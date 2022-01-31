«Кофейщики» не побеждают и не забивают в отборах к ЧМ в гостях у бело-голубых с 1997 года.

2 февраля Аргентина примет Колумбию в 16-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Встреча состоится в городе Кордове на стадионе «Марио Альберто Кемпес», начало — в 02.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров

Команда Скалони — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу сборной Аргентины можно за 2.02 — это примерно 47% вероятности. Успех Колумбии оценивается коэффициентом 4.10 (23%), а ничья в матче доступна за 3.20 (30%).

Ф1(0) идет за 1.42, а Ф2(0) — за 2.85.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.34, а ТМ 2.5 — за 1.60.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Обратный исход идет за 1.69.

Аргентина — Колумбия: прогноз и анализ матча

Сборная Аргентины досрочно оформила выход на чемпионат мира в Катаре. Теперь команда Скалони пытается догнать лидирующую Бразилию и покорить рекорд Италии в 37 матчей без поражений.

Колумбия расположилась за пределами оторвавшейся от всех тройки лидеров и всеми силами пытается не упустить шанса отправиться в Катар. Руэда верен многим ветеранам сборной, но не забывает и про новые имена. Однако «кофейщики» выступают очень нестабильно в этом отборе, а на выезде и вовсе одержали всего одну победу.

Аргентина провела дома семь матчей в текущем отборочном цикле — четыре победы и три ничьи. Кроме того, «альбиселесте» выиграли четыре из пяти последних домашних матчей против Колумбии в отборе к ЧМ. Опираясь на статистику остается только посоветовать сделать ставку на П1 с коэффициентом 2.02.

Кроме того, предлагаем поставить на то, что гости покинут поле без забитого мяча — коэффициент 2.27. При Скалони аргентинцы действуют прагматично и мало позволяют соперникам возле своих ворот. Например, в семи домашних встречах текущего отбора Аргентина пропустила всего два мяча — в среднем это 0.29 за игру.

В отборе на ЧМ колумбийцы не забивали бело-голубым на выезде с ноября 1997 года. С тех пор соперники провели пять очных встреч в Аргентине.

Напомним, что хозяевам в этой встрече не поможет Месси — Лео восстанавливается после болезни. Зато, Скалони может рассчитывать на других звезд атаки — Ди Марию, Дибала и Мартинеса.

В состав Колумбии были вызваны хорошо нам знакомые Фалькао, Хамес, Барриос и Куадрадо. Несмотря на это сложно поверить в какие-то успехи «кафетерос» — против них говорит статистика личных встреч и успешная игра Аргентины при Скалони.

Аргентина — Колумбия: ставка на матч

Колумбия добилась всего одной гостевой победы в нынешнем отборе, а Аргентина выиграла четыре из семи домашних встреч.

Кроме того, Аргентина не проигрывает колумбийцам дома в отборах на ЧМ с ноября 1997 года. С тех пор соперники провели пять аналогичных матчей — четыре победы бело-голубых и ничья. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.02.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Аргентины за 2.02.