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Месси находится в тени двух Мартинесов. Но Канада не остановит его на пути к финалу

Прогноз и ставка на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press
Североамериканцы показывают слабую игру.

10 июля Аргентина в полуфинале Кубка Америки встретится с единственной оставшейся на турнире североамериканской командой — Канадой. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Кубок Америки. 1/2 финала
10 июл, 03:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Аргентина
Канада

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Аргентину огромным фаворитом: поставить на ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.37, вероятность этого исхода — примерно 71%. Выигрыш Канады доступен с котировкой 10.0 (10%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.80 (19%).

Проход «альбиселесте» в финал предложен за 1.20, этот рынок на «кэнакс» дан за 4.70.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Лионеля Скалони:

• 2:0 — за 5.50;

• 1:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.82.

Условие с обменом результативными ударами предложено с котировкой 2.45, обратный вариант идет за 1.55.

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Лионель Месси и&nbsp;Эмилиано Мартинес в&nbsp;матче Кубка Америки против сборной Эквадора. «Аргентина благодарит зверя в воротах». Что пишут о промахе Месси и сейвах Мартинеса?

Аргентина — Канада: прогноз и анализ матча Кубка Америки 10 июля 2024 года

Аргентинцы с трудом преодолели четвертьфинал — добили Эквадор только в серии пенальти (основное время завершилось 1:1). Эннер Валенсия не реализовал 11-метровый на 62-й минуте, пробив в штангу. В послематчевой перестрелке солировал уже вратарь «альбиселесте» Эмилиано Мартинес, который отбил два удара. У Аргентины забили все, кроме Лионеля Месси, — главной звезды и капитана команды. После финального свистка он поблагодарил Мартинеса за выход в полуфинал.

«Еще один шаг... Мы много страдали в матче против сложного соперника. Мы вышли в полуфинал благодаря усердной работе и тому, что у нас есть лучший вратарь мира, Эмилиано Мартинес», — написал семикратный обладатель «Золотого мяча» в соцсетях.

Мартинес и вся оборона аргентинцев действительно очень хорошо выступают на турнире — гол от Эквадора стал для них первым пропущенным. На групповом этапе команда оформила три сухие победы. В атаке же «альбиселесте» серьезно зависят от форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса — он лучший бомбардир Кубка с четырьмя голами. Всего же аргентинцы отличились шесть раз. Месси пока отметился лишь одной голевой передачей, а кроме Мартинеса, только один игрок сборной оформил больше одного результативного действия — Алексис Макаллистер отдал два ассиста.

Лионель Месси и&nbsp;его партнеры по&nbsp;сборной Аргентины во&nbsp;время серии пенальти против Эквадора. Паненка Месси поставила Аргентину на грань катастрофы. От кошмара чемпионов мира спас великолепный Мартинес

Канада преодолела четвертьфинал тоже только в серии пенальти: перебила Венесуэлу 4:3 после ничьей 1:1 в основное время. При этом на групповом этапе команда выглядела слабо — добыла только одну победу, забила лишь раз и проскочила в плей-офф со второй строчки. Причем североамериканцы находились в одном квартете с Аргентиной. Впрочем, этого хватило для первого в истории выхода в полуфинал Кубка Америки.

Травмы и дисквалификации перед матчем Аргентина — Канада

У канадцев игру пропустит основной центральный защитник Дерек Корнелиус — в игре против Венесуэлы он получил вторую желтую на турнире. Больше проблем в составах обеих команд нет.

Аргентина — Канада: история личных встреч

Соперники встречались всего дважды, причем один из матчей прошел на групповом этапе нынешнего Кубка Америки и закончился уверенной победой Аргентины (2:0). Товарищеская игра в 2010-м также завершилась сухим успехом «альбиселесте» (5:0).

Килиан Мбаппе. Испания потеряла Карвахаля и Ле Нормана на матч с Францией. Теперь у Мбаппе будет шанс показать себя на Евро

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Канада

Из четырех игр плей-офф Кубка Америки лишь один закончился не в серии пенальти и пробил ТБ 2.5 гола — Колумбия растерзала Панаму (5:0). Вряд ли высокая результативность будет и в игре Аргентины с Канадой — во всех их поединках на турнире было забито меньше трех мячей. К тому же у североамериканцев серьезные проблемы у чужих ворот: за четыре встречи выжали лишь два результативных удара. «Альбиселесте» же обладают отличной обороной — не пропустили в трех из четырех поединков и забили сама в каждом противостоянии.

Рекомендуемая ставка: только Аргентина забьет за 2.00.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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