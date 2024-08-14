«Канониры» редко много забивают в стартовом матче турнира.

Один из фаворитов АПЛ «Арсенал» начнет сезон матчем против «Вулверхэмптона» 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Джарреда Джиллетта. В России легально не показывают английскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 17 августа 2024 года

Букмекеры считают «канониров» огромными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.20, что составляет примерно 82% вероятности. Успех гостей можно взять за 14.0 (6%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья предложена с котировкой 7.20 (12%).

Последние шесть очных матчей команд закончились в пользу «Арсенала». Поставить на то, что в предстоящей встрече «волки» как минимум не уступят, можно за 4.75.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата поединка включили только победы хозяев:

• 2:0 — за 5.40;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.00.

Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 2.25, ТМ 3.5 — за 1.60.

Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 2.20, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.62.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 17 августа 2024 года

Лондонцы начинают сезон в статусе одного из главных фаворитов АПЛ. В предыдущие два года борьба за чемпионство в Англии проходила между ними и «Манчестер Сити» — правда, оба раза сильнее оказались «горожане». В кампании-2022/23 «канониры» завалили последние недели и отстали на пять очков. В следующем розыгрыше «Арсенал» отвалился на два балла, несмотря на победную серию из шести матчей на финише чемпионата.

Летом «канониры» осуществили только один трансфер — за 45 миллионов евро взяли из «Болоньи» одного из лучших защитников прошлого сезона Риккардо Калафьори. Теперь у Микеля Артеты, возможно, перебор топовых игроков обороны: одна из лучших пар центрбеков АПЛ Вильям Салиба и Габриэль, Бен Уайт и вернувшийся после травмы Юрриен Тимбер. А ведь в ростере еще есть Александр Зинченко, Якуб Кивер и Такехиро Томиясу. При этом лондонцы так и не взяли форварда — в прошлом сезоне эту позицию нередко закрывал Кай Хаверц, испытывающий проблемы с реализацией.

«На мой взгляд, фавориты премьер-лиги останутся такими же, как и в прошлом году, — проанализировал бывший игрок «МЮ» Пол Скоулз. — Думаю, что фаворитом будет «Сити», за ним сразу же последует «Арсенал». Я уже несколько раз говорил, что ожидаю, что «Арсенал» станет командой, которая победит в этом году. Они прогрессировали за последние пару лет, особенно с Микелем Артетой. Я просто считаю, что в этом сезоне они готовы победить».

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне финишировал 14-м — это была самая низкая позиция после выхода в АПЛ в сезоне-2018/19. Команда, если не деградирует, то точно не прогрессирует. Этим летом из клуба ушли два важных игрока — Педру Нету в «Челси» за 60 миллионов евро и Макс Килман в «Вест Хэм» за 47,5. Пополнения получились не равноценными: суммарно 30 миллионов евро отдали за Томми Дойла, Родриго Гомеса и Педро Лиму. Самому старшему из них всего 22 года.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

У хозяев все готовы к началу сезона. У гостей недоступен только форвард Саша Калайджич.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: статистика личных встреч

Победная серия «канониров» против «волков» составляет уже шесть матчей. Всего команды пересекались 124 раза, в 64 из которых выиграл «Арсенал». У «Вулверхэмптона» лишь 32 успешные встречи.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

Команда Артеты вряд ли ярко начнет чемпионскую гонку. В шести предыдущих сезонах «Арсенал» лишь раз забивал в стартовом туре больше двух мячей. К тому же противостояние с «Вулверхэмптоном» тоже получается не самым результативными — в 12 прошлых встречах во всех турнирах «канониры» лишь раз закинули «волкам» больше двух.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) за 1.89.