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Исполнит со штрафного или сыграет лучше Месси? Как проявит себя Мбаппе в финале ЧМ

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Форвард «ПСЖ» в 23 года может стать двукратным чемпионом мира.

18 декабря чемпионат мира в Катаре подойдет к логическому завершению — сборные Аргентины и Франции разыграют титул. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, а главными действующими лицами в составах команд наверняка станут Лео Месси и Килиан Мбаппе.

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Француз в шести матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Долгое время он лидировал в гонке бомбардиров, но на флажке позволил опередить себя Месси — Килиан не забил ни в четвертьфинале, ни в полуфинале. Прежде Мбаппе отправил два мяча в ворота Дании, сделал дубль в игре с Польшей, а также забил Австралии.

Прервет ли нападающий «Трехцветных» молчание в финале? На его гол в ворота Аргентины коэффициент — 2.60. На дубль — 11.0, на хет-трик — 29.0.

В играх против Австралии и Польши он не только успешно завершал атаки, но и ассистировал Оливье Жиру — в первой встрече он сделал 1+1, во второй — 2+1. Гол и результативную передачу Килиана можно оформить за 9.00. Гол или ассист — за 1.85.

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В ворота Польши Мбаппе забил два грандиозных мяча ударами с правой ноги. Эксперты считают, что с наибольшей долей вероятности Килиан таким же способом отличится и в финале — на гол с рабочей ноги коэффициент 3.00. На точный удар с левой котировка — 10.0, головой — 25.0.

Французы на турнире ни разу не получили право на пенальти, поэтому у Мбаппе не было возможности подойти к точке и проявить себя. Однако он может сделать это в решающем матче. Правда, аргентинцы ни разу за шесть матчей не фолили в своей штрафной. На точный удар Килиана с 11-метрового коэффициент — 6.00. За 25.0 можно взять гол форварда со штрафного, но не факт, что его подпустят к стандарту при наличии Гризманна.

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Если Мбаппе забьет, будет ли его удар победным? В играх с Данией и Польшей такое уже случалось. Котировка на такое условие — 5.00.

И, возможно, главный вопрос: кто получит приз игроку матча? Эксперты считают, что обойти Килиана может только Месси. На француза можно поставить за 3.30, на аргентинца — за 3.00.

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Сделает хет-трик или получит красную. Каким будет последний матч Месси на ЧМ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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