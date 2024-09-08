После подвигов на Евро-2024 сборная Грузии мечтает о переходе в элитный дивизион Лиги наций. Албания преследует те же цели
10 сентября сборная Грузии прибудет в Тирану, чтобы встретиться с Албанией во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Эйр Албания». Бельгийский судья Эрик Ламбрехтс даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Албания — Грузия 10 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на «Орлов» можно за 2.55, это примерно 36% вероятности. Триумф Грузии оценили в 2.90 (34%). На ничью предложили котировку 3.30 (30%).
«Крестоносцы» стартовали в Лиге наций с разгрома над сборной Чехии (4:1). Ждете, что команда Вилли Саньоля наберет очки в Тиране? Опция Х2 доступна за 1.54.
Специалисты сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.
Рынок «обе забьют» дали за 1.83, обратный вариант — за 1.97.
Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают ничью со счетом 1:1 — это событие представили с коэффициентом 5.40.
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Албания — Грузия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 сентября 2024 года
Сборные выступают в дивизионе В и преследуют лишь одну цель — подняться в элитную лигу. И в первом туре обе команды сделали первый шаг к решению задачи.
Албанцы начали групповой этап с победы над Украиной (2:1). Встреча прошла на нейтральном поле в Праге — по итогам первого тайма на табло горели нули, а на 49-й минуте Ефим Конопля открыл счет. «Орлы» перевернули ситуацию за 12 минут: на 54-й забил Ардиан Исмайли, а на 66-й — Ясир Асани.
Грузины в первом туре разделались с Чехией (4:1). Хвича Кварацхелия и Георгий Чакветадзе оформили по голу и ассисту, также забитыми мячами отметились Жорж Микаутадзе и Георгий Кочорашвили, а Лука Лочошвили сделал результативный пас.
Травмы и дисквалификации перед матчем Албания — Грузия
О потерях в составах команд не сообщалось.
Албания — Грузия: статистика личных встреч
Сборные сыграли между собой 14 матчей — на счету «Крестоносцев» двукратное преимущество по числу побед, семь против трех. Еще семь поединков завершились вничью.
Последняя встреча соперников состоялась в марте 2022 года — она была товарищеской и завершилась нулями на табло.
Прогноз и ставка на матч Албания — Грузия
«Крестоносцы» добились исторических результатов на Евро-2024 и в первом туре Лиги наций показали, что не собираются на этом останавливаться. При этом они не сохранили ворота сухими в четырех последних играх из пяти и обменялись голами с соперниками. Прервать тенденцию на выезде против крепкой албанской команды вряд ли получится — «Орлы» отличились в трех недавних поединках из четырех.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1