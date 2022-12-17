Исполнит со штрафного или сыграет лучше Месси? Как проявит себя Мбаппе в финале ЧМ
18 декабря чемпионат мира в Катаре подойдет к логическому завершению — сборные Аргентины и Франции разыграют титул. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, а главными действующими лицами в составах команд наверняка станут Лео Месси и Килиан Мбаппе.
Француз в шести матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Долгое время он лидировал в гонке бомбардиров, но на флажке позволил опередить себя Месси — Килиан не забил ни в четвертьфинале, ни в полуфинале. Прежде Мбаппе отправил два мяча в ворота Дании, сделал дубль в игре с Польшей, а также забил Австралии.
Прервет ли нападающий «Трехцветных» молчание в финале? На его гол в ворота Аргентины коэффициент — 2.60. На дубль — 11.0, на хет-трик — 29.0.
В играх против Австралии и Польши он не только успешно завершал атаки, но и ассистировал Оливье Жиру — в первой встрече он сделал 1+1, во второй — 2+1. Гол и результативную передачу Килиана можно оформить за 9.00. Гол или ассист — за 1.85.
В ворота Польши Мбаппе забил два грандиозных мяча ударами с правой ноги. Эксперты считают, что с наибольшей долей вероятности Килиан таким же способом отличится и в финале — на гол с рабочей ноги коэффициент 3.00. На точный удар с левой котировка — 10.0, головой — 25.0.
Французы на турнире ни разу не получили право на пенальти, поэтому у Мбаппе не было возможности подойти к точке и проявить себя. Однако он может сделать это в решающем матче. Правда, аргентинцы ни разу за шесть матчей не фолили в своей штрафной. На точный удар Килиана с 11-метрового коэффициент — 6.00. За 25.0 можно взять гол форварда со штрафного, но не факт, что его подпустят к стандарту при наличии Гризманна.
Если Мбаппе забьет, будет ли его удар победным? В играх с Данией и Польшей такое уже случалось. Котировка на такое условие — 5.00.
И, возможно, главный вопрос: кто получит приз игроку матча? Эксперты считают, что обойти Килиана может только Месси. На француза можно поставить за 3.30, на аргентинца — за 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2