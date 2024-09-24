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Медийные клубы еще ни разу не выходили в пятый раунд Кубка России. «Амкал» может переписать историю в игре с «Аланией»

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Амкал» — «Алания» 26 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Амкал».
Фото Официальная страница ФК «Амкал» ВКонтакте, Соцсети
В прошлом сезоне до 1/32 финала добрался 2DROTS.

26 сентября «Амкал» и «Алания» встретятся в четвертом раунде FONBET Кубка России на этапе Пути регионов. Игра состоится в Москве на стадионе академии «Спартака» имени Черенкова. Начало в 19.30 мск. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 19:30. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Амкал
Алания

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Амкал» — «Алания» 26 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение «барсам». Победу «Алании» можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 57%. Выигрыш «Амкала» оценили в 5.50 (18%), ничью — в 4.00 (25%).

Считаете, что медийный клуб не уступит в основное время? Опция 1Х идет за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 1.95. Обмен голами предложили за 1.85, обратный вариант — за те же 1.85.

Эксперты практически уверены в том, что красно-желтые квалифицируются в следующий раунд, и дали на это котировку 1.30. Проход «Амкала» представлен за 3.15.

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«Амкал» — «Алания»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 26 сентября 2024 года

«Амкал» — единственный медийный клуб, вышедший в 1/32 финала Пути регионов. Черно-розовые повторили достижение 2DROTS, который попал в четвертый раунд Кубка России в минувшем сезоне. До 1/16 финала турнира пока не добиралась ни одна медиафутбольная организация. Так что победа над «Аланией» позволит «Амкалу» установить историческое достижение.

Черно-розовые стартовали в Пути регионов с разгрома над «Коломной» (8:1). Во втором раунде «Амкал» разобрался с «Велесом» (2:0), а в следующей стадии снял с пробега «Космос» (2:1) и установил клубный рекорд — впервые дошел до 1/32 финала Кубка России. Медийная команда дебютировала в турнире в сезоне-2022/23 и остановилась в третьем раунде, а через год — во втором.

При этом «Амкалу» принадлежит уникальное достижение — клуб еще ни разу не проиграл в Кубке России в основное время. Оба раза черно-розовых выбивали в серии пенальти после ничьей в основное время: сначала это сделала «Звезда» из Санкт-Петербурга (2:2, 4:2), затем — ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3).

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«Алания» отвратительно начала сезон в первой лиге: две победы, четыре ничьи и пять поражений погрузили клуб из Владикавказа в зону вылета — на третье место с конца. А еще «барсы» — худший коллектив первого дивизиона по результативности: за 11 туров забили всего шесть мячей.

За 10 дней до игры с «Амкалом» красно-желтые сменили тренера — вместо Султана Тазабаева команду возглавил Спартак Гогниев. Специалист уже работал с «Аланией» с июля 2019-го по май 2022-го и добился неплохих результатов: в 2020 году поднял клуб из второй лиги в первую, на следующий сезон пробился в зону стыков за право выйти в РПЛ и добрался до полуфинала Кубка России-2021/22.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Амкал» — «Алания»

Хозяевам не поможет лучший медиафутболист 2023 года Василий Маврин — хавбек получил повреждение верхней части тела в игре против Lotus (2:0). О потерях в составе «барсов» не сообщалось.

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«Амкал» — «Алания»: статистика личных встреч

Клубы встретятся друг с другом впервые.

Прогноз и ставка на матч «Амкал» — «Алания»

В первой игре под руководством Гогниева клуб из Владикавказа скатал нулевую ничью с «Нефтехимиком» и продлил серию без побед до семи встреч. «Барсы» находятся в удручающей форме, но это не значит, что черно-розовых ждет легкая прогулка: все-таки «Алания» выступает в первой лиге и на ее стороне явное превосходство в классе. Да и тренер красно-желтых отлично знает, как доходить до самых высоких стадий Кубка России. Стоит ждать, что поединок получится упорным и вряд ли вместит в себя большое количество голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

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ФК Алания (Владикавказ)
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
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8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
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10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
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12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 - : -
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