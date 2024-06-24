Словения накажет Саутгейта за скучную игру. Но Кейн и компания все равно выведут Англию в плей-офф

Бело-зеленые забили в девяти матчах подряд.

25 июня в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграют Англия и Словения. Команды выступают в квартете С вместе с Данией и Сербией. «Три льва» возглавляют таблицу, бело-зеленые — на третьей строчке. Очная битва разразится в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Англия — Словения 25 июня 2024 года

У команды Гарета Саутгейта шансы на победу выше, считают букмекеры. На Англию предложен коэффициент 1.39, что соответствует 70% вероятности результата. «Мирный» исход оценивается в 4.90 (20%), а выигрыш Словении получил куда большую котировку — 9.50 (10%).

В первых двух турах парни Матьяжа Кека сыграли вничью. На непоражение бело-зеленых (Х2) можно сыграть за 3.10.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идут за равные 1.91. Опция «обе забьют» доступна за 2.34, обратный вариант — за 1.62.

Аналитики считают, что Англия оформит два безответных мяча. На счет 2:0 дали коэффициент 5.83.

Англия — Словения: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 25 июня 2024 года

Поединок второго тура между Англией и Данией завершился вничью (1:1). Британцы начали встречу активно, и на 18-й минуте Харри Кейн открыл счет голом из-за пределов штрафной. Кейн стал третьим англичанином в истории, который отличился на четырех крупных турнирах подряд. Однако, как и в прошлом матче против Сербии (1:0), Англия не впечатлила качеством игры.

Главный тренер Гарет Саутгейт выпустил тот же состав, изменив лишь расстановку в центре поля, добавив второго опорного полузащитника. Это позволило Джуду Беллингему действовать под нападающим, но общая игра команды выглядела скучно и предсказуемо. Англия пропустила гол на 34-й минуте, когда Мортен Юльманн точно пробил из-за штрафной, принеся Дании заслуженное очко.

Во втором тайме Саутгейт попытался оживить игру заменами, убрав сразу троих увядших лидеров: Саку, Фодена и Кейна. Однако свежие футболисты не смогли изменить ход встречи, и Англия продолжила показывать малоэффективный футбол.

Дания, напротив, сдержала фаворита и набрала важное очко. Их главный тренер Каспер Юльманн перестроил команду, сделав акцент на обороне и дальних ударах. Второй тайм они провели активно, часто тревожа голкипера Англии Джордана Пикфорда. Британцам предстоит сильно изменить тактику, чтобы снова встроиться в ряд фаворитов турнира.

Харри Кейн, Джуд Беллингем и Джон Стоунз (сборная Англии). Фото Getty Images

Матч между Сербией и Словенией тоже закончился «миром» (1:1). Бело-зеленые начали без изменений в составе, в то время как тренер «Орлов» Драган Стойкович сделал несколько перестановок. Одной из них стала рокировка Сергея Милинковича-Савича на капитана Душана Тадича, который едва не устроил бунт из-за того, что остался в запасе в поединке с англичанами. Несмотря на это, обе команды показывали блеклую игру до середины второго тайма.

На 69-й минуте словенский защитник Жан Карничник открыл счет, воспользовавшись ошибкой Милинковича-Савича (полузащитник вышел на замену за несколько минут до этого). После этого Словения села к своим воротам, чтобы удержать победу. Однако на последних секундах матча Лука Йович спас «Орлов» от поражения. Это был первый гол Сербии на Евро за 24 года.

Словения снова не выиграла, хотя во второй раз подряд открыла счет. Главный тренер бело-зеленых Матьяж Кек был расстроен упущенной победой, особенно учитывая, что у команды остается игра с главным фаворитом квартета — Англией.

«Три льва» займут первое место, если наберут очки во встрече со словенцами. В таком случае они выйдут на одну из третьих команд из групп D/E/F. Если Словения проиграет, то Дании для попадания в плей-офф будет достаточно не уступить Сербии. С высокой долей вероятности победитель матча Дания — Сербия в 1/8 финала сойдется с Германией.

Травмы и дисквалификации перед матчем Англия — Словения

Оба тренера выбирают из полного ростера игроков — удалений и повреждений нет.

Англия — Словения: статистика личных встреч

Соперники сталкивались шесть раз, из которых товарищеским был только первый матч. Он состоялся в 2009 году — «Три льва» взяли верх (2:1). В пяти официальных поединках у англичан четыре победы и одна ничья. Словенцы ни разу не выиграли.

Прогноз и ставка на матч Англия — Словения

Соперники обменяются голами, но много не забьют. В 14 из 15 последних матчей «Трех львов» на Евро не влетало больше трех мячей. Англия отличилась в девяти из 10 последних официальных игр и победила в семи из 10 предыдущих встреч на официальном уровне. Словения, в свою очередь, имеет результативную серию из девяти поединков.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.34.