Месси находится в тени двух Мартинесов. Но Канада не остановит его на пути к финалу
10 июля Аргентина в полуфинале Кубка Америки встретится с единственной оставшейся на турнире североамериканской командой — Канадой. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают Аргентину огромным фаворитом: поставить на ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.37, вероятность этого исхода — примерно 71%. Выигрыш Канады доступен с котировкой 10.0 (10%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.80 (19%).
Проход «альбиселесте» в финал предложен за 1.20, этот рынок на «кэнакс» дан за 4.70.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Лионеля Скалони:
• 2:0 — за 5.50;
• 1:0 — за 6.00;
• 3:0 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.82.
Условие с обменом результативными ударами предложено с котировкой 2.45, обратный вариант идет за 1.55.
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Аргентина — Канада: прогноз и анализ матча Кубка Америки 10 июля 2024 года
Аргентинцы с трудом преодолели четвертьфинал — добили Эквадор только в серии пенальти (основное время завершилось 1:1). Эннер Валенсия не реализовал 11-метровый на 62-й минуте, пробив в штангу. В послематчевой перестрелке солировал уже вратарь «альбиселесте» Эмилиано Мартинес, который отбил два удара. У Аргентины забили все, кроме Лионеля Месси, — главной звезды и капитана команды. После финального свистка он поблагодарил Мартинеса за выход в полуфинал.
«Еще один шаг... Мы много страдали в матче против сложного соперника. Мы вышли в полуфинал благодаря усердной работе и тому, что у нас есть лучший вратарь мира, Эмилиано Мартинес», — написал семикратный обладатель «Золотого мяча» в соцсетях.
Мартинес и вся оборона аргентинцев действительно очень хорошо выступают на турнире — гол от Эквадора стал для них первым пропущенным. На групповом этапе команда оформила три сухие победы. В атаке же «альбиселесте» серьезно зависят от форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса — он лучший бомбардир Кубка с четырьмя голами. Всего же аргентинцы отличились шесть раз. Месси пока отметился лишь одной голевой передачей, а кроме Мартинеса, только один игрок сборной оформил больше одного результативного действия — Алексис Макаллистер отдал два ассиста.
Канада преодолела четвертьфинал тоже только в серии пенальти: перебила Венесуэлу 4:3 после ничьей 1:1 в основное время. При этом на групповом этапе команда выглядела слабо — добыла только одну победу, забила лишь раз и проскочила в плей-офф со второй строчки. Причем североамериканцы находились в одном квартете с Аргентиной. Впрочем, этого хватило для первого в истории выхода в полуфинал Кубка Америки.
Травмы и дисквалификации перед матчем Аргентина — Канада
У канадцев игру пропустит основной центральный защитник Дерек Корнелиус — в игре против Венесуэлы он получил вторую желтую на турнире. Больше проблем в составах обеих команд нет.
Аргентина — Канада: история личных встреч
Соперники встречались всего дважды, причем один из матчей прошел на групповом этапе нынешнего Кубка Америки и закончился уверенной победой Аргентины (2:0). Товарищеская игра в 2010-м также завершилась сухим успехом «альбиселесте» (5:0).
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Канада
Из четырех игр плей-офф Кубка Америки лишь один закончился не в серии пенальти и пробил ТБ 2.5 гола — Колумбия растерзала Панаму (5:0). Вряд ли высокая результативность будет и в игре Аргентины с Канадой — во всех их поединках на турнире было забито меньше трех мячей. К тому же у североамериканцев серьезные проблемы у чужих ворот: за четыре встречи выжали лишь два результативных удара. «Альбиселесте» же обладают отличной обороной — не пропустили в трех из четырех поединков и забили сама в каждом противостоянии.
Рекомендуемая ставка: только Аргентина забьет за 2.00.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -