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Месси и ди Мария сыграют один из последних финалов со сборной Аргентины. Их мечты о трофее могут разрушить три игрока РПЛ

Прогноз и ставка на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Getty Images
Краснодарец Джон Кордоба играет важную роль для сборной Колумбии.

15 июля Аргентина и Колумбия сойдутся в финале Кубка Америки — на прошлом турнире «Альбиселесте» стали чемпионами, а «кофейщики» заняли третье место. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение подопечным Лионеля Скалони: их победа в основное время предложена с котировкой 2.25, вероятность этого исхода — примерно 43%. Выигрыш колумбийцев дан за 3.85 (24%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.00 (33%).

Вероятность триумфа Аргентины с учетом овертайма и серии пенальти оценена в 1.60, этот рынок на Колумбию дан за 2.40.

Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:

• 0:0 — за 5.50;

• 1:1 и победа Аргентины 1:0 — за 6.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.20, опция «обе забьют — нет» доступна за 1.67.

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Хамес Родригес. Великолепный Хамес, крутой Кастаньо и сумасшедший характер. Колумбия в эпической битве вдесятером прошла Уругвай

Аргентина — Колумбия: прогноз и анализ финала Кубка Америки 15 июля 2024 года

Аргентина уверенно дошла до финала, испытав проблемы только в 1/4 турнира — обыграла Эквадор в серии пенальти. Во всех остальных играх подопечные Скалони добыли сухие победы: забрали пять матчей с разницей мячей 8:1. «Альбиселесте» не всегда впечатляли у чужих ворот, но надежно действовали у своих — отличный турнир проводит вратарь Эмилиано Мартинес, который выиграл серию 11-метровых с эквадорцами и нередко выручал в остальных встречах. При этом в их составе выступает и лучший бомбардир турнира Лаутаро Мартинес (четыре мяча).

Лионель Месси пока остается в тени двух Мартинесов, хотя в полуфинале против Канады наконец забил дебютный мяч на турнире. Всего Лео оформил невзрачные 1+1, при том что в каждой игре, кроме заключительного тура группового этапа, бегал от стартового свистка до финального. В серии пенальти с Эквадором Месси даже не реализовал свою попытку — явный индикатор того, что с ним что-то не так. Вероятно, сказывается возраст 36-летней звезды — он и сам понимает, что подошел к одному из последних финалов в карьере.

«Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив, — высказался Месси. — Снова выйти в финал, чтобы бороться за звание чемпионов, было непросто. Это очень сложно, и мы должны воспользоваться этим. Я проживаю это так же, как и все остальное в последнее время, — получаю огромное удовольствие и так же, как Ди Мария и Отаменди, осознаю, что это последние битвы».

Колумбия в полуфинале получила гораздо более сложного соперника — Уругвай, который в четвертьфинале высадил Бразилию и считался одним из главных фаворитов турнира с самого его начала. «Кофейщики» с конца первого тайма играли в меньшинстве, но удержали минимальную победу (1:0). Снова зарешал Хамес Родригес. Звезда ЧМ-2014 возродился на этом Кубке Америки и настрелял уже семь результативных действий (1+6). В полуфинале на его счету очередной ассист, благодаря которому он побил рекорд Месси по количеству голевых на Копе (шесть против пяти). Также экс-игрок «Реала» по ходу турнира четыре раза признавался лучшим игроком матча — тоже рекорд.

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В составе Колумбии хватает хорошо знакомых российским болельщикам футболистов — Джон Кордоба и Кевин Кастаньо из «Краснодара», а также Хорхе Каррасакаль из «Динамо». Кастаньо выходил только со скамейки запасных и появился лишь в трех играх. Зато Кордоба — один из лидеров сборной: настрелял 2+2, больше в команде только у Хамеса. Карраскаль выбирался на замену в двух матчах и суммарно провел на поле 33 минуты.

Травмы и дисквалификации перед матчем Аргентина — Колумбия

Колумбиец Даниэль Муньос удалился в полуфинале и теперь пропустит решающий матч турнира. До этого правый защитник «Кристал Пэлас» выходил в основе в каждой игре.

Больше проблем с составом нет ни у одной из команд.

Аргентина — Колумбия: статистика личных встреч

Команды провели друг с другом 40 матчей — в половине победили аргентинцы. Колумбия забрала всего девять встреч. В последний раз Аргентина и Колумбия играли в феврале 2022-го в квалификации чемпионата мира — «Альбиселесте» добились минимальной победы.

На Кубке Америки сборные пересекались 15 раз. На стороне аргентинцев серьезное преимущество — семь побед и всего три поражения.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Колумбия

Вряд ли стоит ждать результативный матч: лишь в одной из шести предыдущих игр плей-офф зашел ТБ 2.5, «обе забьют» — в двух. К тому же в пяти из последних шести финалов Кубка Америки забивала только одна команда. Никому не захочется рисковать в шаге от трофея.

Рекомендуемая ставка: «только одна забьет» за 2.25.

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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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