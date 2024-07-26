Акция футбольного ЦСКА и полумарафон в Нижнем Новгороде. Пять масштабных благотворительных проектов в российском спорте
Эти инициативы не только помогают нуждающимся и объединяют людей, но и вдохновляют любителей спорта на активное участие в добрых делах.
«Пари и Побеждай»
Благотворительный фонд «Пари и Побеждай», который был создан букмекерской компанией PARI, сосредоточится на поддержке спортсменов и ветеранов спорта, а также локальных проектов и экологических инициатив, содействующих развитию спортивной инфраструктуры. Миссия фонда — создать среду, где начинается путь героя, столкнувшегося с серьезным вызовом.
К запуску фонда был снят видеоролик, где подопечные НКО «Точка опоры», «ОРБИ», Инновационного центра «Сияние» и другие герои рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о том, как спорт помог им их преодолеть. При просмотре кажется, что каждая история становится отражением силы духа и непоколебимой уверенности в себе. В ролике отметились и известные спортсмены — боец UFC Арман Царукян, экс-чемпион UFC Петр Ян и регбист Василий Артемьев.
Фонд также поддержал хоккеист клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, он стал амбассадором «Пари и Побеждай» и компании PARI. Так, к объявлению о сотрудничестве на доме в Нижнекамске, где вырос хоккеист и где живут его родители, появился мурал ? большое изображение игрока с Кубком Стэнли, который Михаил выигрывал дважды ? в 2020 и 2021 годах. К анонсированию мурала был также снят мотивационный видеоролик, в котором приняли участие первый тренер хоккеиста Андрей Николаевич Жаренков, дети из хоккейной школы «Нефтехимика» и их родители, хоккеисты клуба МХЛ «Реактор», участники проекта «Сектор 98» и даже местные жители.
Несмотря на недавнее анонсирование, команда фонда уже успела провести первую благотворительную акцию. 20 мая на матче между «Пари НН» и ЦСКА удалось собрать 1 336 100 рублей — по 100 рублей за каждого болельщика, поддержавшего команду. Благодаря участию 13 361 человека собранные средства будут направлены на поддержку спортсменов с синдромом Дауна, одиноких пожилых людей и ветеранов спорта и реабилитацию подопечных с инсультом.
«Будущее зависит от тебя»
Совместный проект компании «МегаФон» и благотворительного фонда «Измени одну жизнь» подыскивает семьи для подростков из детских домов. Он предоставляет им возможность не только строить спортивное будущее, но и найти дом, где есть тепло и забота.
За прошедшие 10 лет более чем 6500 детей-сирот старше 10 лет обзавелись видеоанкетами в проекте. Среди них — участники открытых всероссийских соревнований по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. Более 1450 детей уже нашли свой дом.
История началась с инициативы сотрудников «МегаФона» из Санкт-Петербурга и выросла в ежегодные всероссийские футбольные соревнования. За 18 лет турнира в нем приняли участие более 40 тысяч детей из 5000 команд из 40 городов страны. В 2023 году в соревнованиях участвовали 2640 сирот из более чем 160 детских домов.
«Беги, Герой!»
Благотворительный полумарафон в Нижнем Новгороде стал традиционным спортивным событием с 2015 года. Главная дистанция 21,1 км неоднократно прошла сертификацию AIMS. В рамках мероприятия проводятся соревнования на 10 км и 5 км, а также забеги для детей на различных дистанциях: 200 м, 500 м и 1 км.
Ежегодно в рамках полумарафона проходит конкурс социальных инициатив. В 2023 году грант на обустройство спортивного зала для занятий адаптивной и лечебной физкультурой в размере 500 тысяч рублей получил Арзамасский детский дом «Маяк».
«От чистого сердца»
Благотворительный хоккейный матч «От чистого сердца» уже девять лет проводится в разных городах России с целью сбора средств для поддержки различных благотворительных проектов и привлечения внимания общества к добрым делам.
21 августа 2023 года в Воскресенске при поддержке компании SPORTONCEPT на льду сразились команды «Ковальчук-Team» и «Козлов-Team» при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева, президента Татарстана Рустама Минниханова и звезд отечественного хоккея. В упорной борьбе победу одержала команда «Козлов-Team» со счетом 12:11. Весь доход, собранный в ходе матча, передали Коломенскому детскому дому-интернату.
«Команда Добрых Дел»
Проект ЦСКА объединяет усилия клуба, игроков и болельщиков в благотворительных и общественно значимых инициативах. В рамках этой программы игроки по «специальным заданиям» от главного тренера отправляются делать добрые дела и приносить радость тем, кто особенно нуждается в помощи. Примеры таких акций:
-
защитник Кирилл Набабкин помог собакам в московском приюте, закупив им корм и лекарства;
-
защитник Мойзес провел мастер-класс и вручил подарки детям, оставшимся без родителей;
-
голкипер Владислав Тороп побывал на тренировке инклюзивной команды, в которой играют дети с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП, и подарил им новую форму клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1