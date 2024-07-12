Месси и ди Мария сыграют один из последних финалов со сборной Аргентины. Их мечты о трофее могут разрушить три игрока РПЛ
15 июля Аргентина и Колумбия сойдутся в финале Кубка Америки — на прошлом турнире «Альбиселесте» стали чемпионами, а «кофейщики» заняли третье место. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение подопечным Лионеля Скалони: их победа в основное время предложена с котировкой 2.25, вероятность этого исхода — примерно 43%. Выигрыш колумбийцев дан за 3.85 (24%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.00 (33%).
Вероятность триумфа Аргентины с учетом овертайма и серии пенальти оценена в 1.60, этот рынок на Колумбию дан за 2.40.
Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:
• 0:0 — за 5.50;
• 1:1 и победа Аргентины 1:0 — за 6.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.52.
Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.20, опция «обе забьют — нет» доступна за 1.67.
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Аргентина — Колумбия: прогноз и анализ финала Кубка Америки 15 июля 2024 года
Аргентина уверенно дошла до финала, испытав проблемы только в 1/4 турнира — обыграла Эквадор в серии пенальти. Во всех остальных играх подопечные Скалони добыли сухие победы: забрали пять матчей с разницей мячей 8:1. «Альбиселесте» не всегда впечатляли у чужих ворот, но надежно действовали у своих — отличный турнир проводит вратарь Эмилиано Мартинес, который выиграл серию 11-метровых с эквадорцами и нередко выручал в остальных встречах. При этом в их составе выступает и лучший бомбардир турнира Лаутаро Мартинес (четыре мяча).
Лионель Месси пока остается в тени двух Мартинесов, хотя в полуфинале против Канады наконец забил дебютный мяч на турнире. Всего Лео оформил невзрачные 1+1, при том что в каждой игре, кроме заключительного тура группового этапа, бегал от стартового свистка до финального. В серии пенальти с Эквадором Месси даже не реализовал свою попытку — явный индикатор того, что с ним что-то не так. Вероятно, сказывается возраст 36-летней звезды — он и сам понимает, что подошел к одному из последних финалов в карьере.
«Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив, — высказался Месси. — Снова выйти в финал, чтобы бороться за звание чемпионов, было непросто. Это очень сложно, и мы должны воспользоваться этим. Я проживаю это так же, как и все остальное в последнее время, — получаю огромное удовольствие и так же, как Ди Мария и Отаменди, осознаю, что это последние битвы».
Колумбия в полуфинале получила гораздо более сложного соперника — Уругвай, который в четвертьфинале высадил Бразилию и считался одним из главных фаворитов турнира с самого его начала. «Кофейщики» с конца первого тайма играли в меньшинстве, но удержали минимальную победу (1:0). Снова зарешал Хамес Родригес. Звезда ЧМ-2014 возродился на этом Кубке Америки и настрелял уже семь результативных действий (1+6). В полуфинале на его счету очередной ассист, благодаря которому он побил рекорд Месси по количеству голевых на Копе (шесть против пяти). Также экс-игрок «Реала» по ходу турнира четыре раза признавался лучшим игроком матча — тоже рекорд.
В составе Колумбии хватает хорошо знакомых российским болельщикам футболистов — Джон Кордоба и Кевин Кастаньо из «Краснодара», а также Хорхе Каррасакаль из «Динамо». Кастаньо выходил только со скамейки запасных и появился лишь в трех играх. Зато Кордоба — один из лидеров сборной: настрелял 2+2, больше в команде только у Хамеса. Карраскаль выбирался на замену в двух матчах и суммарно провел на поле 33 минуты.
Травмы и дисквалификации перед матчем Аргентина — Колумбия
Колумбиец Даниэль Муньос удалился в полуфинале и теперь пропустит решающий матч турнира. До этого правый защитник «Кристал Пэлас» выходил в основе в каждой игре.
Больше проблем с составом нет ни у одной из команд.
Аргентина — Колумбия: статистика личных встреч
Команды провели друг с другом 40 матчей — в половине победили аргентинцы. Колумбия забрала всего девять встреч. В последний раз Аргентина и Колумбия играли в феврале 2022-го в квалификации чемпионата мира — «Альбиселесте» добились минимальной победы.
На Кубке Америки сборные пересекались 15 раз. На стороне аргентинцев серьезное преимущество — семь побед и всего три поражения.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Колумбия
Вряд ли стоит ждать результативный матч: лишь в одной из шести предыдущих игр плей-офф зашел ТБ 2.5, «обе забьют» — в двух. К тому же в пяти из последних шести финалов Кубка Америки забивала только одна команда. Никому не захочется рисковать в шаге от трофея.
Рекомендуемая ставка: «только одна забьет» за 2.25.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -