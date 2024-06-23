Испания показала эталонную игру против Италии. Дерзкая Албания больше не вызовет восхищений
24 июня лидер квартета B Испания сойдется в последнем туре группового этапа с Албанией, которая с одним очком занимает третью строчку. Также с ними в одном квартете выступают Италия и Хорватия. Игра пройдет на «Меркур Шпиль Арене» в Дюссельдорфе, стартовый свисток арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Албания — Испания 24 июня 2024 года
Букмекеры считают испанцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Выигрыш «Орлов» предложен с котировкой 7.40 (13%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья доступна за 4.80 (19%).
Албанцы отчаянно бились в двух прошлых турах против фаворитов — Италии (1:2) и Хорватии (2:2). Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 2.91.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство «Красной фурии»:
• 2:0 — за 5.80;
• 1:0 — за 6.20;
• 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.98, обратная опция идет за 1.87.
Албания — Испания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 24 июня 2024 года
Испания великолепно стартовала на чемпионате Европы: в первом туре разгромила Хорватию (3:0), а следом уверенно переехала Италию (1:0). Причем забивать в ворота «Скуадры адзурры» подопечные Луиса де ла Фуэнте могли намного больше — где-то подвела реализация, где-то спас вратарь Джанлуиджи Доннарумма. У своих ворот «Красная фурия» выглядела не слишком убедительно против хорватов — привезла пенальти и могла пропустить. Итальянцам же испанцы практически ничего не позволили создать. По итогу «Фурия роха» — единственная команда вместе с Францией с нулем пропущенных мячей после двух туров.
«Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане. Она уже на протяжении долгого времени показывает наилучший футбол. Как бы то ни было, мы позволили Испании полностью доминировать и завершить все вполне комфортно для себя. Когда только защищаешься и к тому же не даешь сопернику повода думать об обороне, это становится вдвойне утомительным», — высказался после поражения главный тренер Италии Лучано Спаллетти.
Особенно в составе «Красной фурии» выделяются реактивные молодые фланги, где играют Ламин Ямаль и Нико Уильямс. 16-летний вингер «Барселоны» отметился голевой передачей против Хорватии, став самым юным ассистентом в истории чемпионатов Европы. 21-летний нападающий «Атлетика» разорвал левый край в игре с Италией: оформил прострел, после которого Риккардо Калафьори забил автогол, а также восхитительным ударом с угла штрафной попал в перекладину.
Албания тоже вызывает восхищения: их игра — невероятный драйв! Очевидно, что команда намного уступает в классе всем соперникам в группе, но в первых двух турах выглядела достойно. Действующему чемпиону Италии уступила лишь 1:2, забив в самом начале и имея дикий момент, чтобы сравнять в конце. «Скуадру адзурру» выручил Доннарумма. С Хорватией «Орлы» вполне могли рассчитывать даже на победу — вновь вышли вперед в первом тайме и имели несколько моментов, чтобы укрепить преимущество. Но под конец матча пропустили дважды и уже в компенсированное время спасли ничью.
Албания — Испания: статистика личных встреч
Здесь все скучно — восемь очных матчей остались за Испанией. Общий счет тоже говорит об огромном превосходстве «Красной фурии» — 31:3.
Травмы и дисквалификации перед матчем Албания — Испания
Встречу пропустит ключевой полузащитник Испании Родри — в прошлых двух играх он схватил по желтой карточке. Больше потерь нет в составах обеих команд.
Прогноз и ставка на матч Албания — Испания
Албанцы симпатично смотрелись против Хорватии и Италии, но Испания по-настоящему переехала эти сборные. Если с «Шашечными» подопечные де ла Фуэнте еще допускали оплошности в обороне, то прошлая встреча с итальянцами получилась практически эталонной — не хватило только более хладнокровного завершения. Поединок со «Скуадрой адзуррой» показал, что испанцы способны полностью нейтрализовать атаку оппонента, причем под руководством Спаллетти выступают все же куда более мастеровитые игроки, нежели в сборной Албании. Кажется, восторги от игры «Орлов» закончатся в третьем туре.
Рекомендуемая ставка: Албания не забьет за 2.04.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -