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27 июня, 23:30

Англия сохранит осторожный стиль и в плей-офф. А у Словакии нет ресурсов для риска

Прогноз и ставка на матч 1/8 финала чемпионата Европы Англия — Словакия 30 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Getty Images
«Три льва» забили всего два мяча на турнире.

Англия в 1/8 финала чемпионата Европы встретится со Словакией, которая финишировала третьей в группе E. Игра пройдет 30 июня на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала чемпионата Европы Англия — Словакия 30 июня 2024 года

Букмекеры считают англичан серьезными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.43, вероятность этого исхода — примерно 68%. Выигрыш «Соколов» предложен с котировкой 8.80 (11%) — это наименее ожидаемый результат. Ничья идет за 4.50 (21%).

Проход «Трех львов» в четвертьфинал доступен за 1.19, этот рынок на Словакию дан за внушительные 5.00.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают серьезное превосходство подопечных Гарета Саутгейта:

• 1:0 — за 4.60;

• 2:0 — за 4.90;

• 3:0 и 1:1 — за 7.60.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.75.

Рынок на обмен результативными ударами доступен с котировкой 2.50, опция «обе забьют — нет» дана за 1.55.

Англия — Словакия: прогноз и анализ матча 1/8 финала чемпионата Европы 30 июня 2024 года

Англия заняла первое место в группе C, но заработала звание самой скучной команды турнира. За три матча она забила лишь два мяча, а обыграть получилось только Сербию в стартовом туре (1:0). В последней игре со Словенией «Три льва» вообще устроили нулевую ничью — такого точно не ожидали от одного из фаворитов турнира. Англичане даже попали в топ-3 худших команд группового этапа по ожидаемым голам — заработали 2,2 балла xG. Меньше накопили только вылетевшие Сербия (2,1) и Шотландия (0,9).

Стиль Гарета Саутгейта подвергся мощной критике даже на родине — многие бывшие футболисты сборной не понимают, как звездная команда играет в настолько тусклый футбол. За тренера даже пришлось заступаться действующим игрокам — Харри Кейну и другим. Такой негативный фон вокруг коллектива вряд ли способствует положительным результатам. Тем более Саутгейта регулярно мочили еще до начала Евро — практически с первого дня его вступления в должность в 2016 году.

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«Пока команда участвует на турнире, всегда есть шанс. Но нет прецедента, чтобы какая-либо команда начинала так неудачно и так нуждалась в переосмыслении и перестройке в середине соревнования, а затем брала трофей. Англия находится в тупике, и единственные выводы, которые можно сделать, очевидны. Если они продолжат играть в том же духе, то проиграют первому же сопернику с качественной атакой. Англии нужно радикальное решение, и это означает, что нужно оставить в стороне громкие имена, потому что другие игроки заслуживают шанса проявить себя», — не верит в триумф сборной ее экс-защитник Джейми Каррагер.

Словакия тоже не слишком впечатлила у чужих ворот — она следующая в рейтинге худших по ожидаемым голам сразу после Англии (2,3 балла xG). При этом команда уже разобралась с одной сборной, существенно превосходящей ее в классе, — в первом туре неожиданно минимально обыграла Словакию (1:0). При этом, в отличие от англичан, «Соколы» отличились в каждой игре турнира. Правда, их главные звезды все же играют в защите — это Милан Шкриньяр из «ПСЖ» и Давид Ханко из «Фейеноорда».

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Англия — Словакия: статистика личных встреч

Команды провели друг с другом шесть матчей — в пяти победили англичане, еще одна завершилась вничью. В последний раз они пересекались в отборочной кампании ЧМ-2018: тогда «Три льва» дважды минимально переиграли словаков (1:0 и 2:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем Англия — Словакия

У Англии под вопросом состояние двух защитников — Люка Шоу и Кирана Триппьера. Шоу приехал в Германию травмированным и до сих пор не провел на поле ни минуты. Триппьер выходил в основе в каждой игре, но, возможно, не сыграет из-за проблем с икроножной мышцей. Также тренировку в четверг пропустил полузащитник Деклан Райс, а Фил Фоден улетел домой по семейным обстоятельствам.

У Словакии нет проблем с составом.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Словакия

Англия действует на Евро в невероятно душном стиле — в каждой ее игре заходил тотал меньше 2.5 гола, а сама команда еще ни разу не отличилась за 90 минут больше одного раза. Всего за три матча она оформила два взятия ворот и стала третьей сборной с самым низким xG на турнире. Не стоит ждать смелости и от Словакии — она идет следом в топе команд с самым маленьким количеством ожидаемых голов. Встреча с Бельгией показала, как «Соколы» собираются действовать против топ-оппонентов — нижайший блок в обороне и редкие вылазки в контратаки. Кажется, идеальный рецепт для очередного низового тотала.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

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