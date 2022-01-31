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Сегодня, 10:15

Аргентина — Колумбия: Фалькао приедет, но не поможет

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия
Егор Сергеев
Радамель Фалькао.
Фото Getty Images
«Кофейщики» не побеждают и не забивают в отборах к ЧМ в гостях у бело-голубых с 1997 года.

2 февраля Аргентина примет Колумбию в 16-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Встреча состоится в городе Кордове на стадионе «Марио Альберто Кемпес», начало — в 02.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 02:30. Olimpico de Cordoba (Mario Alberto Kempes) (Кордоба)
Аргентина
Колумбия

Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров

Команда Скалони — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу сборной Аргентины можно за 2.02 — это примерно 47% вероятности. Успех Колумбии оценивается коэффициентом 4.10 (23%), а ничья в матче доступна за 3.20 (30%).

Ф1(0) идет за 1.42, а Ф2(0) — за 2.85.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.34, а ТМ 2.5 — за 1.60.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Обратный исход идет за 1.69.

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Аргентина — Колумбия: прогноз и анализ матча

Сборная Аргентины досрочно оформила выход на чемпионат мира в Катаре. Теперь команда Скалони пытается догнать лидирующую Бразилию и покорить рекорд Италии в 37 матчей без поражений.

Колумбия расположилась за пределами оторвавшейся от всех тройки лидеров и всеми силами пытается не упустить шанса отправиться в Катар. Руэда верен многим ветеранам сборной, но не забывает и про новые имена. Однако «кофейщики» выступают очень нестабильно в этом отборе, а на выезде и вовсе одержали всего одну победу.

Аргентина провела дома семь матчей в текущем отборочном цикле — четыре победы и три ничьи. Кроме того, «альбиселесте» выиграли четыре из пяти последних домашних матчей против Колумбии в отборе к ЧМ. Опираясь на статистику остается только посоветовать сделать ставку на П1 с коэффициентом 2.02.

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Кроме того, предлагаем поставить на то, что гости покинут поле без забитого мяча — коэффициент 2.27. При Скалони аргентинцы действуют прагматично и мало позволяют соперникам возле своих ворот. Например, в семи домашних встречах текущего отбора Аргентина пропустила всего два мяча — в среднем это 0.29 за игру.

В отборе на ЧМ колумбийцы не забивали бело-голубым на выезде с ноября 1997 года. С тех пор соперники провели пять очных встреч в Аргентине.

Напомним, что хозяевам в этой встрече не поможет Месси — Лео восстанавливается после болезни. Зато, Скалони может рассчитывать на других звезд атаки — Ди Марию, Дибала и Мартинеса.

В состав Колумбии были вызваны хорошо нам знакомые Фалькао, Хамес, Барриос и Куадрадо. Несмотря на это сложно поверить в какие-то успехи «кафетерос» — против них говорит статистика личных встреч и успешная игра Аргентины при Скалони.

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Аргентина — Колумбия: ставка на матч

Колумбия добилась всего одной гостевой победы в нынешнем отборе, а Аргентина выиграла четыре из семи домашних встреч.

Кроме того, Аргентина не проигрывает колумбийцам дома в отборах на ЧМ с ноября 1997 года. С тех пор соперники провели пять аналогичных матчей — четыре победы бело-голубых и ничья. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.02.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Аргентины за 2.02.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 8
П
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 6
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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

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 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Спартак

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