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Месси и Мбаппе обязательно забьют, но кто еще способен на гол в финале ЧМ-2022?

Прогноз и ставка на авторов голов в матче Аргентина — Франция в рамках чемпионата мира по футболу 18 декабря 2022 года в Катаре
Артем Белинин
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Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
Гризманн может отличиться впервые на турнире.

18 декабря состоится финал чемпионата мира по футболу в Катаре — на стадионе «Лусаил» сойдутся сборные Аргентины и Франции. Важнейший матч последних четырех лет начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Противостояние действующих чемпионов мира и финалистов ЧМ-2014 — в первую очередь дуэль атакующих линий. Команды на двоих на этом мундиале забили 25 мячей, поэтому логично ждать от них результативного матча. Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы игроков обеих сборных на забитые мячи.

Аргентина рассчитывает только на Месси?

Среди игроков «Альбиселесте» (да и среди остальных участников финала) эксперты больше всего ждут гола от Лионеля Месси. В этом нет ничего удивительного — капитан аргентинцев забил на турнире пять мячей, а в плей-офф отличился в каждой встрече. Три из пяти голов Лео оформил с пенальти, остальные — с игры. Поставить на то, что Месси отличится в финале ЧМ, можно за 2.50. А если верите в дубль Лео, чего на этом мундиале еще не было, оформите ставку за 10.0. Линия на хет-трик тоже есть, котировка — 28.0.

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Чуть ниже шанс забить у Хулиана Альвареса. 22-летний нападающий воспользовался шансом, который предоставил ему Лионель Скалони — после двух неудачных матчей Лаутаро Мартинеса тренер сделал основным в атаке именно игрока «Манчестер Сити». А тот оформил уже четыре гола, два из них — против Хорватии в полуфинале. Если ждете пятый мяч Альвареса, котировка на него — 4.20.

Дальше — пропасть. Есть небольшой шанс на гол у Анхеля Ди Марии (8.00), но он еще не забивал на турнире. Алексис Макаллистер (9.00) вогнал победный мяч Польше, но в плей-офф больше занимался разрушением атак соперников. На Энцо Фернандеса котировка — 9.00, на Родриго де Пауля, который еще не отличался на турнире, — 10.0. Самая призрачная вероятность отметиться в финале у Кристиана Ромеро и Николаса Отаменди — 25.0.

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Забьет ли Гризманн первый мяч на турнире?

Среди игроков «Трехцветных» эксперты в первую очередь ждут гола от Мбаппе. Килиан — явный кандидат, ведь у него схожая с Месси статистика (5+2). Черепашка оформил по дублю в ворота датчан и поляков, забил Австралии, вот только в последних двух матчах затих — англичан и марокканцев он не огорчил. Поэтому котировка на гол Мбаппе чуть выше, чем у Месси, — 2.60.

Следом за Килианом расположился Жиру. Оливье на мундиале догнал и опередил Тьерри Анри по голам за сборную Франции и не терялся в важных матчах — расстроил англичан и марокканцев. Если считаете, что список жертв Жиру пополнят и аргентинцы, оформите ставку за 3.50.

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Антуан Гризманн на этом чемпионате мира максимально полезен, но при этом скуп на голы. Он отдал три голевые передачи, но еще ни разу не забил. Котировка на то, что дебютный мяч Гриззи в Катаре придется на финал, — 6.00. Чуть ниже шансы на гол у также не забивавшего Усмана Дембеле — 7.00.

Помните выстрел Тчуамени по воротам Англии? Шанс на то, что удивит дальним или любым другим ударом Аргентину, невысок — 17.0. Такой же котировкой оценен гол от Тео Эрнандеса, забившего в полуфинале Марокко.

Мала вероятность увидеть в авторах гола Рафаэля Варана (30.0) и Дайо Упамекано (35.0). Также эксперты не сильно верят в Жюля Кунде (25.0).

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Исполнит со штрафного или сыграет лучше Месси? Как проявит себя Мбаппе в финале ЧМ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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