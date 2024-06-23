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Испания показала эталонную игру против Италии. Дерзкая Албания больше не вызовет восхищений

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Албания — Испания 24 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Испании.
Фото Getty Images
«Красная фурия» еще ни разу не пропустила на Евро.

24 июня лидер квартета B Испания сойдется в последнем туре группового этапа с Албанией, которая с одним очком занимает третью строчку. Также с ними в одном квартете выступают Италия и Хорватия. Игра пройдет на «Меркур Шпиль Арене» в Дюссельдорфе, стартовый свисток арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Албания — Испания 24 июня 2024 года

Букмекеры считают испанцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Выигрыш «Орлов» предложен с котировкой 7.40 (13%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья доступна за 4.80 (19%).

Албанцы отчаянно бились в двух прошлых турах против фаворитов — Италии (1:2) и Хорватии (2:2). Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 2.91.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство «Красной фурии»:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.60.

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Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.98, обратная опция идет за 1.87.

Албания — Испания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 24 июня 2024 года

Испания великолепно стартовала на чемпионате Европы: в первом туре разгромила Хорватию (3:0), а следом уверенно переехала Италию (1:0). Причем забивать в ворота «Скуадры адзурры» подопечные Луиса де ла Фуэнте могли намного больше — где-то подвела реализация, где-то спас вратарь Джанлуиджи Доннарумма. У своих ворот «Красная фурия» выглядела не слишком убедительно против хорватов — привезла пенальти и могла пропустить. Итальянцам же испанцы практически ничего не позволили создать. По итогу «Фурия роха» — единственная команда вместе с Францией с нулем пропущенных мячей после двух туров.

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«Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане. Она уже на протяжении долгого времени показывает наилучший футбол. Как бы то ни было, мы позволили Испании полностью доминировать и завершить все вполне комфортно для себя. Когда только защищаешься и к тому же не даешь сопернику повода думать об обороне, это становится вдвойне утомительным», — высказался после поражения главный тренер Италии Лучано Спаллетти.

Особенно в составе «Красной фурии» выделяются реактивные молодые фланги, где играют Ламин Ямаль и Нико Уильямс. 16-летний вингер «Барселоны» отметился голевой передачей против Хорватии, став самым юным ассистентом в истории чемпионатов Европы. 21-летний нападающий «Атлетика» разорвал левый край в игре с Италией: оформил прострел, после которого Риккардо Калафьори забил автогол, а также восхитительным ударом с угла штрафной попал в перекладину.

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Албания тоже вызывает восхищения: их игра — невероятный драйв! Очевидно, что команда намного уступает в классе всем соперникам в группе, но в первых двух турах выглядела достойно. Действующему чемпиону Италии уступила лишь 1:2, забив в самом начале и имея дикий момент, чтобы сравнять в конце. «Скуадру адзурру» выручил Доннарумма. С Хорватией «Орлы» вполне могли рассчитывать даже на победу — вновь вышли вперед в первом тайме и имели несколько моментов, чтобы укрепить преимущество. Но под конец матча пропустили дважды и уже в компенсированное время спасли ничью.

Албания — Испания: статистика личных встреч

Здесь все скучно — восемь очных матчей остались за Испанией. Общий счет тоже говорит об огромном превосходстве «Красной фурии» — 31:3.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Албания — Испания

Встречу пропустит ключевой полузащитник Испании Родри — в прошлых двух играх он схватил по желтой карточке. Больше потерь нет в составах обеих команд.

Прогноз и ставка на матч Албания — Испания

Албанцы симпатично смотрелись против Хорватии и Италии, но Испания по-настоящему переехала эти сборные. Если с «Шашечными» подопечные де ла Фуэнте еще допускали оплошности в обороне, то прошлая встреча с итальянцами получилась практически эталонной — не хватило только более хладнокровного завершения. Поединок со «Скуадрой адзуррой» показал, что испанцы способны полностью нейтрализовать атаку оппонента, причем под руководством Спаллетти выступают все же куда более мастеровитые игроки, нежели в сборной Албании. Кажется, восторги от игры «Орлов» закончатся в третьем туре.

Рекомендуемая ставка: Албания не забьет за 2.04.

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