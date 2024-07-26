Акция футбольного ЦСКА и полумарафон в Нижнем Новгороде. Пять масштабных благотворительных проектов в российском спорте

Эти инициативы не только помогают нуждающимся и объединяют людей, но и вдохновляют любителей спорта на активное участие в добрых делах.

«Пари и Побеждай»

Благотворительный фонд «Пари и Побеждай», который был создан букмекерской компанией PARI, сосредоточится на поддержке спортсменов и ветеранов спорта, а также локальных проектов и экологических инициатив, содействующих развитию спортивной инфраструктуры. Миссия фонда — создать среду, где начинается путь героя, столкнувшегося с серьезным вызовом.

«Пари и Побеждай».

К запуску фонда был снят видеоролик, где подопечные НКО «Точка опоры», «ОРБИ», Инновационного центра «Сияние» и другие герои рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о том, как спорт помог им их преодолеть. При просмотре кажется, что каждая история становится отражением силы духа и непоколебимой уверенности в себе. В ролике отметились и известные спортсмены — боец UFC Арман Царукян, экс-чемпион UFC Петр Ян и регбист Василий Артемьев.

Фонд также поддержал хоккеист клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, он стал амбассадором «Пари и Побеждай» и компании PARI. Так, к объявлению о сотрудничестве на доме в Нижнекамске, где вырос хоккеист и где живут его родители, появился мурал ? большое изображение игрока с Кубком Стэнли, который Михаил выигрывал дважды ? в 2020 и 2021 годах. К анонсированию мурала был также снят мотивационный видеоролик, в котором приняли участие первый тренер хоккеиста Андрей Николаевич Жаренков, дети из хоккейной школы «Нефтехимика» и их родители, хоккеисты клуба МХЛ «Реактор», участники проекта «Сектор 98» и даже местные жители.

Болельщики «Пари НН».

Несмотря на недавнее анонсирование, команда фонда уже успела провести первую благотворительную акцию. 20 мая на матче между «Пари НН» и ЦСКА удалось собрать 1 336 100 рублей — по 100 рублей за каждого болельщика, поддержавшего команду. Благодаря участию 13 361 человека собранные средства будут направлены на поддержку спортсменов с синдромом Дауна, одиноких пожилых людей и ветеранов спорта и реабилитацию подопечных с инсультом.

«Будущее зависит от тебя»

Совместный проект компании «МегаФон» и благотворительного фонда «Измени одну жизнь» подыскивает семьи для подростков из детских домов. Он предоставляет им возможность не только строить спортивное будущее, но и найти дом, где есть тепло и забота.

За прошедшие 10 лет более чем 6500 детей-сирот старше 10 лет обзавелись видеоанкетами в проекте. Среди них — участники открытых всероссийских соревнований по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. Более 1450 детей уже нашли свой дом.

Юные болельщики.

История началась с инициативы сотрудников «МегаФона» из Санкт-Петербурга и выросла в ежегодные всероссийские футбольные соревнования. За 18 лет турнира в нем приняли участие более 40 тысяч детей из 5000 команд из 40 городов страны. В 2023 году в соревнованиях участвовали 2640 сирот из более чем 160 детских домов.

«Беги, Герой!»

Благотворительный полумарафон в Нижнем Новгороде стал традиционным спортивным событием с 2015 года. Главная дистанция 21,1 км неоднократно прошла сертификацию AIMS. В рамках мероприятия проводятся соревнования на 10 км и 5 км, а также забеги для детей на различных дистанциях: 200 м, 500 м и 1 км.

Ежегодно в рамках полумарафона проходит конкурс социальных инициатив. В 2023 году грант на обустройство спортивного зала для занятий адаптивной и лечебной физкультурой в размере 500 тысяч рублей получил Арзамасский детский дом «Маяк».

«От чистого сердца»

Благотворительный хоккейный матч «От чистого сердца» уже девять лет проводится в разных городах России с целью сбора средств для поддержки различных благотворительных проектов и привлечения внимания общества к добрым делам.

Благотворительный хоккейный матч.

21 августа 2023 года в Воскресенске при поддержке компании SPORTONCEPT на льду сразились команды «Ковальчук-Team» и «Козлов-Team» при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева, президента Татарстана Рустама Минниханова и звезд отечественного хоккея. В упорной борьбе победу одержала команда «Козлов-Team» со счетом 12:11. Весь доход, собранный в ходе матча, передали Коломенскому детскому дому-интернату.

«Команда Добрых Дел»

Проект ЦСКА объединяет усилия клуба, игроков и болельщиков в благотворительных и общественно значимых инициативах. В рамках этой программы игроки по «специальным заданиям» от главного тренера отправляются делать добрые дела и приносить радость тем, кто особенно нуждается в помощи. Примеры таких акций: