектива Юргена Клоппа дан коэффициент 1.72, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 4.50 (21%), а успех бирмингемцев — за близкие 4.30 (22%).

«Астон Вилла» проиграла в трех матчах подряд во всех турнирах. Конец неудачной серии (1Х) «львов» в ближайшей игре идет за 2.20.

Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.92.

Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга. Опция «обе забьют» предложена за 1.36, обратный рынок — за 2.94.

Победа скаузеров 1:0 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Такое событие можно сыграть за 8.00.

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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 13 мая 2024 года

Команда Унаи Эмери на финише сезона утратила баланс. С середины февраля до начала мая у «вилланов» было лишь три поражения за 14 встреч (восемь побед и три ничьи). На этом отрезке бирмингемцы подбили даже «Арсенал» (2:0). Но в конце апреля случилась ничья с «Челси» (2:2), затем последовали три поражения подряд. В премьер-лиге «Астон Вилла» уступила «Брайтону» (0:1), а в полуфинале Лиги конференций ее дважды обставил «Олимпиакос» (4:2, 2:0).

Парни Эмери по-прежнему замыкают топ-4 АПЛ, отставая от лидирующей троицы на 11 баллов и на семь очков опережая «Тоттенхэм». Правда, у «шпор» есть игра в запасе.

Бирмингемцы в топе самых результативных команд сезона (73). Больше голов только у «Ньюкасла» (78) и той же супертройки: «Сити» (87), «Ливерпуля» (81) и «Арсенала» (88). Но и пропустили «вилланы» прилично (53).

Кубок Англии коллектив из Бирмингема покинул в феврале, уступив «Челси» (1:3), а из Кубка лиги вылетел еще в сентябре. До поражения от «Олимпиакоса» в ЛК «Вилла» оставалась последним английским клубом в еврокубках. Впервые за четыре года в финалах международных турниров не сыграют представители АПЛ.

В атаке у Эмери есть несколько очень результативных тузов. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 27 забитыми мячами и 12 ассистами во всех турнирах. Еще один лидер атаки — Леон Бэйли (14+14). На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).

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Юрген Клопп завершает свою эпоху в «Ливерпуле» — ему осталось руководить командой всего в двух матчах. В последний сезон при немце скаузеры выиграли только один трофей — Кубок лиги, обыграв в финале «Челси». Из Кубка Англии красных выбил «МЮ» (3:4), а из Лиги Европы — «Аталанта» (0:3, 1:0). Оба турнира мерсисайдцы покинули на стадии четвертьфинала.

Технически они еще борются за чемпионство в премьер-лиге. За два тура до конца чемпионата ливерпульцы отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков, а от «Манчестер Сити» — на четыре балла. Но у «горожан» еще есть игра в запасе, и по потерянным очкам они вне досягаемости. Чтобы Юрген Клопп на прощание поднял над головой трофей АПЛ, «канониры» и манкунианцы должны проиграть все оставшиеся матчи.

«Ливерпуль» начал терять форму с начала апреля: из восьми матчей во всех турнирах красные выиграли всего три. Из чемпионской гонки они выбыли, сыграв вничью с «МЮ» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2), а также проиграв «Кристал Пэлас» (0:1) и «Эвертону» (2:0).

Лучший игрок команды Клоппа — конечно же, Мохамед Салах. Символ немецкого тренера в его финальный сезон забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач. На втором и третьем местах по результативности — представители нового поколения Дарвин Нуньес (18+13) и Коди Гакпо (15+6).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

У «вилланов» нет удалений, зато трое футболистов на больничном. Из-за травм выпали Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара и Алекс Морено. Весь сезон из-за травм крестообразных связок пропустили Тайрон Мингз и Эмилиано Буэндия.

С той же проблемой столкнулся Жоэль Матип — защитник «Ливерпуля» не играет с декабря. Тиаго Алькантара из-за травм провел в этом сезоне ровно пять минут — хавбек покинет команду летом по истечении контракта. Дисквалификаций у красных тоже нет.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В первом круге скаузеры легко обыграли бирмингемцев (3:0). На дистанции из 10 поединков во всех турнирах красные победили семь раз. Два успеха у «Астон Виллы», зато какие — 5:0 в 2019-м и 7:2 в 2020-м. Еще одна встреча завершилась вничью.

В премьер-лиге клубы пересекались 189 раз: 93 победы у «Ливерпуля», 56 — у «Виллы», 40 матчей кончились «миром».

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Команды лихорадит в конце сезона, но предельная мотивация сохраняется. «Львов» подпирает «Тоттенхэм» — чтобы гарантировать место в Лиге чемпионов, им нельзя проигрывать. А скаузеры хотят достойно проводить Клоппа и сделать все зависящее от них в чемпионской гонке — технические шансы на титул еще есть, а чудеса случаются.

Оба клуба проводят очень результативный сезон, а в последнее время регулярно пропускают. Красные — в четырех матчах подряд, а парни Эмери — в шести. Атакующий стиль, высокая мотивация, история встреч и ошибки в обороне обоих соперников обещают результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.88.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 23 1 4
Виктор Александров

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