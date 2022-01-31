Аргентина — Колумбия: Фалькао приедет, но не поможет
2 февраля Аргентина примет Колумбию в 16-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022. Встреча состоится в городе Кордове на стадионе «Марио Альберто Кемпес», начало — в 02.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Команда Скалони — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу сборной Аргентины можно за 2.02 — это примерно 47% вероятности. Успех Колумбии оценивается коэффициентом 4.10 (23%), а ничья в матче доступна за 3.20 (30%).
Ф1(0) идет за 1.42, а Ф2(0) — за 2.85.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.34, а ТМ 2.5 — за 1.60.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Обратный исход идет за 1.69.
Аргентина — Колумбия: прогноз и анализ матча
Сборная Аргентины досрочно оформила выход на чемпионат мира в Катаре. Теперь команда Скалони пытается догнать лидирующую Бразилию и покорить рекорд Италии в 37 матчей без поражений.
Колумбия расположилась за пределами оторвавшейся от всех тройки лидеров и всеми силами пытается не упустить шанса отправиться в Катар. Руэда верен многим ветеранам сборной, но не забывает и про новые имена. Однако «кофейщики» выступают очень нестабильно в этом отборе, а на выезде и вовсе одержали всего одну победу.
Аргентина провела дома семь матчей в текущем отборочном цикле — четыре победы и три ничьи. Кроме того, «альбиселесте» выиграли четыре из пяти последних домашних матчей против Колумбии в отборе к ЧМ. Опираясь на статистику остается только посоветовать сделать ставку на П1 с коэффициентом 2.02.
Кроме того, предлагаем поставить на то, что гости покинут поле без забитого мяча — коэффициент 2.27. При Скалони аргентинцы действуют прагматично и мало позволяют соперникам возле своих ворот. Например, в семи домашних встречах текущего отбора Аргентина пропустила всего два мяча — в среднем это 0.29 за игру.
В отборе на ЧМ колумбийцы не забивали бело-голубым на выезде с ноября 1997 года. С тех пор соперники провели пять очных встреч в Аргентине.
Напомним, что хозяевам в этой встрече не поможет Месси — Лео восстанавливается после болезни. Зато, Скалони может рассчитывать на других звезд атаки — Ди Марию, Дибала и Мартинеса.
В состав Колумбии были вызваны хорошо нам знакомые Фалькао, Хамес, Барриос и Куадрадо. Несмотря на это сложно поверить в какие-то успехи «кафетерос» — против них говорит статистика личных встреч и успешная игра Аргентины при Скалони.
Аргентина — Колумбия: ставка на матч
Колумбия добилась всего одной гостевой победы в нынешнем отборе, а Аргентина выиграла четыре из семи домашних встреч.
Кроме того, Аргентина не проигрывает колумбийцам дома в отборах на ЧМ с ноября 1997 года. С тех пор соперники провели пять аналогичных матчей — четыре победы бело-голубых и ничья. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.02.
Рекомендуемая ставка: победа сборной Аргентины за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7