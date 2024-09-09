Команда «Трех львов» провалила прошлый розыгрыш турнира.

10 сентября Англия примет сборную Финляндии во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — датчанин Мортен Крог. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Финляндия 10 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали англичан безоговорочными фаворитами: победа хозяев доступна с коэффициентом 1.17, это примерно 81% вероятности результата. Выигрыш Финляндии оценили в 17.0 (6%). Ничья — за 7.80 (13%).

Ждете, что «Филины» преподнесут сенсацию и наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 5.35.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.43.

Специалисты полагают, что команды вряд ли обменяются голами: «обе забьют» дали за 2.40, обратный вариант представлен за 1.53.

Выигрыш «Трех львов» с форой (-2) можно взять за 1.84. Рынок Ф(+1) на команду Маркку Канервы предложили с котировкой 1.96.

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Англия — Финляндия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 сентября 2024 года

Команда «Трех львов» провалилась в прошлом розыгрыше Лиги наций — заняла последнее место в квартете с Италией, Венгрией и Германией и рухнула в дивизион B. Поэтому первоочередная цель англичан в нынешнем турнире — вернуться в элиту.

Решать задачу-минимум будет Ли Карсли: 50-летний ирландец на протяжении трех лет возглавлял сборную Англии U-21 и в 2023-м выиграл с ней молодежный чемпионат Европы. В августе тренера официально утвердили в роли временного тренера главной команды — Гарет Саутгейт покинул «Трех львов» после поражения в финале Евро-2024.

Карсли дебютировал с поединка против родной Ирландии в Дублине. Как футболист Ли выступал за сборную с 1997 по 2008 год — за эти 11 лет он сыграл в 40 матчах. Перед началом встречи на «Авива Стэдиум» тренер даже перепутал скамейки — вышел из подтрибунного помещения и сел на ту, что принадлежала ирландской стороне. На оперативную подсказку кого-то из сотрудников Карсли отреагировал легкой улыбкой и переместился на нужное место.

Перед матчем специалиста донимали вопросами о том, будет ли он петь гимн — и если да, то какой. Карсли ответил, что полностью уважает оба гимна и понимает, как много они значат для обеих стран. Но он никогда не пел даже в бытность футболистом, поскольку был слишком сконцентрирован на игре, и перенес это правило на тренерскую работу.

Реплика Ли спровоцировала информационный шум и ряд критических заявлений. За соотечественника и экс-партнера по национальной команде вступился Рой Кин: «Он играл за Ирландию, а также никогда не пел с U-21, тогда это не было проблемой». Сам Карсли отреагировал на хейт спокойно.

«Я уважаю мнение каждого и не обижаюсь. Я играл как в тех командах, где игроки пели гимн во весь голос, так и в тех, где его не пели ни футболисты, ни тренеры. Не думаю, что это делает меня или кого-либо еще, кто не поет, менее преданным своему делу», — сказал временный тренер сборной Англии.

Ли Карсли (сборная Англии). Фото Getty Images

Неспокойно было только в медиа — на поле у команды «Трех львов» все сложилось прекрасно. Англичане увезли с «Авива Стэдиум» уверенную победу (2:0). Причем результат был сделан уже в первые полчаса: на 11-й минуте Деклан Райс отметился голом, а на 26-й — ассистом на Джека Грилиша.

«Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы старались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны сухим матчем», — так Карсли оценил итоги дебютной игры во главе английской сборной.

Прошлый розыгрыш Лиги наций Финляндия завершила на второй строчке в квартете с Боснией, Черногорией и Румынией и сохранила место в дивизионе B. После этого «Филины» провели относительно успешную квалификацию Евро-2024 — финишировали выше Сан-Марино, Северной Ирландии и Казахстана, а от возглавивших группу словенцев и датчан отстали всего на четыре очка. Правда, в стыковых матчах парни Маркку Канервы надолго не задержались — получили разгром от Уэльса (1:4).

Нынешнюю Лигу наций финны тоже начали с крупного поражения — от Греции (0:3) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Дубль Фотиса Иоаннидиса разбавил автогол Беньямина Челльмана.

Сборная Финляндии. Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Англия — Финляндия

Джуд Беллингем залечивает повреждение и не приехал в расположение национальной команды на сентябрьские игры Лиги наций. В составе «Филинов» потерь нет.

Англия — Финляндия: статистика личных встреч

В XXI веке сборные пересекались лишь однажды — в марте 2001 года на «Энфилде» в квалификации ЧМ-2002. Команда «Трех львов» победила (2:1) благодаря голам Майкла Оуэна и Дэвида Бекхэма. Другой поединок того отборочного цикла случился в ноябре 2000-го — соперники разошлись миром (0:0) в Хельсинки.

Также команды провели между собой 10 матчей с 1937 по 1992 годы. Англичане выиграли в девяти встречах. Лучшее достижение финнов — домашняя ничья (1:1) в квалификации ЧМ-1986.

Прогноз и ставка на матч Англия — Финляндия

Победа «Трех львов» не вызывает сомнений — «Филины» начали турнир с крупного поражения от Греции, а в начале года разгромно влетели Уэльсу в стыках Евро-2024. Англичане обладают мощнейшей атакой и порадуют трибуны родного «Уэмбли» не одним голом.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.84.

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