Личка осознает проблемы «Динамо». Интрига будет даже против «Акрона»
Московское «Динамо» в третьем туре РПЛ отправится на выезд к новичку чемпионата «Акрону». Игра пройдет 3 августа на «Самара Арене», начало — в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва 3 августа 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа бело-голубых доступна с котировкой 1.93, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех коллектива из Тольятти предложен за 3.75 (25%), ничья идет за чуть большие 3.95 (24%).
В прошлом туре «Акрон» впервые в истории победил в РПЛ — оказался сильнее «Факела» (2:0). Вероятность того, что команда хотя бы не уступит в предстоящем матче, оценена в 1.92.
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата встречи подтверждают превосходство москвичей:
-
1:1 — за 6.60;
-
2:1 — за 7.80;
-
1:0 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 1.54, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.37.
«Акрон» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 3 августа 2024 года
Команда Марцела Лички единственная выдержала темп «Зенита», победив в двух первых турах. Москвичи разделались с «Факелом» и «Локомотивом» по 3:1. Правда, к предстоящей игре подошли после поражения в другом московском дерби — попали под «Спартак» (0:3) в Кубке России. Вероятно, красно-белые — самый мощный соперник, с которым «Динамо» играло в этом сезоне. Стоит отметить, что у клуба остаются проблемы с составом, из-за чего в основе выступает большое количество молодежи.
«Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав, — признал Личка. — Большая разница. Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-2006 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот — то есть у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0».
Действительно, в этом сезоне за «Динамо» регулярно выступает молодежь. В двух стартовых турах РПЛ в центре защиты в основе выходили 19-летние Иван Лепский и Милан Майсторович, справа регулярно играл 20-летний Станислав Бессмертный. Сложности в начале сезона связаны с травмами некоторых опытных игроков, вдобавок центрбек Фабиан Бальбуэна находится на Олимпиаде в расположении сборной Парагвая.
«Акрон» бойко провел первые два тура чемпионата: дал бой «Локомотиву» (2:3) и обыграл «Факел» (2:0). Правда, к игре с «Динамо» тольяттинцы подошли после разгрома от «Рубина» (0:4) в Кубке. Причиной такого результата является ротация. «Почти половина футболистов, которые сегодня играли, практически впервые увидели друг друга», — подтвердил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Новичок премьер-лиги неплохо усилился перед РПЛ, и некоторые трансферы уже приносят серьезную пользу. Особенно ярко выглядит Солтмурад Бакаев — оформил 2+1 в двух играх чемпионата.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Акрон» — «Динамо»
Гостям не помогут травмированные Вячеслав Грулев и Роберто Фернандес, а также участвующий в Олимпиаде Бальбуэна. У хозяев нет проблем с составом.
«Акрон» — «Динамо»: статистика личных встреч
Команды встречались лишь раз — в полуфинале Пути регионов Кубка России в апреле 2023-го. Игра закончилась нулевой ничьей, а в серии пенальти тольяттинцы оказались сильнее.
Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Динамо»
От команд стоит ожидать результативной игры: хозяева в двух предыдущих турах забивали по два мяча, гости — по три. При этом в обороне они действуют не слишком аккуратно. «Динамо» пропустило во всех трех играх сезона, «Акрон» в трех матчах сдержал только «Факел», с которым весь второй тайм играл в большинстве. За несколько дней до встречи бело-голубые пропустили три в Кубке России, тольяттинцы — четыре.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.73.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0