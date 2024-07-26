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Сегодня, 17:00

Акция футбольного ЦСКА и полумарафон в Нижнем Новгороде. Пять масштабных благотворительных проектов в российском спорте

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«Пари НН».
«Пари и Побеждай».
Болельщики «Пари НН».
Юные болельщики.
Благотворительный хоккейный матч.
1/5

Эти инициативы не только помогают нуждающимся и объединяют людей, но и вдохновляют любителей спорта на активное участие в добрых делах.

«Пари и Побеждай»

Благотворительный фонд «Пари и Побеждай», который был создан букмекерской компанией PARI, сосредоточится на поддержке спортсменов и ветеранов спорта, а также локальных проектов и экологических инициатив, содействующих развитию спортивной инфраструктуры. Миссия фонда — создать среду, где начинается путь героя, столкнувшегося с серьезным вызовом.

«Пари и Побеждай».

К запуску фонда был снят видеоролик, где подопечные НКО «Точка опоры», «ОРБИ», Инновационного центра «Сияние» и другие герои рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о том, как спорт помог им их преодолеть. При просмотре кажется, что каждая история становится отражением силы духа и непоколебимой уверенности в себе. В ролике отметились и известные спортсмены — боец UFC Арман Царукян, экс-чемпион UFC Петр Ян и регбист Василий Артемьев.
Фонд также поддержал хоккеист клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, он стал амбассадором «Пари и Побеждай» и компании PARI. Так, к объявлению о сотрудничестве на доме в Нижнекамске, где вырос хоккеист и где живут его родители, появился мурал ? большое изображение игрока с Кубком Стэнли, который Михаил выигрывал дважды ? в 2020 и 2021 годах. К анонсированию мурала был также снят мотивационный видеоролик, в котором приняли участие первый тренер хоккеиста Андрей Николаевич Жаренков, дети из хоккейной школы «Нефтехимика» и их родители, хоккеисты клуба МХЛ «Реактор», участники проекта «Сектор 98» и даже местные жители.

Болельщики «Пари НН».

Несмотря на недавнее анонсирование, команда фонда уже успела провести первую благотворительную акцию. 20 мая на матче между «Пари НН» и ЦСКА удалось собрать 1 336 100 рублей — по 100 рублей за каждого болельщика, поддержавшего команду. Благодаря участию 13 361 человека собранные средства будут направлены на поддержку спортсменов с синдромом Дауна, одиноких пожилых людей и ветеранов спорта и реабилитацию подопечных с инсультом.

«Будущее зависит от тебя»

Совместный проект компании «МегаФон» и благотворительного фонда «Измени одну жизнь» подыскивает семьи для подростков из детских домов. Он предоставляет им возможность не только строить спортивное будущее, но и найти дом, где есть тепло и забота.

За прошедшие 10 лет более чем 6500 детей-сирот старше 10 лет обзавелись видеоанкетами в проекте. Среди них — участники открытых всероссийских соревнований по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. Более 1450 детей уже нашли свой дом.

Юные болельщики.

История началась с инициативы сотрудников «МегаФона» из Санкт-Петербурга и выросла в ежегодные всероссийские футбольные соревнования. За 18 лет турнира в нем приняли участие более 40 тысяч детей из 5000 команд из 40 городов страны. В 2023 году в соревнованиях участвовали 2640 сирот из более чем 160 детских домов.

«Беги, Герой!»

Благотворительный полумарафон в Нижнем Новгороде стал традиционным спортивным событием с 2015 года. Главная дистанция 21,1 км неоднократно прошла сертификацию AIMS. В рамках мероприятия проводятся соревнования на 10 км и 5 км, а также забеги для детей на различных дистанциях: 200 м, 500 м и 1 км.

Ежегодно в рамках полумарафона проходит конкурс социальных инициатив. В 2023 году грант на обустройство спортивного зала для занятий адаптивной и лечебной физкультурой в размере 500 тысяч рублей получил Арзамасский детский дом «Маяк».

«От чистого сердца»

Благотворительный хоккейный матч «От чистого сердца» уже девять лет проводится в разных городах России с целью сбора средств для поддержки различных благотворительных проектов и привлечения внимания общества к добрым делам.

Благотворительный хоккейный матч.

21 августа 2023 года в Воскресенске при поддержке компании SPORTONCEPT на льду сразились команды «Ковальчук-Team» и «Козлов-Team» при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева, президента Татарстана Рустама Минниханова и звезд отечественного хоккея. В упорной борьбе победу одержала команда «Козлов-Team» со счетом 12:11. Весь доход, собранный в ходе матча, передали Коломенскому детскому дому-интернату.

«Команда Добрых Дел»

Проект ЦСКА объединяет усилия клуба, игроков и болельщиков в благотворительных и общественно значимых инициативах. В рамках этой программы игроки по «специальным заданиям» от главного тренера отправляются делать добрые дела и приносить радость тем, кто особенно нуждается в помощи. Примеры таких акций:

  • защитник Кирилл Набабкин помог собакам в московском приюте, закупив им корм и лекарства;

  • защитник Мойзес провел мастер-класс и вручил подарки детям, оставшимся без родителей;

  • голкипер Владислав Тороп побывал на тренировке инклюзивной команды, в которой играют дети с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП, и подарил им новую форму клуба.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Максим Глушенков

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Солтмурад Бакаев

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 1
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Бителло

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 2
Маркус Вендел

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Зенит

 2
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Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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Виктор Александров

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